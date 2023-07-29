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Путин заявил о принципиальном значении нейтралитета Украины

Путин заявил о принципиальном значении нейтралитета Украины - 29.07.2023 Украина.ру

Путин заявил о принципиальном значении нейтралитета Украины

Втягивание Украины в НАТО создает угрозу безопасности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств в Санкт- Петербурге

2023-07-29T10:23

2023-07-29T10:23

2023-07-29T10:23

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По словам президента, в декларации о независимости Украины, по которой эта страна обрела самостоятельность после развала СССР, закреплен ее нейтральный статус.Говоря о позиции Запада на международной арене, Путин напомнил о кризисах в Судане и Сирии, подчеркнув, что Запад "плевать хотел на устав ООН".По его словам, о международном праве западные страны вспоминают только тогда, когда это можно использовать против России и других стран.Президент заявил участникам саммита, что мирные инициативы африканских стран соответствуют плану Китая. При этом переговоры с Россией на Украине запрещены на законодательном уровне.Россия тем не менее выражает готовность к диалогу, отметил глава государства.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, нато, африка, китай, оон, владимир путин, ссср