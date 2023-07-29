Путин заявил о принципиальном значении нейтралитета Украины - 29.07.2023 Украина.ру
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Путин заявил о принципиальном значении нейтралитета Украины
Путин заявил о принципиальном значении нейтралитета Украины - 29.07.2023 Украина.ру
Путин заявил о принципиальном значении нейтралитета Украины
Втягивание Украины в НАТО создает угрозу безопасности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств в Санкт- Петербурге
2023-07-29T10:23
2023-07-29T10:23
новости
украина
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оон
владимир путин
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По словам президента, в декларации о независимости Украины, по которой эта страна обрела самостоятельность после развала СССР, закреплен ее нейтральный статус.Говоря о позиции Запада на международной арене, Путин напомнил о кризисах в Судане и Сирии, подчеркнув, что Запад "плевать хотел на устав ООН".По его словам, о международном праве западные страны вспоминают только тогда, когда это можно использовать против России и других стран.Президент заявил участникам саммита, что мирные инициативы африканских стран соответствуют плану Китая. При этом переговоры с Россией на Украине запрещены на законодательном уровне.Россия тем не менее выражает готовность к диалогу, отметил глава государства.
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новости, украина, нато, африка, китай, оон, владимир путин, ссср
Новости, Украина, НАТО, Африка, Китай, ООН, Владимир Путин, СССР

Путин заявил о принципиальном значении нейтралитета Украины

10:23 29.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Втягивание Украины в НАТО создает угрозу безопасности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств в Санкт- Петербурге
По словам президента, в декларации о независимости Украины, по которой эта страна обрела самостоятельность после развала СССР, закреплен ее нейтральный статус.
"И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно", - сказал президент.
Говоря о позиции Запада на международной арене, Путин напомнил о кризисах в Судане и Сирии, подчеркнув, что Запад "плевать хотел на устав ООН".
По его словам, о международном праве западные страны вспоминают только тогда, когда это можно использовать против России и других стран.
Президент заявил участникам саммита, что мирные инициативы африканских стран соответствуют плану Китая. При этом переговоры с Россией на Украине запрещены на законодательном уровне.
Россия тем не менее выражает готовность к диалогу, отметил глава государства.
 
НовостиУкраинаНАТОАфрикаКитайООНВладимир ПутинСССР
 
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