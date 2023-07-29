https://ukraina.ru/20230729/1048334507.html

Политолог Безпалько: Литва пожертвует Сувалкским коридором, чтобы обвинить Россию в агрессии

Политолог Безпалько: Литва пожертвует Сувалкским коридором, чтобы обвинить Россию в агрессии - 29.07.2023 Украина.ру

Политолог Безпалько: Литва пожертвует Сувалкским коридором, чтобы обвинить Россию в агрессии

Если Польша заблокирует Калининград, события будут развиваться по самому плохому сценарию, когда России придётся "прорубать" Сувалкский коридор. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2023-07-29T08:45

2023-07-29T08:45

2023-07-29T08:45

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Это не самый желательный сценарий. Но если эскалация конфликта с Польшей пойдет по плохому сценарию, возможно, России придется "прорубать" коридор между Калининградской областью и Белоруссией, рассказал политолог.Если поляки решатся атаковать Калининград, НАТО может заморозить отношения с Варшавой. Чтобы избежать ядерной эскалации с Россией, Альянс выступит за мирное разрешение конфликта. При этом Литва отнесётся к Сувалкскому коридору практично, добавил Безпалько.В Литве готовы пожертвовать этим коридором. Они будут обвинять Россию в агрессии, но устраивать из-за этого ядерную войну они тоже не будут, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230725/1048236263.html

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