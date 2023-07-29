Политолог Безпалько: Литва пожертвует Сувалкским коридором, чтобы обвинить Россию в агрессии - 29.07.2023 Украина.ру
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Политолог Безпалько: Литва пожертвует Сувалкским коридором, чтобы обвинить Россию в агрессии
Политолог Безпалько: Литва пожертвует Сувалкским коридором, чтобы обвинить Россию в агрессии - 29.07.2023 Украина.ру
Политолог Безпалько: Литва пожертвует Сувалкским коридором, чтобы обвинить Россию в агрессии
Если Польша заблокирует Калининград, события будут развиваться по самому плохому сценарию, когда России придётся "прорубать" Сувалкский коридор. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2023-07-29T08:45
2023-07-29T08:45
новости
калининград
польша
литва
россия
белоруссия
зарубежье
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Это не самый желательный сценарий. Но если эскалация конфликта с Польшей пойдет по плохому сценарию, возможно, России придется "прорубать" коридор между Калининградской областью и Белоруссией, рассказал политолог.Если поляки решатся атаковать Калининград, НАТО может заморозить отношения с Варшавой. Чтобы избежать ядерной эскалации с Россией, Альянс выступит за мирное разрешение конфликта. При этом Литва отнесётся к Сувалкскому коридору практично, добавил Безпалько.В Литве готовы пожертвовать этим коридором. Они будут обвинять Россию в агрессии, но устраивать из-за этого ядерную войну они тоже не будут, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230725/1048236263.html
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новости, калининград, польша, литва, россия, белоруссия, зарубежье
Новости, Калининград, Польша, Литва, Россия, Белоруссия, Зарубежье

Политолог Безпалько: Литва пожертвует Сувалкским коридором, чтобы обвинить Россию в агрессии

08:45 29.07.2023
 
© © Lietuvos Respublikos SeimasЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
© © Lietuvos Respublikos Seimas
Читать в
Если Польша заблокирует Калининград, события будут развиваться по самому плохому сценарию, когда России придётся "прорубать" Сувалкский коридор. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Это не самый желательный сценарий. Но если эскалация конфликта с Польшей пойдет по плохому сценарию, возможно, России придется "прорубать" коридор между Калининградской областью и Белоруссией, рассказал политолог.
Если поляки решатся атаковать Калининград, НАТО может заморозить отношения с Варшавой. Чтобы избежать ядерной эскалации с Россией, Альянс выступит за мирное разрешение конфликта. При этом Литва отнесётся к Сувалкскому коридору практично, добавил Безпалько.
"Литва – это маленькое государство. Хотя самое успешное из всей Прибалтики. Там к этому нашему решению [пробить Сувалкский коридор] отнесутся прагматично. Особенно на фоне того, что США и НАТО на фоне ядерной войны тоже поведут себя рационально", - отменил политолог.
В Литве готовы пожертвовать этим коридором. Они будут обвинять Россию в агрессии, но устраивать из-за этого ядерную войну они тоже не будут, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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