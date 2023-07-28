Требуют лишить гражданства: литовские СМИ за 1,5 часа "нашли" у фигуристки Дробязко недвижимость в Крыму - 28.07.2023 Украина.ру
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Требуют лишить гражданства: литовские СМИ за 1,5 часа "нашли" у фигуристки Дробязко недвижимость в Крыму
Требуют лишить гражданства: литовские СМИ за 1,5 часа "нашли" у фигуристки Дробязко недвижимость в Крыму - 28.07.2023 Украина.ру
Требуют лишить гражданства: литовские СМИ за 1,5 часа "нашли" у фигуристки Дробязко недвижимость в Крыму
Литовское издание LRT, написавшее утром 28 июля о желании властей страны лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства за "тесные связи с Татьяной Навкой", выпустило новую статью о спортсменке. За 1,5 часа с момента выхода предыдущей публикации литовские журналисты "нашли" у Дробязко еще и имущество в Крыму
2023-07-28T13:14
2023-07-28T13:14
новости
литва
фигуристка
гражданство
недвижимость
крым
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Он добавил, что фигуристку подозревают еще и в финансировании России, хотя данных о ее счетах в Литве, а значит и движений по ним, у местного МВД нет.Кроме того, в статье говорится о том, что Дробязко и ее супруг фигурист Повилас Ванагас так и не вернули орден Великого князя Литовского Гедиминаса 5-й степени, которого их лишили ранее за выступление в Сочи."Это свидетельствует о полном неуважении г-жи Дробязко к институту президента Литвы, а заодно и к Литовскому государству в целом", - заявили в местном Департаменте миграции.В июне, когда механизм лишения Дробязко литовского гражданство еще был только инициативой, фигуристка отметила, что ни счетов, ни недвижимости в Литве у нее нет, а на решения местных властей она влиять не может. В пятницу, 28 июля стало известно, что министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой лишить гражданства фигуристку, тринадцатикратную чемпионку Литвы Маргариту Дробязко за "тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой".Маргарита Дробязко, родившаяся и проживающая в России, получила Литовское гражданство в 1993 году, чтобы в паре с Ванагасом представлять республику на Олимпийских играх.Согласно литовскому законодательству, человека можно лишить гражданства не только за действия, угрожающие национальной безопасности, но и за публичное выражение поддержки государству, признанного представляющим угрозу для Литвы или ее союзников.
https://ukraina.ru/20230728/1048326228.html
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новости, литва, фигуристка, гражданство, недвижимость, крым
Новости, Литва, фигуристка, гражданство, Недвижимость, Крым

Требуют лишить гражданства: литовские СМИ за 1,5 часа "нашли" у фигуристки Дробязко недвижимость в Крыму

13:14 28.07.2023
 
© © Sputnik / Рамиль Ситдиков
© © Sputnik / Рамиль Ситдиков
Читать в
Литовское издание LRT, написавшее утром 28 июля о желании властей страны лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства за "тесные связи с Татьяной Навкой", выпустило новую статью о спортсменке. За 1,5 часа с момента выхода предыдущей публикации литовские журналисты "нашли" у Дробязко еще и имущество в Крыму
"Дрозябко находится в тесном контакте с гражданкой России Татьяной Навкой, которая находится в списке подсанкционных лиц, а также поддерживает отношения с другими подсанкционными лицами и имеет имущество на Крымском полуострове", - ссылается издание слова заместителя министра внутренних дел Арнольдаса Абрамавичюса.
Он добавил, что фигуристку подозревают еще и в финансировании России, хотя данных о ее счетах в Литве, а значит и движений по ним, у местного МВД нет.
Кроме того, в статье говорится о том, что Дробязко и ее супруг фигурист Повилас Ванагас так и не вернули орден Великого князя Литовского Гедиминаса 5-й степени, которого их лишили ранее за выступление в Сочи.
"Это свидетельствует о полном неуважении г-жи Дробязко к институту президента Литвы, а заодно и к Литовскому государству в целом", - заявили в местном Департаменте миграции.
В июне, когда механизм лишения Дробязко литовского гражданство еще был только инициативой, фигуристка отметила, что ни счетов, ни недвижимости в Литве у нее нет, а на решения местных властей она влиять не может.
"Меня лишают гражданства? Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело. У меня в принципе по жизни все в порядке. Больше у меня нет комментариев", — сказала она.
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За "дружбу" с Навкой: МВД Литвы требует лишить гражданства тринадцатикратную чемпионку страныМинистр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой лишить гражданства фигуристку, тринадцатикратную чемпионку Литвы Маргариту Дробязко. Причина - тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой. Об этом - 28 июля написало местное издание LRT
В пятницу, 28 июля стало известно, что министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой лишить гражданства фигуристку, тринадцатикратную чемпионку Литвы Маргариту Дробязко за "тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой".
Маргарита Дробязко, родившаяся и проживающая в России, получила Литовское гражданство в 1993 году, чтобы в паре с Ванагасом представлять республику на Олимпийских играх.
Согласно литовскому законодательству, человека можно лишить гражданства не только за действия, угрожающие национальной безопасности, но и за публичное выражение поддержки государству, признанного представляющим угрозу для Литвы или ее союзников.
 
НовостиЛитвафигуристкагражданствоНедвижимостьКрым
 
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