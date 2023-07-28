Требуют лишить гражданства: литовские СМИ за 1,5 часа "нашли" у фигуристки Дробязко недвижимость в Крыму
© © Sputnik / Рамиль Ситдиков
© © Sputnik / Рамиль Ситдиков
Литовское издание LRT, написавшее утром 28 июля о желании властей страны лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства за "тесные связи с Татьяной Навкой", выпустило новую статью о спортсменке. За 1,5 часа с момента выхода предыдущей публикации литовские журналисты "нашли" у Дробязко еще и имущество в Крыму
"Дрозябко находится в тесном контакте с гражданкой России Татьяной Навкой, которая находится в списке подсанкционных лиц, а также поддерживает отношения с другими подсанкционными лицами и имеет имущество на Крымском полуострове", - ссылается издание слова заместителя министра внутренних дел Арнольдаса Абрамавичюса.
Он добавил, что фигуристку подозревают еще и в финансировании России, хотя данных о ее счетах в Литве, а значит и движений по ним, у местного МВД нет.
Кроме того, в статье говорится о том, что Дробязко и ее супруг фигурист Повилас Ванагас так и не вернули орден Великого князя Литовского Гедиминаса 5-й степени, которого их лишили ранее за выступление в Сочи.
"Это свидетельствует о полном неуважении г-жи Дробязко к институту президента Литвы, а заодно и к Литовскому государству в целом", - заявили в местном Департаменте миграции.
В июне, когда механизм лишения Дробязко литовского гражданство еще был только инициативой, фигуристка отметила, что ни счетов, ни недвижимости в Литве у нее нет, а на решения местных властей она влиять не может.
"Меня лишают гражданства? Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело. У меня в принципе по жизни все в порядке. Больше у меня нет комментариев", — сказала она.
11:37За "дружбу" с Навкой: МВД Литвы требует лишить гражданства тринадцатикратную чемпионку страныМинистр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой лишить гражданства фигуристку, тринадцатикратную чемпионку Литвы Маргариту Дробязко. Причина - тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой. Об этом - 28 июля написало местное издание LRT
В пятницу, 28 июля стало известно, что министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой лишить гражданства фигуристку, тринадцатикратную чемпионку Литвы Маргариту Дробязко за "тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой".
Маргарита Дробязко, родившаяся и проживающая в России, получила Литовское гражданство в 1993 году, чтобы в паре с Ванагасом представлять республику на Олимпийских играх.
Согласно литовскому законодательству, человека можно лишить гражданства не только за действия, угрожающие национальной безопасности, но и за публичное выражение поддержки государству, признанного представляющим угрозу для Литвы или ее союзников.