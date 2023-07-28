https://ukraina.ru/20230728/1048329558.html

Требуют лишить гражданства: литовские СМИ за 1,5 часа "нашли" у фигуристки Дробязко недвижимость в Крыму

Требуют лишить гражданства: литовские СМИ за 1,5 часа "нашли" у фигуристки Дробязко недвижимость в Крыму - 28.07.2023 Украина.ру

Требуют лишить гражданства: литовские СМИ за 1,5 часа "нашли" у фигуристки Дробязко недвижимость в Крыму

Литовское издание LRT, написавшее утром 28 июля о желании властей страны лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства за "тесные связи с Татьяной Навкой", выпустило новую статью о спортсменке. За 1,5 часа с момента выхода предыдущей публикации литовские журналисты "нашли" у Дробязко еще и имущество в Крыму

2023-07-28T13:14

2023-07-28T13:14

2023-07-28T13:14

новости

литва

фигуристка

гражданство

недвижимость

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1c/1048329016_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e419e386ac381a7f114c5cf2401383e6.jpg.webp

Он добавил, что фигуристку подозревают еще и в финансировании России, хотя данных о ее счетах в Литве, а значит и движений по ним, у местного МВД нет.Кроме того, в статье говорится о том, что Дробязко и ее супруг фигурист Повилас Ванагас так и не вернули орден Великого князя Литовского Гедиминаса 5-й степени, которого их лишили ранее за выступление в Сочи."Это свидетельствует о полном неуважении г-жи Дробязко к институту президента Литвы, а заодно и к Литовскому государству в целом", - заявили в местном Департаменте миграции.В июне, когда механизм лишения Дробязко литовского гражданство еще был только инициативой, фигуристка отметила, что ни счетов, ни недвижимости в Литве у нее нет, а на решения местных властей она влиять не может. В пятницу, 28 июля стало известно, что министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой лишить гражданства фигуристку, тринадцатикратную чемпионку Литвы Маргариту Дробязко за "тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой".Маргарита Дробязко, родившаяся и проживающая в России, получила Литовское гражданство в 1993 году, чтобы в паре с Ванагасом представлять республику на Олимпийских играх.Согласно литовскому законодательству, человека можно лишить гражданства не только за действия, угрожающие национальной безопасности, но и за публичное выражение поддержки государству, признанного представляющим угрозу для Литвы или ее союзников.

https://ukraina.ru/20230728/1048326228.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, литва, фигуристка, гражданство, недвижимость, крым