https://ukraina.ru/20230728/1048328894.html

Затягивают конфликт. Германия поставила Киеву вездеходы, дроны и тысячи снарядов

Затягивают конфликт. Германия поставила Киеву вездеходы, дроны и тысячи снарядов - 28.07.2023 Украина.ру

Затягивают конфликт. Германия поставила Киеву вездеходы, дроны и тысячи снарядов

Германия за неделю поставила Украине шесть зенитных самоходных установок Gepard и свыше 15 тысяч снарядов к ним, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ

2023-07-28T12:51

2023-07-28T12:51

2023-07-28T12:51

германия

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снаряды

зарубежье

украина

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Также в списке значится 10 гусеничных вездеходов шведского производства Bandvagn 206, 33 разведывательных дрона и более 2,5 тысячи дымовых снарядов калибра 155 миллиметров.Кроме того, за неделю было поставлено пять машин пограничной службы, восемь санитарных автомобилей и восемь стоматологических стерилизаторов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230721/1048161304.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

германия, новости, снаряды, зарубежье, украина