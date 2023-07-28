Затягивают конфликт. Германия поставила Киеву вездеходы, дроны и тысячи снарядов - 28.07.2023 Украина.ру
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Затягивают конфликт. Германия поставила Киеву вездеходы, дроны и тысячи снарядов
Затягивают конфликт. Германия поставила Киеву вездеходы, дроны и тысячи снарядов - 28.07.2023 Украина.ру
Затягивают конфликт. Германия поставила Киеву вездеходы, дроны и тысячи снарядов
Германия за неделю поставила Украине шесть зенитных самоходных установок Gepard и свыше 15 тысяч снарядов к ним, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ
2023-07-28T12:51
2023-07-28T12:51
германия
новости
снаряды
зарубежье
украина
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Также в списке значится 10 гусеничных вездеходов шведского производства Bandvagn 206, 33 разведывательных дрона и более 2,5 тысячи дымовых снарядов калибра 155 миллиметров.Кроме того, за неделю было поставлено пять машин пограничной службы, восемь санитарных автомобилей и восемь стоматологических стерилизаторов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ukraina.ru/20230721/1048161304.html
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германия, новости, снаряды, зарубежье, украина
Германия, Новости, снаряды, Зарубежье, Украина

Затягивают конфликт. Германия поставила Киеву вездеходы, дроны и тысячи снарядов

12:51 28.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / Hans-Hermann Bühling, CC BY-SA 3.0ЗСУ Gepard
ЗСУ Gepard - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© commons.wikimedia.org / Hans-Hermann Bühling, CC BY-SA 3.0
Читать в
Германия за неделю поставила Украине шесть зенитных самоходных установок Gepard и свыше 15 тысяч снарядов к ним, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ
Также в списке значится 10 гусеничных вездеходов шведского производства Bandvagn 206, 33 разведывательных дрона и более 2,5 тысячи дымовых снарядов калибра 155 миллиметров.
Кроме того, за неделю было поставлено пять машин пограничной службы, восемь санитарных автомобилей и восемь стоматологических стерилизаторов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
- РИА Новости, 1920, 21.07.2023
21 июля, 13:09
Германия поставила Киеву танки "Леопард" и тысячи боеприпасов Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1 и свыше трех тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного списка, опубликованного 20 июля на сайте правительства ФРГ
 
ГерманияНовостиснарядыЗарубежьеУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
12:51Затягивают конфликт. Германия поставила Киеву вездеходы, дроны и тысячи снарядов
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