https://ukraina.ru/20230728/1048328894.html
Затягивают конфликт. Германия поставила Киеву вездеходы, дроны и тысячи снарядов
Затягивают конфликт. Германия поставила Киеву вездеходы, дроны и тысячи снарядов - 28.07.2023 Украина.ру
Затягивают конфликт. Германия поставила Киеву вездеходы, дроны и тысячи снарядов
Германия за неделю поставила Украине шесть зенитных самоходных установок Gepard и свыше 15 тысяч снарядов к ним, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ
2023-07-28T12:51
2023-07-28T12:51
2023-07-28T12:51
германия
новости
снаряды
зарубежье
украина
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Также в списке значится 10 гусеничных вездеходов шведского производства Bandvagn 206, 33 разведывательных дрона и более 2,5 тысячи дымовых снарядов калибра 155 миллиметров.Кроме того, за неделю было поставлено пять машин пограничной службы, восемь санитарных автомобилей и восемь стоматологических стерилизаторов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ukraina.ru/20230721/1048161304.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
германия, новости, снаряды, зарубежье, украина
Германия, Новости, снаряды, Зарубежье, Украина
Затягивают конфликт. Германия поставила Киеву вездеходы, дроны и тысячи снарядов
Германия за неделю поставила Украине шесть зенитных самоходных установок Gepard и свыше 15 тысяч снарядов к ним, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ