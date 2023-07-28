https://ukraina.ru/20230728/1048325091.html

Daily Express назвал возможный союз России, Китая и Северной Кореи серьезным поводом для беспокойства

Daily Express назвал возможный союз России, Китая и Северной Кореи серьезным поводом для беспокойства - 28.07.2023 Украина.ру

Daily Express назвал возможный союз России, Китая и Северной Кореи серьезным поводом для беспокойства

Британское издание полагает, что этот альянс может иметь разрушительные последствия для Запада

2023-07-28T11:35

2023-07-28T11:35

2023-07-28T11:35

новости

великобритания

россия

китай

северная корея

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Альянс России, Китая и Северной Корее может иметь весьма разрушительные последствия для Запада. Об этом 28 июля пишет британское издание Daily Express, ссылаясь на мнение ряда аналитиков.К такому выводу британские СМИ пришли после поездки российской и китайской делегации в Пхеньян, на торжественные мероприятия, посвященные 70-летию победы Северной Кореи в войне 1950–1953 годов.По мнению экспертов, опрошенных изданием, это событие для Запада является серьезным поводом для беспокойства."Мы видим, как прямо на наших глазах формируются новые коалиции, такие как Израиль и Саудовская Аравия, здесь – Россия, Китай и Северная Корея. Это будет иметь огромные последствия, такие как уклонение от санкций, продажа боеприпасов, безбилетников и наземных мин. Это позволит ключевым специалистам помогать в разработке их национальных программ. Российскому инженеру-ракетчику теперь легче будет отправиться в Северную Корею, чтобы провести там консультации". – полагает профессор политологии Йельской школы менеджмента Пол Брэкен.Профессор Университета в Бирмингеме Джон Р. Брайсон считает, что оборонные возможности Северной Кореи не принесут слишком большой пользы русским, но российско-северокорейский альянс по-прежнему вызывает беспокойство. По его словам, для российского лидера Владимира Путина существует опасность од слишком плотного сближения с Северной Кореей, так как это могло бы породить "альянс государств-изгоев".Профессор Брайсон добавил, что “Россия становится все более изолированным государством и теперь должна полагаться на такие страны, как Северная Корея, Иран и Китай.Бывший офицер британской разведки Мэтт Шумейкер заявил изданию, что польза Китая от тесного партнерства в Россией не такая очевидная."Участие Китая в этом партнерстве оценить гораздо сложнее, потому что Китай и Россия, хотя в настоящее время преследуют схожие цели по вытеснению глобальной мощи США, традиционно являются конкурентами", - отметил Шумейкер, подчеркивая, что у Пхеньяна есть территориальные амбиции, из-за которых в других обстоятельствах Китай мог бы покуситься на российскую целостность.

https://ukraina.ru/20230728/1048316343.html

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новости, великобритания, россия, китай, северная корея