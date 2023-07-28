https://ukraina.ru/20230728/1048321017.html
Военные преступления против детей: киевский режим не уйдёт от ответственности. Видео
Военные преступления против детей: киевский режим не уйдёт от ответственности. Видео - 28.07.2023 Украина.ру
Военные преступления против детей: киевский режим не уйдёт от ответственности. Видео
Корреспондент издания Украина.ру Роман Гнатюк побывал в Донецке, где 27 июля прошёл день памяти детей – жертв войны в Донбассе. Местные жители несли цветы и... Украина.ру, 28.07.2023
2023-07-28T09:27
2023-07-28T09:27
2023-07-28T09:27
роман гнатюк
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днр
донбасс
дети
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Корреспондент издания Украина.ру Роман Гнатюк побывал в Донецке, где 27 июля прошёл день памяти детей – жертв войны в Донбассе. Местные жители несли цветы и мягкие игрушки на Аллею ангелов – мемориал, посвященный детям, которых убили украинские военные с 2014 года. Они не скрывали своей скорби, но демонстрировали при этом решимость сражаться до победы над украинской фашистской хунтой, принесшей горе и разрушения в этот край.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
роман гнатюк, видео, россия, украина, сво, всу, донецк, днр, донбасс, дети, погибшие, гражданская война, видео
Роман Гнатюк, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Донецк, ДНР, Донбасс, дети, погибшие, гражданская война
Военные преступления против детей: киевский режим не уйдёт от ответственности. Видео
Корреспондент издания Украина.ру Роман Гнатюк побывал в Донецке, где 27 июля прошёл день памяти детей – жертв войны в Донбассе. Местные жители несли цветы и мягкие игрушки на Аллею ангелов – мемориал, посвященный детям, которых убили украинские военные с 2014 года. Они не скрывали своей скорби, но демонстрировали при этом решимость сражаться до победы над украинской фашистской хунтой, принесшей горе и разрушения в этот край.