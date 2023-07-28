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Военные преступления против детей: киевский режим не уйдёт от ответственности. Видео

Военные преступления против детей: киевский режим не уйдёт от ответственности. Видео - 28.07.2023 Украина.ру

Военные преступления против детей: киевский режим не уйдёт от ответственности. Видео

Корреспондент издания Украина.ру Роман Гнатюк побывал в Донецке, где 27 июля прошёл день памяти детей – жертв войны в Донбассе. Местные жители несли цветы и... Украина.ру, 28.07.2023

2023-07-28T09:27

2023-07-28T09:27

2023-07-28T09:27

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Корреспондент издания Украина.ру Роман Гнатюк побывал в Донецке, где 27 июля прошёл день памяти детей – жертв войны в Донбассе. Местные жители несли цветы и мягкие игрушки на Аллею ангелов – мемориал, посвященный детям, которых убили украинские военные с 2014 года. Они не скрывали своей скорби, но демонстрировали при этом решимость сражаться до победы над украинской фашистской хунтой, принесшей горе и разрушения в этот край.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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