https://ukraina.ru/20230728/1048319573.html

Провальная попытка атаковать Москву, ликвидация националистов. Главное на Украине на утро 28 июля

Провальная попытка атаковать Москву, ликвидация националистов. Главное на Украине на утро 28 июля - 28.07.2023 Украина.ру

Провальная попытка атаковать Москву, ликвидация националистов. Главное на Украине на утро 28 июля

Украина.ру, 28.07.2023

2023-07-28T09:00

2023-07-28T09:00

2023-07-28T10:54

беспилотники

москва

хроники

сергей собянин

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спецоперация

минобороны рф

атаки

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Москву пытался атаковать беспилотник. Украинские военные подрываются на собственных минах. Российские войска успешно отражают атаки и уничтожают технику противника.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на пятницу столицу пытался атаковать беспилотник.«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.Информацию подтвердили в Минобороны России.В начале недели беспилотник вертолетного типа упал в Новой Москве. ЧП произошло в поселке Первомайское возле частного домовладения. Дрон не нес какое-либо вооружение или взрывчатку. Пострадавших не было, полицейские изъяли беспилотник.Утром того же дня два беспилотника атаковали Москву. Один дрон попал в нежилую высотку в районе проспекта Лихачева, другой спустя несколько минут упал на здание в районе Комсомольского проспекта. Серьезных разрушений в результате ЧП не зафиксировано.Одна из крупнейших атак дронов на российскую столицу произошла утром 4 июля. Тогда средствами РЭБ были подавлены несколько беспилотников, еще один дрон был сбит в Калужской области. Еще один БПЛА врезался в здание в военной части в подмосковной Кубинке и взорвался. Специалисты установили мощность взрыва, по их версии, она составила 1000 граммов в тротиловом эквиваленте.При этом на днях пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый признавал, что российская система радиоэлектронной борьбы является более мощной, чем украинская.Другие атаки и провалы ВСУВ ночь на пятницу украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23:35 — населенный пункт Уманское — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 02:.20 — населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.Позже ВСУ атаковали и другие районы города."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 03.15 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 04.10 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 04.25 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 05.10 – населнный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра; 05.20 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 05.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, - отметили в представительстве.Кроме того, в 05.30 украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватский район, выпустив восемь снарядов калибров 152 миллиметра.Позже атаки повторились."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 06.45 – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07.05 - населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07.05 - населенный пункт Яснобродовка– город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07.15 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра, - указало представительство.Кроме того, в период с 06.50 по 07.00 украинские войска обстреляли населенные пункты Макеевка и Старомихайловка, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Также ночью в результате удара украинскими РСЗО по городу Шахтерск в ДНР загорелась нефтебаза. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Шатов.В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что украинские войска в 02.20 выпустили по Шахтерску пять ракет из РСЗО.Несмотря на попытки атаковать, националисты часто терпят неудачи. Так, при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР группа пехоты ВСУ вместе с тремя машинами тяжелой бронетехники подорвалась на своих же минах. Об этом рассказал военнослужащий с позывным "Бука" из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.Он подтвердил, что украинские войска постоянно предпринимают попытки наступления на российские позиции, но успеха не имеют.В минувший четверг Минобороны РФ сообщало, что в районе Угледара и Макаровки была поражена живая сила и техника ВСУ.В свою очередь подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о неэффективности систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины, которые за прошедшую неделю не смогли поразить ни одной цели на Луганском направлении.Он уточнил, что украинские расчеты не сумели выполнить задачу, используя как советские комплексы, так и переданные Западом образцы. Более того, любые попытки бойцов ВСУ обстрелять российскую авиацию из переносных или стационарных зенитных комплексов оборачивались ответными ударами с уничтожением сил и средств противника.На днях президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в стране якобы усилили систему ПВО. До этого командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев также утверждал, что Украина усиливает ПВО. Успехи российской армииВ свою очередь российские войска успешно отражают атаки и уничтожают технику противника.Так, по словам начальника пресс-центра группировки войск "Восток" подполковника Олега Чехова, российские военнослужащие отразили несколько атак Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении, а также ликвидировали их разведгруппу.Украинская сторона понесла значительные потери.Кроме того, добавил Чехов, российские артиллеристы уничтожили скопление боевиков в районе Углесборочной и ликвидировали разведгруппу противника северо-западнее Шевченко.Как отметил подполковник, в районе Старомайорского украинские войска хотели накопить силы для наступления, однако в результате действий воздушной разведки они потеряли технику и живую силу. В частности, уточнил он, были уничтожены боевые машины пехоты (БМП) иностранного производства и гусеничные тягачи МТ-ЛБ.Кроме всего прочего, россияне уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО), танки, боевые машины пехоты (БМП) противника на Запорожском направлении.Чехов отметил, что российские войска отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Работино."Пресечена попытка боевиков подвезти резервы в район Приютного. Прибывшая живая сила уничтожена", — доложил Чехов.Подполковник добавил, что российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации украинских боевиков в Новоданиловке, Орехове, Малой Токмачке и Комсомольском. Кроме того, по его словам, был уничтожен опорный пункт в Луговском."Штурмовой авиацией поражены места скопления живой силы ВСУ в районах Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловки и Приютном", — рассказал Чехов.Также штурмовики 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота отразили атаку ВСУ под Новодонецким.Уточняется, что ВСУ лишились нескольких танков и боевых машин пехоты.Украинские военные совершили попытку закрепиться на окраинах поселка. "Было прямое столкновение с противником, отбили населенный пункт", — заявил штурмовик-стрелок с позывным "Лаврик".По его словам, на данном направлении "более-менее подавленный противник", поскольку в рядах ВСУ много неподготовленных, мобилизованных бойцов.Ночью украинские паблики сообщали о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Была объявлена воздушная тревога.Позже глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале заявил, что в регионе был уничтожен цех по ремонту бронетехники Вооруженных сил Украины.Он уточнил, что в Запорожье был поражен цех по обслуживанию локомотивов и вагонов завода "Запорожсталь", на котором украинские военные оборудовали площадку по починке техники. При этом танки с Запорожского и Херсонского фронтов привозились туда только в темное время суток.По информации Рогова, удар по цеху был нанесен ракетой "Искандер".

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

беспилотники, москва, хроники, сергей собянин, эксклюзив, спецоперация, минобороны рф, атаки, всу, мины, техника, уничтожение, россия