Андрей Клинцевич считает, что Запад не готов к прямому конфликту с РФ и будет действовать исподтишка
Украина и страны Запада не готовы к прямому противостоянию с Россией. Но они могут действовать исподтишка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
России невыгодна полноценная война в Черном море. Но если мы решили устроить морскую блокаду Украине, то доведем это дело до конца, даже если придется уничтожать суда. При этом к прямому противостоянию с Россией на Западе не готовы, рассказал Клинцевич.
"Они (Запад и Украина. - Ред.) могут действовать исподтишка. Особенно Британия, которая является монополистом в области морской страховки. Они могут напасть на гражданское судно, которое будет идти в российские порты", - подчеркнул эксперт.
Гражданское судно в Чёрном море может быть атаковано морским беспилотником или крылатой ракетой, пущенной с украинского самолета. Таким образом на Западе смогут заработать на этом и создать новый очаг напряженности, заключил собеседник издания.
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