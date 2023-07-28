Андрей Клинцевич считает, что Запад не готов к прямому конфликту с РФ и будет действовать исподтишка - 28.07.2023 Украина.ру
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Андрей Клинцевич считает, что Запад не готов к прямому конфликту с РФ и будет действовать исподтишка
Андрей Клинцевич считает, что Запад не готов к прямому конфликту с РФ и будет действовать исподтишка - 28.07.2023 Украина.ру
Андрей Клинцевич считает, что Запад не готов к прямому конфликту с РФ и будет действовать исподтишка
Украина и страны Запада не готовы к прямому противостоянию с Россией. Но они могут действовать исподтишка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-07-28T03:46
2023-07-28T03:46
новости
бпла
черное море
запад
украина
порты
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России невыгодна полноценная война в Черном море. Но если мы решили устроить морскую блокаду Украине, то доведем это дело до конца, даже если придется уничтожать суда. При этом к прямому противостоянию с Россией на Западе не готовы, рассказал Клинцевич.Гражданское судно в Чёрном море может быть атаковано морским беспилотником или крылатой ракетой, пущенной с украинского самолета. Таким образом на Западе смогут заработать на этом и создать новый очаг напряженности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230721/1048179622.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, бпла, черное море, запад, украина, порты
Новости, БПЛА, Черное море, Запад, Украина, порты

Андрей Клинцевич считает, что Запад не готов к прямому конфликту с РФ и будет действовать исподтишка

03:46 28.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭкспорт российской кукурузы из России в Японию
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Украина и страны Запада не готовы к прямому противостоянию с Россией. Но они могут действовать исподтишка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
России невыгодна полноценная война в Черном море. Но если мы решили устроить морскую блокаду Украине, то доведем это дело до конца, даже если придется уничтожать суда. При этом к прямому противостоянию с Россией на Западе не готовы, рассказал Клинцевич.
"Они (Запад и Украина. - Ред.) могут действовать исподтишка. Особенно Британия, которая является монополистом в области морской страховки. Они могут напасть на гражданское судно, которое будет идти в российские порты", - подчеркнул эксперт.
Гражданское судно в Чёрном море может быть атаковано морским беспилотником или крылатой ракетой, пущенной с украинского самолета. Таким образом на Западе смогут заработать на этом и создать новый очаг напряженности, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
американское вооружение для Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
21 июля, 22:30
Военный эксперт: Под видом "зерновых" судов на Украину могли завозить военную контрабанду Под прикрытием "зерновой сделки" на Украину могли завозить оружие и боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
 
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