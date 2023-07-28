https://ukraina.ru/20230728/1048314366.html

Андрей Клинцевич считает, что Запад не готов к прямому конфликту с РФ и будет действовать исподтишка

Андрей Клинцевич считает, что Запад не готов к прямому конфликту с РФ и будет действовать исподтишка - 28.07.2023 Украина.ру

Андрей Клинцевич считает, что Запад не готов к прямому конфликту с РФ и будет действовать исподтишка

Украина и страны Запада не готовы к прямому противостоянию с Россией. Но они могут действовать исподтишка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич

2023-07-28T03:46

2023-07-28T03:46

2023-07-28T03:46

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черное море

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украина

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России невыгодна полноценная война в Черном море. Но если мы решили устроить морскую блокаду Украине, то доведем это дело до конца, даже если придется уничтожать суда. При этом к прямому противостоянию с Россией на Западе не готовы, рассказал Клинцевич.Гражданское судно в Чёрном море может быть атаковано морским беспилотником или крылатой ракетой, пущенной с украинского самолета. Таким образом на Западе смогут заработать на этом и создать новый очаг напряженности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230721/1048179622.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, черное море, запад, украина, порты