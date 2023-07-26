https://ukraina.ru/20230726/1048274974.html

Андрей Клинцевич: Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море

Андрей Клинцевич: Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море - 26.07.2023 Украина.ру

Андрей Клинцевич: Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море

России в ходе СВО невыгодна полноценная война в Черном море. Но если мы решили устроить морскую блокаду Украине, то доведем это дело до конца, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич

2023-07-26T15:53

2023-07-26T15:53

2023-07-26T15:53

интервью

россия

черное море

великобритания

украина

болгария

сша

турция

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Андрей Францевич, каким образом Украина и Запад попытаются осуществить продолжение зерновой сделки без участия России?- И американцы, и турки официально заявили, что не будут выделять свои боевые корабли для противодействия нам, понимая, что мы будем идти до конца в вопросе морской блокады Украины.Попытки пройти через наши территориальные воды возле Крыма или направить беспилотники в наше воздушное пространство, которые мы обозначили закрытой зоной, тоже невозможны. Мы полны решимости довести эти предупреждения до конца. Даже если придется их уничтожать. К прямому противостоянию с Россией они не готовы.Они могут действовать исподтишка. Особенно Британия, которая является монополистом в области морской страховки. Они могут напасть на гражданское судно, которое будет идти российские порты. Его могут атаковать морским беспилотником или крылатой ракетой, пущенной с украинского самолета.Они смогут заработать на этом и создать новый очаг напряженности.- Что будет делать Украина, если у неё не останется своих портов?- Они будут направлять свои грузы железнодорожным транспортом, а оттуда вывозить морем. До самих болгарских портов, мы, конечно, не дотянемся. Но мы уже начали наносить удары по возможным маршрутам в порты Болгарии.- Ранее Дмитрий Медведев говорил, что Россия будет в праве наносить удары по польским аэродромам, если с них будут взлетать F-16. Будем ли мы иметь право бить по болгарским портам, если оттуда противник начнет устраивать морские провокации?- Нет. Речь пока идет о гражданских судах. Мы не всегда сможем понять, везут ли они зерно или военные грузы. А если с Болгарии будут взлетать самолеты и наносить удары по гражданским судам, которые идут в российские порты, тогда мы будем иметь право нанести такой удар.- Вариант, при котором военные суда, прикрывающие конвои, будут ходить под украинским флагом, а не под натовским, вы тоже не рассматриваете?- Нет. Конвенция Монтре запрещает нечерноморским государствам в период боевых действий заходить в Черное море. Об американских и британских кораблях речь не идет. Флот там серьезный только у турок, но вряд ли они будут подрывать выгодное сотрудничество с Россией ради помощи Украине.- Насколько мы готовы сбивать над Черным морем F-16, которые Украина намерена использовать для прикрытия судов?- Никаких проблем с ними не будет. F-16 – это не очень быстрый и не очень стойкий к огню противника самолет. Мы всю жизнь готовились их сбивать. Все наши радары заточены под этот самолет. Наши летчики мечтают его сбить и получить за него много наград. Это очень лакомый кусок.- Выгодна ли нам в текущий момент полноценная морская война с противником?- Нам это невыгодно. Но если мы решили устроить морскую блокаду Украине, то доведем это дело до конца.

https://ukraina.ru/20230503/1045911123.html

https://ukraina.ru/20230724/1048208805.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, черное море, великобритания, украина, болгария, сша, турция