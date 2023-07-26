Андрей Клинцевич: Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море - 26.07.2023 Украина.ру
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Андрей Клинцевич: Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море
Андрей Клинцевич: Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море - 26.07.2023 Украина.ру
Андрей Клинцевич: Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море
России в ходе СВО невыгодна полноценная война в Черном море. Но если мы решили устроить морскую блокаду Украине, то доведем это дело до конца, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-07-26T15:53
2023-07-26T15:53
интервью
россия
черное море
великобритания
украина
болгария
сша
турция
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Андрей Францевич, каким образом Украина и Запад попытаются осуществить продолжение зерновой сделки без участия России?- И американцы, и турки официально заявили, что не будут выделять свои боевые корабли для противодействия нам, понимая, что мы будем идти до конца в вопросе морской блокады Украины.Попытки пройти через наши территориальные воды возле Крыма или направить беспилотники в наше воздушное пространство, которые мы обозначили закрытой зоной, тоже невозможны. Мы полны решимости довести эти предупреждения до конца. Даже если придется их уничтожать. К прямому противостоянию с Россией они не готовы.Они могут действовать исподтишка. Особенно Британия, которая является монополистом в области морской страховки. Они могут напасть на гражданское судно, которое будет идти российские порты. Его могут атаковать морским беспилотником или крылатой ракетой, пущенной с украинского самолета.Они смогут заработать на этом и создать новый очаг напряженности.- Что будет делать Украина, если у неё не останется своих портов?- Они будут направлять свои грузы железнодорожным транспортом, а оттуда вывозить морем. До самих болгарских портов, мы, конечно, не дотянемся. Но мы уже начали наносить удары по возможным маршрутам в порты Болгарии.- Ранее Дмитрий Медведев говорил, что Россия будет в праве наносить удары по польским аэродромам, если с них будут взлетать F-16. Будем ли мы иметь право бить по болгарским портам, если оттуда противник начнет устраивать морские провокации?- Нет. Речь пока идет о гражданских судах. Мы не всегда сможем понять, везут ли они зерно или военные грузы. А если с Болгарии будут взлетать самолеты и наносить удары по гражданским судам, которые идут в российские порты, тогда мы будем иметь право нанести такой удар.- Вариант, при котором военные суда, прикрывающие конвои, будут ходить под украинским флагом, а не под натовским, вы тоже не рассматриваете?- Нет. Конвенция Монтре запрещает нечерноморским государствам в период боевых действий заходить в Черное море. Об американских и британских кораблях речь не идет. Флот там серьезный только у турок, но вряд ли они будут подрывать выгодное сотрудничество с Россией ради помощи Украине.- Насколько мы готовы сбивать над Черным морем F-16, которые Украина намерена использовать для прикрытия судов?- Никаких проблем с ними не будет. F-16 – это не очень быстрый и не очень стойкий к огню противника самолет. Мы всю жизнь готовились их сбивать. Все наши радары заточены под этот самолет. Наши летчики мечтают его сбить и получить за него много наград. Это очень лакомый кусок.- Выгодна ли нам в текущий момент полноценная морская война с противником?- Нам это невыгодно. Но если мы решили устроить морскую блокаду Украине, то доведем это дело до конца.
https://ukraina.ru/20230503/1045911123.html
https://ukraina.ru/20230724/1048208805.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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Украина.ру
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интервью, россия, черное море, великобритания, украина, болгария, сша, турция
Интервью, Россия, Черное море, Великобритания, Украина, Болгария, США, Турция

Андрей Клинцевич: Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море

15:53 26.07.2023
 
© 100biografiy.ruАндрей Клинцевич интервью
Андрей Клинцевич интервью
© 100biografiy.ru
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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России в ходе СВО невыгодна полноценная война в Черном море. Но если мы решили устроить морскую блокаду Украине, то доведем это дело до конца, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Андрей Францевич, каким образом Украина и Запад попытаются осуществить продолжение зерновой сделки без участия России?
- И американцы, и турки официально заявили, что не будут выделять свои боевые корабли для противодействия нам, понимая, что мы будем идти до конца в вопросе морской блокады Украины.
Попытки пройти через наши территориальные воды возле Крыма или направить беспилотники в наше воздушное пространство, которые мы обозначили закрытой зоной, тоже невозможны. Мы полны решимости довести эти предупреждения до конца. Даже если придется их уничтожать.
К прямому противостоянию с Россией они не готовы.
Они могут действовать исподтишка. Особенно Британия, которая является монополистом в области морской страховки. Они могут напасть на гражданское судно, которое будет идти российские порты. Его могут атаковать морским беспилотником или крылатой ракетой, пущенной с украинского самолета.
Они смогут заработать на этом и создать новый очаг напряженности.
Андрей Клинцевич
3 мая, 17:52
Андрей Клинцевич: кто онГлава Центра военно-политических исследований
- Что будет делать Украина, если у неё не останется своих портов?
- Они будут направлять свои грузы железнодорожным транспортом, а оттуда вывозить морем. До самих болгарских портов, мы, конечно, не дотянемся. Но мы уже начали наносить удары по возможным маршрутам в порты Болгарии.
- Ранее Дмитрий Медведев говорил, что Россия будет в праве наносить удары по польским аэродромам, если с них будут взлетать F-16. Будем ли мы иметь право бить по болгарским портам, если оттуда противник начнет устраивать морские провокации?
- Нет. Речь пока идет о гражданских судах. Мы не всегда сможем понять, везут ли они зерно или военные грузы. А если с Болгарии будут взлетать самолеты и наносить удары по гражданским судам, которые идут в российские порты, тогда мы будем иметь право нанести такой удар.
- Вариант, при котором военные суда, прикрывающие конвои, будут ходить под украинским флагом, а не под натовским, вы тоже не рассматриваете?
- Нет. Конвенция Монтре запрещает нечерноморским государствам в период боевых действий заходить в Черное море. Об американских и британских кораблях речь не идет. Флот там серьезный только у турок, но вряд ли они будут подрывать выгодное сотрудничество с Россией ради помощи Украине.
- Насколько мы готовы сбивать над Черным морем F-16, которые Украина намерена использовать для прикрытия судов?
- Никаких проблем с ними не будет. F-16 – это не очень быстрый и не очень стойкий к огню противника самолет. Мы всю жизнь готовились их сбивать. Все наши радары заточены под этот самолет. Наши летчики мечтают его сбить и получить за него много наград. Это очень лакомый кусок.
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
24 июля, 13:19
Полковник Виталий Киселев: Россия разобьет ВСУ через полгода, а потом начнется еще более страшная война У нас есть возможность провести крупную общевойсковую операцию и окончательно разгромить врага. А дальше предстоит тяжелая работа контрразведчиков и спецслужбистов
- Выгодна ли нам в текущий момент полноценная морская война с противником?
- Нам это невыгодно. Но если мы решили устроить морскую блокаду Украине, то доведем это дело до конца.
 
ИнтервьюРоссияЧерное мореВеликобританияУкраинаБолгарияСШАТурция
 
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15:53Андрей Клинцевич: Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море
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