На Запорожском направлении ВСУ попытались прорвать оборону - Балицкий - 27.07.2023 Украина.ру
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На Запорожском направлении ВСУ попытались прорвать оборону - Балицкий
На Запорожском направлении ВСУ попытались прорвать оборону - Балицкий - 27.07.2023 Украина.ру
На Запорожском направлении ВСУ попытались прорвать оборону - Балицкий
ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, аттики были отражены, противник понёс потери. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале 27 июля
2023-07-27T13:20
2023-07-27T13:20
новости
россия
новые регионы
запорожская область
запорожское направление
евгений балицкий
всу
атака
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Утром 27 июля противник пытался прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки. Российские войска отразили попытки, подразделения ВСУ разбиты, сообщил Балицкий. Противник понёс значительные потери и отступил на свои позиции.Балицкий сообщил также, что за прошедшие сутки противник увеличил число обстрелов населенных пунктов Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки – 41 обстрел.Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом „контрнаступа".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.
https://ukraina.ru/20230725/1048248374.html
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новости, россия, новые регионы, запорожская область, запорожское направление, евгений балицкий, всу, атака
Новости, Россия, Новые регионы, Запорожская область, Запорожское направление, Евгений Балицкий, ВСУ, атака

На Запорожском направлении ВСУ попытались прорвать оборону - Балицкий

13:20 27.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, аттики были отражены, противник понёс потери. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале 27 июля
Утром 27 июля противник пытался прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки. Российские войска отразили попытки, подразделения ВСУ разбиты, сообщил Балицкий.
Противник понёс значительные потери и отступил на свои позиции.
Балицкий сообщил также, что за прошедшие сутки противник увеличил число обстрелов населенных пунктов Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки – 41 обстрел.
Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом „контрнаступа".
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.
- РИА Новости, 1920, 25.07.2023
25 июля, 16:09
"Выше звание — больше проблем". Главное из секретного доклада Бундесвера о положении украинской армииПомощь западных стран — вот главный фактор, позволяющий украинской армии продолжать сражение с российскими войсками. Собственного оружия у Украины нет, местные предприятия ВПК ничего не производят, денег в казне тоже не осталось, вся надежда только на зарубежные вливания
 
НовостиРоссияНовые регионыЗапорожская областьЗапорожское направлениеЕвгений БалицкийВСУатака
 
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