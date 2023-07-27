https://ukraina.ru/20230727/1048298558.html

На Запорожском направлении ВСУ попытались прорвать оборону - Балицкий

На Запорожском направлении ВСУ попытались прорвать оборону - Балицкий - 27.07.2023 Украина.ру

На Запорожском направлении ВСУ попытались прорвать оборону - Балицкий

ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, аттики были отражены, противник понёс потери. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале 27 июля

2023-07-27T13:20

2023-07-27T13:20

2023-07-27T13:20

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Утром 27 июля противник пытался прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки. Российские войска отразили попытки, подразделения ВСУ разбиты, сообщил Балицкий. Противник понёс значительные потери и отступил на свои позиции.Балицкий сообщил также, что за прошедшие сутки противник увеличил число обстрелов населенных пунктов Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки – 41 обстрел.Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом „контрнаступа".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.

https://ukraina.ru/20230725/1048248374.html

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новости, россия, новые регионы, запорожская область, запорожское направление, евгений балицкий, всу, атака