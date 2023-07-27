https://ukraina.ru/20230727/1048298558.html
На Запорожском направлении ВСУ попытались прорвать оборону - Балицкий
На Запорожском направлении ВСУ попытались прорвать оборону - Балицкий - 27.07.2023 Украина.ру
На Запорожском направлении ВСУ попытались прорвать оборону - Балицкий
ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, аттики были отражены, противник понёс потери. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале 27 июля
2023-07-27T13:20
2023-07-27T13:20
2023-07-27T13:20
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запорожская область
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всу
атака
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Утром 27 июля противник пытался прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки. Российские войска отразили попытки, подразделения ВСУ разбиты, сообщил Балицкий. Противник понёс значительные потери и отступил на свои позиции.Балицкий сообщил также, что за прошедшие сутки противник увеличил число обстрелов населенных пунктов Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки – 41 обстрел.Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом „контрнаступа".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.
https://ukraina.ru/20230725/1048248374.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, новые регионы, запорожская область, запорожское направление, евгений балицкий, всу, атака
Новости, Россия, Новые регионы, Запорожская область, Запорожское направление, Евгений Балицкий, ВСУ, атака
На Запорожском направлении ВСУ попытались прорвать оборону - Балицкий
ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, аттики были отражены, противник понёс потери. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале 27 июля
Утром 27 июля противник пытался прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки. Российские войска отразили попытки, подразделения ВСУ разбиты, сообщил Балицкий.
Противник понёс значительные потери и отступил на свои позиции.
Балицкий сообщил также, что за прошедшие сутки противник увеличил число обстрелов населенных пунктов Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки – 41 обстрел.
Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом „контрнаступа".
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.