Bloomberg: В США подорожала пшеница после выхода России из зерновой сделки
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы
На этой неделе цены пшеницы поднялись до самого высокого уровня за последние пять месяцев
На Чикагской товарной бирже выросли фьючерсы на пшеницу после того, как Украина заявила о выпуске двух российских крылатых ракет "Калибр" по портовой инфраструктуре Одессы. Об этом 27 июля сообщило издание Bloomberg.
Издание пишет, что в Чикаго пшеница подорожала на 2,5% - до 7,3825 доллара за бушель (1 сухой бушель – около 30 кг) к 15:26 по сингапурскому времени.
"Цены на основные продукты питания чрезвычайно чувствительны к новостям о нападениях России на украинские порты из-за глобальной важности поставок урожая из Черноморского региона", – подчеркивается в материале, опубликованном на портале издания.
Угрозы Москвы атаковать суда в Черном море, направляющиеся на Украину, наряду с потенциальными ответными мерами со стороны Киева, увеличили риски поставок и на этой неделе подняли цены пшеницы до самого высокого уровня за последние пять месяцев, отмечает Bloomberg.
Как сообщало Украина.ру, 18 июля Россия прекратила действие „зерновой сделки“, уведомив заранее Турцию, Украину и ООН о возражении против её продления. При этом российская сторона высказала готовность заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы и после выхода из "зерновой сделки".
Вчера, 08:08Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам и без "зерновой сделки" — Российский зерновой союзРоссия способна заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы после завершения "зерновой сделки". Поставки туда уже идут и только растут с прошлого года, с ценовым дисконтом к европейским ценам, заявила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Об этом сообщили журналисты РИА Новости