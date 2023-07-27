https://ukraina.ru/20230727/1048294148.html

Bloomberg: В США подорожала пшеница после выхода России из зерновой сделки

Bloomberg: В США подорожала пшеница после выхода России из зерновой сделки - 27.07.2023 Украина.ру

Bloomberg: В США подорожала пшеница после выхода России из зерновой сделки

На этой неделе цены пшеницы поднялись до самого высокого уровня за последние пять месяцев

2023-07-27T11:35

2023-07-27T11:35

2023-07-27T11:35

новости

зерновая сделка

сша

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На Чикагской товарной бирже выросли фьючерсы на пшеницу после того, как Украина заявила о выпуске двух российских крылатых ракет "Калибр" по портовой инфраструктуре Одессы. Об этом 27 июля сообщило издание Bloomberg.Издание пишет, что в Чикаго пшеница подорожала на 2,5% - до 7,3825 доллара за бушель (1 сухой бушель – около 30 кг) к 15:26 по сингапурскому времени."Цены на основные продукты питания чрезвычайно чувствительны к новостям о нападениях России на украинские порты из-за глобальной важности поставок урожая из Черноморского региона", – подчеркивается в материале, опубликованном на портале издания.Угрозы Москвы атаковать суда в Черном море, направляющиеся на Украину, наряду с потенциальными ответными мерами со стороны Киева, увеличили риски поставок и на этой неделе подняли цены пшеницы до самого высокого уровня за последние пять месяцев, отмечает Bloomberg.Как сообщало Украина.ру, 18 июля Россия прекратила действие „зерновой сделки“, уведомив заранее Турцию, Украину и ООН о возражении против её продления. При этом российская сторона высказала готовность заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы и после выхода из "зерновой сделки".

https://ukraina.ru/20230726/1048260629.html

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новости, зерновая сделка, сша