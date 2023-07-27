Bloomberg: В США подорожала пшеница после выхода России из зерновой сделки - 27.07.2023 Украина.ру
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Bloomberg: В США подорожала пшеница после выхода России из зерновой сделки
Bloomberg: В США подорожала пшеница после выхода России из зерновой сделки - 27.07.2023 Украина.ру
Bloomberg: В США подорожала пшеница после выхода России из зерновой сделки
На этой неделе цены пшеницы поднялись до самого высокого уровня за последние пять месяцев
2023-07-27T11:35
2023-07-27T11:35
новости
зерновая сделка
сша
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На Чикагской товарной бирже выросли фьючерсы на пшеницу после того, как Украина заявила о выпуске двух российских крылатых ракет "Калибр" по портовой инфраструктуре Одессы. Об этом 27 июля сообщило издание Bloomberg.Издание пишет, что в Чикаго пшеница подорожала на 2,5% - до 7,3825 доллара за бушель (1 сухой бушель – около 30 кг) к 15:26 по сингапурскому времени."Цены на основные продукты питания чрезвычайно чувствительны к новостям о нападениях России на украинские порты из-за глобальной важности поставок урожая из Черноморского региона", – подчеркивается в материале, опубликованном на портале издания.Угрозы Москвы атаковать суда в Черном море, направляющиеся на Украину, наряду с потенциальными ответными мерами со стороны Киева, увеличили риски поставок и на этой неделе подняли цены пшеницы до самого высокого уровня за последние пять месяцев, отмечает Bloomberg.Как сообщало Украина.ру, 18 июля Россия прекратила действие „зерновой сделки“, уведомив заранее Турцию, Украину и ООН о возражении против её продления. При этом российская сторона высказала готовность заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы и после выхода из "зерновой сделки".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зерновая сделка, сша
Новости, зерновая сделка, США

Bloomberg: В США подорожала пшеница после выхода России из зерновой сделки

11:35 27.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы
Демонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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На этой неделе цены пшеницы поднялись до самого высокого уровня за последние пять месяцев
На Чикагской товарной бирже выросли фьючерсы на пшеницу после того, как Украина заявила о выпуске двух российских крылатых ракет "Калибр" по портовой инфраструктуре Одессы. Об этом 27 июля сообщило издание Bloomberg.
Издание пишет, что в Чикаго пшеница подорожала на 2,5% - до 7,3825 доллара за бушель (1 сухой бушель – около 30 кг) к 15:26 по сингапурскому времени.
"Цены на основные продукты питания чрезвычайно чувствительны к новостям о нападениях России на украинские порты из-за глобальной важности поставок урожая из Черноморского региона", – подчеркивается в материале, опубликованном на портале издания.
Угрозы Москвы атаковать суда в Черном море, направляющиеся на Украину, наряду с потенциальными ответными мерами со стороны Киева, увеличили риски поставок и на этой неделе подняли цены пшеницы до самого высокого уровня за последние пять месяцев, отмечает Bloomberg.
Как сообщало Украина.ру, 18 июля Россия прекратила действие „зерновой сделки“, уведомив заранее Турцию, Украину и ООН о возражении против её продления. При этом российская сторона высказала готовность заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы и после выхода из "зерновой сделки".
Производство риса в Краснодарском крае, зерно - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Вчера, 08:08
Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам и без "зерновой сделки" — Российский зерновой союзРоссия способна заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы после завершения "зерновой сделки". Поставки туда уже идут и только растут с прошлого года, с ценовым дисконтом к европейским ценам, заявила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
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