https://ukraina.ru/20230727/1048289425.html

Пленный солдат ВСУ рассказал о нехватке у Киева вооружения для контрнаступления

Пленный солдат ВСУ рассказал о нехватке у Киева вооружения для контрнаступления - 27.07.2023 Украина.ру

Пленный солдат ВСУ рассказал о нехватке у Киева вооружения для контрнаступления

В украинской армии не хватает вооружения для осуществления масштабного контрнаступления, в частности на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом, заявил 27 июля попавший в плен под Белогоровкой в Донбассе военнослужащий украинских войск Сергей Ходов, передает РИА Новости

2023-07-27T09:37

2023-07-27T09:37

2023-07-27T09:37

контрнаступление

новости

пленный

всу

вооружение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045106951_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_9a9db69a08135f8c7355a09ff1a7772a.jpg

"У нас нет такого вооружения, чтоб идти в контрнаступление. Ну то, что я вижу…", - сказал пленный.Он уточнил, что попал в плен, когда командование отправило его в группе других украинских солдат укрепиться на позициях, на которых только прошло боестолкновение с российскими войсками. По его словам, когда бойцы РФ перешли в контрнаступление на данной позиции, то прибывшим туда украинским солдатам даже не чем было отстреливаться, так как с собой у группы были только гранаты и несколько "рожков" с патронами к автомату."И группа не пришла оттуда (предыдущая – ред.) и сказали, что там все есть (вооружение – ред.), а у нас было 4 рожка и две гранаты только", - сказал украинский военнослужащий.Он уточнил, что за почти полтора года в рядах украинской армии из иностранного вооружения и боеприпасов ему выдавали только гранаты.Украинское контрнаступление началось в июне. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".

https://ukraina.ru/20230727/1048286297.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

контрнаступление, новости, пленный, всу, вооружение