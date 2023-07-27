Пленный солдат ВСУ рассказал о нехватке у Киева вооружения для контрнаступления - 27.07.2023 Украина.ру
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Пленный солдат ВСУ рассказал о нехватке у Киева вооружения для контрнаступления
Пленный солдат ВСУ рассказал о нехватке у Киева вооружения для контрнаступления - 27.07.2023 Украина.ру
Пленный солдат ВСУ рассказал о нехватке у Киева вооружения для контрнаступления
В украинской армии не хватает вооружения для осуществления масштабного контрнаступления, в частности на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом, заявил 27 июля попавший в плен под Белогоровкой в Донбассе военнослужащий украинских войск Сергей Ходов, передает РИА Новости
2023-07-27T09:37
2023-07-27T09:37
контрнаступление
новости
пленный
всу
вооружение
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"У нас нет такого вооружения, чтоб идти в контрнаступление. Ну то, что я вижу…", - сказал пленный.Он уточнил, что попал в плен, когда командование отправило его в группе других украинских солдат укрепиться на позициях, на которых только прошло боестолкновение с российскими войсками. По его словам, когда бойцы РФ перешли в контрнаступление на данной позиции, то прибывшим туда украинским солдатам даже не чем было отстреливаться, так как с собой у группы были только гранаты и несколько "рожков" с патронами к автомату."И группа не пришла оттуда (предыдущая – ред.) и сказали, что там все есть (вооружение – ред.), а у нас было 4 рожка и две гранаты только", - сказал украинский военнослужащий.Он уточнил, что за почти полтора года в рядах украинской армии из иностранного вооружения и боеприпасов ему выдавали только гранаты.Украинское контрнаступление началось в июне. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
https://ukraina.ru/20230727/1048286297.html
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контрнаступление, новости, пленный, всу, вооружение
контрнаступление, Новости, пленный, ВСУ, вооружение

Пленный солдат ВСУ рассказал о нехватке у Киева вооружения для контрнаступления

09:37 27.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУсолдат ВСУ в окопе
солдат ВСУ в окопе - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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В украинской армии не хватает вооружения для осуществления масштабного контрнаступления, в частности на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом, заявил 27 июля попавший в плен под Белогоровкой в Донбассе военнослужащий украинских войск Сергей Ходов, передает РИА Новости
"У нас нет такого вооружения, чтоб идти в контрнаступление. Ну то, что я вижу…", - сказал пленный.
Он уточнил, что попал в плен, когда командование отправило его в группе других украинских солдат укрепиться на позициях, на которых только прошло боестолкновение с российскими войсками.
По его словам, когда бойцы РФ перешли в контрнаступление на данной позиции, то прибывшим туда украинским солдатам даже не чем было отстреливаться, так как с собой у группы были только гранаты и несколько "рожков" с патронами к автомату.
"И группа не пришла оттуда (предыдущая – ред.) и сказали, что там все есть (вооружение – ред.), а у нас было 4 рожка и две гранаты только", - сказал украинский военнослужащий.
Он уточнил, что за почти полтора года в рядах украинской армии из иностранного вооружения и боеприпасов ему выдавали только гранаты.
"Из иностранного вооружения гранаты видел, они как РГД (советская ручная граната - ред.), но голубого цвета. Видел шведские противотанковые – NLAW (шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета – ред.)… Никто из них не работал. Я видел, что были...", - пояснил пленный.
Украинское контрнаступление началось в июне. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
08:20
Началась основная фаза украинского контрнаступления - NYTОфициальные лица Соединённых Штатов полагают, что основная фаза украинского контрнаступления уже началась, пишет издание The New York Times
 
контрнаступлениеНовостипленныйВСУвооружение
 
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Заголовок открываемого материала
09:37Пленный солдат ВСУ рассказал о нехватке у Киева вооружения для контрнаступления
09:00"Брехливый терроризм" Зеленского, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 27 июля
08:59"Мы вечно будем помнить о детях, погибших от агрессии Украины" - омбудсмен ДНР
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