https://ukraina.ru/20230727/1048286297.html

Началась основная фаза украинского контрнаступления - NYT

Началась основная фаза украинского контрнаступления - NYT - 27.07.2023 Украина.ру

Началась основная фаза украинского контрнаступления - NYT

Официальные лица Соединённых Штатов полагают, что основная фаза украинского контрнаступления уже началась, пишет издание The New York Times

2023-07-27T08:20

2023-07-27T08:20

2023-07-27T08:20

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Официальные лица в Белом доме и Пентагоне заявили, что они с большим интересом наблюдают за возросшей активностью и что украинские официальные лица сообщили им, что „новая операция, в случае успеха, продлится от одной до трех недель“, говорится в статье.Авторы статьи отмечают, что самые ожесточённые бои развернулись на Запорожском направлении.По данным Пентагона, Соединенные Штаты и другие западные союзники обучили около 63 000 украинских военнослужащих и поставили более 150 современных боевых танков, гораздо большее количество старых танков, сотни боевых машин пехоты и тысячи другой бронетехники, добавили авторы. Американские официальные лица заявили, что большая часть оставшихся резервов в настоящее время задействована, пишет издание.Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом „контрнаступа".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.

https://ukraina.ru/20230725/1048252227.html

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новости, сша, пентагон, зарубежье, украина, всу, потери всу, контрнаступление