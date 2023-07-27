https://ukraina.ru/20230727/1048286297.html
Началась основная фаза украинского контрнаступления - NYT
Началась основная фаза украинского контрнаступления - NYT - 27.07.2023 Украина.ру
Началась основная фаза украинского контрнаступления - NYT
Официальные лица Соединённых Штатов полагают, что основная фаза украинского контрнаступления уже началась, пишет издание The New York Times
2023-07-27T08:20
2023-07-27T08:20
2023-07-27T08:20
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сша
пентагон
зарубежье
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потери всу
контрнаступление
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Официальные лица в Белом доме и Пентагоне заявили, что они с большим интересом наблюдают за возросшей активностью и что украинские официальные лица сообщили им, что „новая операция, в случае успеха, продлится от одной до трех недель“, говорится в статье.Авторы статьи отмечают, что самые ожесточённые бои развернулись на Запорожском направлении.По данным Пентагона, Соединенные Штаты и другие западные союзники обучили около 63 000 украинских военнослужащих и поставили более 150 современных боевых танков, гораздо большее количество старых танков, сотни боевых машин пехоты и тысячи другой бронетехники, добавили авторы. Американские официальные лица заявили, что большая часть оставшихся резервов в настоящее время задействована, пишет издание.Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом „контрнаступа".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.
https://ukraina.ru/20230725/1048252227.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048219156_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_756dd9e602401ce86caa584c719b2d4a.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, пентагон, зарубежье, украина, всу, потери всу, контрнаступление
Новости, США, Пентагон, Зарубежье, Украина, ВСУ, потери ВСУ, контрнаступление
Началась основная фаза украинского контрнаступления - NYT
Официальные лица Соединённых Штатов полагают, что основная фаза украинского контрнаступления уже началась, пишет издание The New York Times
Официальные лица в Белом доме и Пентагоне заявили
, что они с большим интересом наблюдают за возросшей активностью и что украинские официальные лица сообщили им, что „новая операция, в случае успеха, продлится от одной до трех недель“, говорится в статье.
Авторы статьи отмечают, что самые ожесточённые бои развернулись на Запорожском направлении.
„Украина предприняла основной удар своего контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых обучены и экипированы на Западе, - пишет издание со ссылкой на слова представителей Пентагона.
По данным Пентагона, Соединенные Штаты и другие западные союзники обучили около 63 000 украинских военнослужащих и поставили более 150 современных боевых танков, гораздо большее количество старых танков, сотни боевых машин пехоты и тысячи другой бронетехники, добавили авторы.
Американские официальные лица заявили, что большая часть оставшихся резервов в настоящее время задействована, пишет издание.
Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом „контрнаступа".
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.