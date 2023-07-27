Началась основная фаза украинского контрнаступления - NYT - 27.07.2023 Украина.ру
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Началась основная фаза украинского контрнаступления - NYT
Началась основная фаза украинского контрнаступления - NYT - 27.07.2023 Украина.ру
Началась основная фаза украинского контрнаступления - NYT
Официальные лица Соединённых Штатов полагают, что основная фаза украинского контрнаступления уже началась, пишет издание The New York Times
2023-07-27T08:20
2023-07-27T08:20
новости
сша
пентагон
зарубежье
украина
всу
потери всу
контрнаступление
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Официальные лица в Белом доме и Пентагоне заявили, что они с большим интересом наблюдают за возросшей активностью и что украинские официальные лица сообщили им, что „новая операция, в случае успеха, продлится от одной до трех недель“, говорится в статье.Авторы статьи отмечают, что самые ожесточённые бои развернулись на Запорожском направлении.По данным Пентагона, Соединенные Штаты и другие западные союзники обучили около 63 000 украинских военнослужащих и поставили более 150 современных боевых танков, гораздо большее количество старых танков, сотни боевых машин пехоты и тысячи другой бронетехники, добавили авторы. Американские официальные лица заявили, что большая часть оставшихся резервов в настоящее время задействована, пишет издание.Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом „контрнаступа".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.
https://ukraina.ru/20230725/1048252227.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, пентагон, зарубежье, украина, всу, потери всу, контрнаступление
Новости, США, Пентагон, Зарубежье, Украина, ВСУ, потери ВСУ, контрнаступление

Началась основная фаза украинского контрнаступления - NYT

08:20 27.07.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Официальные лица Соединённых Штатов полагают, что основная фаза украинского контрнаступления уже началась, пишет издание The New York Times
Официальные лица в Белом доме и Пентагоне заявили, что они с большим интересом наблюдают за возросшей активностью и что украинские официальные лица сообщили им, что „новая операция, в случае успеха, продлится от одной до трех недель“, говорится в статье.
Авторы статьи отмечают, что самые ожесточённые бои развернулись на Запорожском направлении.
„Украина предприняла основной удар своего контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых обучены и экипированы на Западе, - пишет издание со ссылкой на слова представителей Пентагона.
По данным Пентагона, Соединенные Штаты и другие западные союзники обучили около 63 000 украинских военнослужащих и поставили более 150 современных боевых танков, гораздо большее количество старых танков, сотни боевых машин пехоты и тысячи другой бронетехники, добавили авторы.
Американские официальные лица заявили, что большая часть оставшихся резервов в настоящее время задействована, пишет издание.
Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом „контрнаступа".
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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ВСУ берегут западную технику, а не людей: что говорили об Украине в мире 25 июля
 
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