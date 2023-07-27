https://ukraina.ru/20230727/1048279931.html

"Мы в низине". Военный эксперт рассказал о сложной ситуации вокруг Клещеевки

"Мы в низине". Военный эксперт рассказал о сложной ситуации вокруг Клещеевки - 27.07.2023 Украина.ру

"Мы в низине". Военный эксперт рассказал о сложной ситуации вокруг Клещеевки

ВС РФ пытались выбить противника с высот у Клещеевки и сейчас там складывается непростая ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-07-27T05:45

2023-07-27T05:45

2023-07-27T05:45

новости

артёмовск (бахмут)

атаки

огневые позиции

кассетные боеприпасы

вс рф

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Наиболее тяжелая ситуация для российских войск сейчас складывается под Артемовском. ВС РФ пытались выбить противника с высот у Клещеевки. Штурмом на этом участке руководил командир 106-ой дивизии генерал-майор Владимир Селиверствов, рассказал Мощанский.В районе Клещеевки российские войска находятся в низине и отражают украинские атаки на окраинах сел. Противник взял укрепрайоны на высотах. Но долго так продолжаться не может. Войска должны атаковать высоты, или их придётся оставить, добавил Мощанский.В районе Артёмовска (Бахмута) украинские бригады постоянно сменяют друг друга. Сейчас им передали новые самоходки "Богдана 2022". В связи с тем, что на Украине почти нет собственного вооружения, это означает, что противник рассчитывает получить медийный эффект, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230726/1048255491.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артёмовск (бахмут), атаки, огневые позиции, кассетные боеприпасы, вс рф