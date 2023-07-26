https://ukraina.ru/20230726/1048268399.html
Гендиректор ЮНЕСКО превысила свои полномочия, обвинив Россию в атаках на центр Одессы - Захарова
Гендиректор ЮНЕСКО превысила свои полномочия, обвинив Россию в атаках на центр Одессы - Захарова - 26.07.2023 Украина.ру
Гендиректор ЮНЕСКО превысила свои полномочия, обвинив Россию в атаках на центр Одессы - Захарова
Генеральный секретарь ЮНЕСКО Одре Азуле превысила свои полномочия, обвинив Россию в атаках на исторический центр Одессы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 26 июля, сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-26T13:25
2023-07-26T13:25
2023-07-26T13:25
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ЮНЕСКО наспех и с нарушением правовых процедур приняли решение о включении исторического центра Одессы в список всемирного наследия.По словам Захаровой, о реальной заботе об объектах культуры здесь едва ли можно говорить, иначе Киеву задавали бы очень много вопросов — а куда исчезли сотни, тысяч объектов.Дипломат отметила, что с крайним недоумением увидела опубликованный на сайте ЮНЕСКО пресс-релиз, где речь идёт якобы об осуждении российских атак, нанесённых по буферной зоне объектов всемирного наследия - исторический центр Одеты.Она напомнила о многочисленных подтверждённых случаев использования ВСУ учреждений культуры и образования для размещения личного состава, военной техники и боеприпасов.Минобороны РФ планирует и осуществляет боевые операции, исходя из необходимости полного соблюдения международных обязательств России, добавила дипломат.Целями поражения назначаются исключительно объекты военной инфраструктуры. „В случае Одессы был нанесен удар высокоточным оружием по местам подготовки терактов против России с использованием безэкипажных катеров", - заверила официальный представитель МИД РФ.
https://ukraina.ru/20230725/1048238500.html
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новости, россия, одесса, юнеско, мид рф, мария захарова, всу
Новости, Россия, Одесса, ЮНЕСКО, МИД РФ, Мария Захарова, ВСУ
Гендиректор ЮНЕСКО превысила свои полномочия, обвинив Россию в атаках на центр Одессы - Захарова
Генеральный секретарь ЮНЕСКО Одре Азуле превысила свои полномочия, обвинив Россию в атаках на исторический центр Одессы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 26 июля, сообщили журналисты РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ЮНЕСКО наспех и с нарушением правовых процедур приняли решение о включении исторического центра Одессы в список всемирного наследия.
"Это преследовало одну цель - прикрыть механизмами ЮНЕСКО военную деятельность киевского режима на территории этого города. Это так, и мы обвиняем в этом секретариат ЮНЕСКО - в подыгрывании террористической активности киевского режима", - сказала Захарова.
По словам Захаровой, о реальной заботе об объектах культуры здесь едва ли можно говорить, иначе Киеву задавали бы очень много вопросов — а куда исчезли сотни, тысяч объектов.
Дипломат отметила, что с крайним недоумением увидела опубликованный на сайте ЮНЕСКО пресс-релиз, где речь идёт якобы об осуждении российских атак, нанесённых по буферной зоне объектов всемирного наследия - исторический центр Одеты.
"Гендиректор ЮНЕСКО, госпожа Одре Азуле, она же гражданка Франции, в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной", - указала Захарова.
Она напомнила о многочисленных подтверждённых случаев использования ВСУ учреждений культуры и образования для размещения личного состава, военной техники и боеприпасов.
Минобороны РФ планирует и осуществляет боевые операции, исходя из необходимости полного соблюдения международных обязательств России, добавила дипломат.
Целями поражения назначаются исключительно объекты военной инфраструктуры. „В случае Одессы был нанесен удар высокоточным оружием по местам подготовки терактов против России с использованием безэкипажных катеров", - заверила официальный представитель МИД РФ.