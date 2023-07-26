Лидер венгерской партии "Наша Родина" потребовал не призывать закарпатских венгров в ВСУ - 26.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230726/1048262219.html
Лидер венгерской партии "Наша Родина" потребовал не призывать закарпатских венгров в ВСУ
Лидер венгерской партии "Наша Родина" потребовал не призывать закарпатских венгров в ВСУ - 26.07.2023 Украина.ру
Лидер венгерской партии "Наша Родина" потребовал не призывать закарпатских венгров в ВСУ
Киев на протяжении 30 лет игнорирует итоги референдума 1991 года о создании автономии в Закарпатье, закарпатских венгров нельзя призывать в ВСУ. Об этом заявил лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи, передает 26 июля РИА Новости
2023-07-26T09:33
2023-07-26T09:33
венгрия
армия
насилие
призыв
венгры
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg
"Мы требуем еще более решительных действий в интересах закарпатских венгров. Мы требуем не только возвращения прав на образование в отношении родного языка, но и подтверждения Киевским правительством результатов украинского референдума 1991 года. На этом референдуме было принято решение об автономии Закарпатья и даже о создании венгерской территориальной автономии с центром в Берегсасе (украинское название Берегово - ред.) на территориях, населенных венграми. Киев незаконно игнорирует результаты референдума более 30 лет. Ни одного закарпатского венгра нельзя насильно призывать в украинскую армию", - сказал Тороцкаи.Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами".В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ.
https://ukraina.ru/20230706/1047835106.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_f336ed995d6840eddf957424d9664dc9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
венгрия, армия, насилие, призыв, венгры, зарубежье
Венгрия, армия, насилие, призыв, венгры, Зарубежье

Лидер венгерской партии "Наша Родина" потребовал не призывать закарпатских венгров в ВСУ

09:33 26.07.2023
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
Читать в
Киев на протяжении 30 лет игнорирует итоги референдума 1991 года о создании автономии в Закарпатье, закарпатских венгров нельзя призывать в ВСУ. Об этом заявил лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи, передает 26 июля РИА Новости
"Мы требуем еще более решительных действий в интересах закарпатских венгров. Мы требуем не только возвращения прав на образование в отношении родного языка, но и подтверждения Киевским правительством результатов украинского референдума 1991 года. На этом референдуме было принято решение об автономии Закарпатья и даже о создании венгерской территориальной автономии с центром в Берегсасе (украинское название Берегово - ред.) на территориях, населенных венграми. Киев незаконно игнорирует результаты референдума более 30 лет. Ни одного закарпатского венгра нельзя насильно призывать в украинскую армию", - сказал Тороцкаи.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами".
В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
6 июля, 07:50
Сийярто объяснил, почему Венгрия выступает против вооружения КиеваВенгрия всегда воздерживалась при голосовании о поставках оружия Украине, но пока крупнейший венгерский банк OTP включен Киевом в список "международных спонсоров войны", будет голосовать против. Об этом 5 июля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
 
ВенгрияармиянасилиепризыввенгрыЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:54Президент Южной Кореи назначил нового посла в России
09:33Лидер венгерской партии "Наша Родина" потребовал не призывать закарпатских венгров в ВСУ
09:28Война на Черном море. Совет Украина — НАТО может ее легализовать, но это вряд ли
09:02Победа КНДР в Корейской войне стала "несмываемым позором" для США - Ким Чен Ын
09:00Спонсирование террористических планов, атаки и провалы ВСУ, хищения. Главное на Украине на утро 26 июля
08:43На Украине планируют выращивать марихуану со штрих-кодом на каждом кусте
08:08Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам и без "зерновой сделки" — Российский зерновой союз
08:00Матрос Железняк
07:36СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России
05:23Алексей Фененко об угрозах со стороны Польши и Румынии российским интересам на Украине
05:09Работать некому. Украинцев готовят к 12-часовому рабочему дню
04:55Илья Мощанский: Разница в том, что для нас война - геополитическая, а для Зеленского - вопрос выживания
04:30От точки войны до точки мира. Эксперты на Украине задумались, каким ужасным будет мир после войны
04:11Не оправдал доверия. Что известно об отстранении главы МИД Китая от должности
04:00Петр Акопов: Удар "Вагнера" со стороны Белоруссии заставит Киев умолять Варшаву о помощи
03:47А деньги - врозь. Польша и Германия жестко конфликтуют из-за Украины
23:15Отсидевший в российской тюрьме американский морпех получил ранение на Украине - СМИ
22:33"Затишье перед бурей". Рогов рассказал о ситуации на Запорожском направлении
22:00Украина получит от Запада $240 миллионов на разминирование
20:56Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Лента новостейМолния