https://ukraina.ru/20230726/1048262219.html
Лидер венгерской партии "Наша Родина" потребовал не призывать закарпатских венгров в ВСУ
Лидер венгерской партии "Наша Родина" потребовал не призывать закарпатских венгров в ВСУ - 26.07.2023 Украина.ру
Лидер венгерской партии "Наша Родина" потребовал не призывать закарпатских венгров в ВСУ
Киев на протяжении 30 лет игнорирует итоги референдума 1991 года о создании автономии в Закарпатье, закарпатских венгров нельзя призывать в ВСУ. Об этом заявил лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи, передает 26 июля РИА Новости
2023-07-26T09:33
2023-07-26T09:33
2023-07-26T09:33
венгрия
армия
насилие
призыв
венгры
зарубежье
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"Мы требуем еще более решительных действий в интересах закарпатских венгров. Мы требуем не только возвращения прав на образование в отношении родного языка, но и подтверждения Киевским правительством результатов украинского референдума 1991 года. На этом референдуме было принято решение об автономии Закарпатья и даже о создании венгерской территориальной автономии с центром в Берегсасе (украинское название Берегово - ред.) на территориях, населенных венграми. Киев незаконно игнорирует результаты референдума более 30 лет. Ни одного закарпатского венгра нельзя насильно призывать в украинскую армию", - сказал Тороцкаи.Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами".В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ.
https://ukraina.ru/20230706/1047835106.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
венгрия, армия, насилие, призыв, венгры, зарубежье
Венгрия, армия, насилие, призыв, венгры, Зарубежье
Лидер венгерской партии "Наша Родина" потребовал не призывать закарпатских венгров в ВСУ
Киев на протяжении 30 лет игнорирует итоги референдума 1991 года о создании автономии в Закарпатье, закарпатских венгров нельзя призывать в ВСУ. Об этом заявил лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи, передает 26 июля РИА Новости
"Мы требуем еще более решительных действий в интересах закарпатских венгров. Мы требуем не только возвращения прав на образование в отношении родного языка, но и подтверждения Киевским правительством результатов украинского референдума 1991 года. На этом референдуме было принято решение об автономии Закарпатья и даже о создании венгерской территориальной автономии с центром в Берегсасе (украинское название Берегово - ред.) на территориях, населенных венграми. Киев незаконно игнорирует результаты референдума более 30 лет. Ни одного закарпатского венгра нельзя насильно призывать в украинскую армию", - сказал Тороцкаи.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами".
В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ.