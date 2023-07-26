https://ukraina.ru/20230726/1048260873.html

На Украине планируют выращивать марихуану со штрих-кодом на каждом кусте

На Украине планируют выращивать марихуану со штрих-кодом на каждом кусте - 26.07.2023 Украина.ру

На Украине планируют выращивать марихуану со штрих-кодом на каждом кусте

Для контроля выращивания и сбыта марихуаны нужно обеспечить штрих-кодирование каждого куста, заявила член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Украины Ольга Стефанишина в интервью агентству „Украинские новости“

2023-07-26T08:43

2023-07-26T08:43

2023-07-26T08:43

новости

украина

каннабис

марихуана

наркотики

верховная рада

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Власти киевского режима обещают жестко контролировать выращивание и сбыт медицинской марихуаны. Все меры прописали в законе, например, обеспечение штрих-кодами каждый куст и установления видеонаблюдения, отметила член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Украины Ольга Стефанишина.Лицензия на производство будет стоит около 800 гривен (около 2000 рублей), столько же, сколько и на производство алкогольной и табачной продукции.Наказание за незаконное использование, выращивание, перепродажу этих „лекарств“ будет таким же, как за сбыт наркотиков.13 июля Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуана, за решение прошголосовали 268 депутатов.Президент Украины Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но провалили голосование по нему.28 июня 2023 года Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Эти препараты должны производиться на территории страны, добавил Зеленский.

https://ukraina.ru/20230714/1048005335.html

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новости, украина, каннабис, марихуана, наркотики, верховная рада