https://ukraina.ru/20230726/1048258989.html

Не оправдал доверия. Что известно об отстранении главы МИД Китая от должности

Не оправдал доверия. Что известно об отстранении главы МИД Китая от должности - 26.07.2023 Украина.ру

Не оправдал доверия. Что известно об отстранении главы МИД Китая от должности

Как сообщают официальные китайские СМИ, 25 июля, на четвёртом заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, обсуждался проект поправок к Уголовному кодексу, а также были приняты решения о назначении Ван И министром иностранных дел и Пан Гуншэна председателем Народного банка Китая.

2023-07-26T04:11

2023-07-26T04:11

2023-07-26T04:11

эксклюзив

зарубежье

китай

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Согласно заявлению агентства "Синьхуа", также по итогам голосования на совещании было решено освободить министра иностранных дел Цинь Гана от занимаемой должности и назначить Ван И новым главой ведомства. Также, не менее неожиданно для китайской общественности было заявлено, что согласно указу, подписанному Си Цзиньпином, с должности председателя Народного банка КНР был снят И Ган и уже указанный выше Пан Гуншэн вступил в обязанности председателя Центробанка страны.Как уже отмечала Украина.ру, ранее представители МИД КНР заявляли иностранным журналистам о том, что не владеют информацией о состоянии здоровья или местонахождении своего руководителя. Цинь Ган не появлялся на виду общественности ровно месяц. В последний раз министр появился на публике 25 июня. А 11 июля было заявлено, что по состоянию здоровья глава МИД не примет участия в ряде встреч министров иностранных дел стран АСЕАН, и с тех пор о местонахождение и состояние здоровья Цинь Гана стали предметом внимания иностранных политиков и средств массовой информации. Однако, китайское руководство, похоже, следуя установленной политическое традиции, не намеренно пояснять причины отстранения Цинь Гана от должности. Иностранные же аналитики, занимающиеся вопросами китайской политики, выдвигали некоторые предположения, но пока ни одно из предположений не подтвердилось.Что же всё-таки произошло и в чём причины сначала исчезновения, а теперь уже отстранения от занимаемой чуть более полугода должности министра иностранных дел, а ранее успешного посла КНР в Вашингтоне?С конца июня и по сегодняшний день в интернете активно распространялись слухи об исчезновении высокопоставленного члена китайского руководства. Отметим, что Цинь Ган, как теперь уже известно, стал самым кратковременно занимавшим должность министром иностранных дел с момента основания КНР в 1949 году. В декабре прошлого года и за рубежом и в Китае пятидесяти семилетнему дипломату пророчили стремительную карьеру. Во вновь избранном главе МИД даже видели ставленника Си Цзиньпина. Здесь также стоит обратить внимание и на менее обсуждаемую отставку председателя Народного банка. Тем, кто следит за событиями в Китае, помниться, с какой помпой, в окружении китайских и иностранных журналистов в должность главы центробанка вступал другой перспективный чиновник, И Ган. Именно тогда шестидесятилетний финансист впервые появился на публике в качестве главы Центрального банка. 12 марта 2023 года, всеобщим голосованием депутатов ВСНП И Ган был переизбран главой Народного банка — несомненное признание его трудовых заслуг. Но его второй срок на такой ответственной должности продлился всего лишь четыре месяца. Вряд ли кто-то мог предположить и сейчас прокомментировать данную отставку. Ситуация для с виду стабильно экономически и политически развивающегося Китая, скажем прямо, беспрецедентная и, похоже, сложная. Возможно, вслед за отставкой двух чиновников из высших эшелонов китайской власти, последуют и какие-то важные заявления, но пока, представители правительства страны особых комментариев не дают.Как известно из официальных сообщений, 24 июля Политбюро ЦК КПК провело заседание, на котором была проанализирована и обсуждена текущая экономическая ситуация и заявлены планы на второе полугодие. Из официальных же сообщений, вышедших 24 июля сразу же после заседания, людей любознательных могла насторожить конечная формулировка отчёта о мероприятии: "На заседании также были рассмотрены и другие вопросы". Интерес может вызвать и тот факт, что на вторую часть дня было назначено два серьёзных мероприятия: краткосрочные учебные курсы для членов Политбюро по всеобъемлющему укреплению военного управления и заседание Постоянного комитета ВСНП, на котором было решено, что 25 июля будут рассмотрены предложенные кандидатуры на назначение и освобождение от должностей. Известно, что по регламенту Постоянный комитет обычно проводит заседания раз в два месяца, но при необходимости могут созываться и дополнительные заседания. А в особых случаях, например, для срочной реализации важных решений и задач, входящих в компетенцию Постоянного комитета, могут созываться и чрезвычайные заседания.Таким образом, можно сделать вывод, что срочный созыв 25 июля заседания Постоянного комитета был вызван исключительной ситуацией. Конечно, узнать, в чём именно кроются причины отставок глав МИД и Народного банка, вряд ли возможно, но судя по тому, на каком заседании и в каком напряжённом графике принималось решение и как оно было озвучено, - можно предположить, что политическая обстановка в КНР довольно напряжённая.Напомним, что как мы уже писали, в середине июня китайское руководство сослалось именно на состояние здоровья Цинь Гана, как причину непоявления министра на рабочем месте. Но на днях в китайских соцсетях было озвучено предположение , косвенно указывающее на прозападные политические пристрастия министра. Первая версия отсутствия Цинь Гана на рабочем месте была отвергнута сразу после того, как представитель МИД страны не смог ответить на вопрос журналистов о причинах непоявления на публике своего руководителя. Поэтому, нет сомнений, причина отставки Цинь Гана кроется в другом и, возможно, связана и с отставкой главы центробанка страны. Но ожидать каких-либо скорых заявлений правительства не стоит даже уже по той причине, что если Цинь Ган и замешан в каких-либо нарушениях, то будет проводиться долгое и скрупулёзное расследование, как правило, инициируемое Центральной комиссией по проверке дисциплины. И, конечно же, произошедшее уже имеет определённый негативный эффект на тот образ стабильной политической обстановки, который старательно создаётся официальным Пекином как для внутреннего, так и для внешнего пользования. Курс нынешнего руководства страны на противостояние с Западом и проведением независимой политики и нейтралитет Китая в отношении конфликта на Украине , несомненно, вызывает недовольства определённых властных и общественно-политических кругов внутри страны и их западных партнёров и кураторов. Поэтому в сложной политической обстановке повторное назначение на должность министра иностранных дел проверенного тяжеловеса китайской внешней политики Ван И кажется вполне логичным.

https://ukraina.ru/20230708/1047888740.html

https://ukraina.ru/20230720/1048145930.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, зарубежье, китай