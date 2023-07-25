https://ukraina.ru/20230725/1048246019.html
"Достала ваша Украина". В Сети раскритиковали выплату ЕК в €1,5 млрд Киеву
"Достала ваша Украина". В Сети раскритиковали выплату ЕК в €1,5 млрд Киеву - 25.07.2023 Украина.ру
"Достала ваша Украина". В Сети раскритиковали выплату ЕК в €1,5 млрд Киеву
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о перечислении очередного транша Киеву в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом она написала в своём Twitter
2023-07-25T15:06
2023-07-25T15:06
2023-07-25T15:06
новости
украина
ес
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
зарубежье
twitter
транш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/01/1041397438_0:101:2266:1375_1920x0_80_0_0_e6547fd647183d373ce35895fc850001.jpg
Пользователи сети не разделили радости фон дер Ляйен в выделении денег Украине. "Мы ждём выборов ЕС 2024 года. Люди устали от вас!", - отметил пользователь сети."Отдайте деньги Венгрии и Польше! Поддержка Украине не финансируется за счёт налогов европейского народа!", - отметил пользователь Twitter. В конце 2022 года в ЕС утвердили решение о макрофинансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро.В январе Еврокомиссия выплатила Украине первый транш на сумму 3 миллиарда евро. Начиная с марта, ЕК выплачивает ежемесячно по 1,5 миллиарда евро.
https://ukraina.ru/20230724/1048224807.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/01/1041397438_0:0:1968:1476_1920x0_80_0_0_708ad8e5cc84a5286e683768363c2fd5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, зарубежье, twitter, транш
Новости, Украина, ЕС, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Зарубежье, Twitter, транш
"Достала ваша Украина". В Сети раскритиковали выплату ЕК в €1,5 млрд Киеву
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о перечислении очередного транша Киеву в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом она написала в своём Twitter
"Сегодня мы заплатили ещё 1,5 миллиарда евро, чтобы помочь Украине функционировать и ремонтировать инфраструктуру. Будет ещё больше", - написала фон дер Ляйен.
Пользователи сети не разделили радости фон дер Ляйен в выделении денег Украине.
"Мы ждём выборов ЕС 2024 года. Люди устали от вас!", - отметил пользователь сети.
"Было бы гораздо гуманнее, если бы вы финансировали мир, вместо того, чтобы финансировать войну", - написал один из пользователей.
"Отдайте деньги Венгрии и Польше! Поддержка Украине не финансируется за счёт налогов европейского народа!", - отметил пользователь Twitter.
"Как насчёт того, чтобы взглянуть на людей в Европе, которые платят все эти деньги? Им нужна ваша работа, а не Украина. Просто нелояльно по отношению к людям, которые платят вам зарплату!", - отметил комментатор.
В конце 2022 года в ЕС утвердили решение о макрофинансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро.
В январе Еврокомиссия выплатила Украине первый транш на сумму 3 миллиарда евро. Начиная с марта, ЕК выплачивает ежемесячно по 1,5 миллиарда евро.