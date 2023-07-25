"Достала ваша Украина". В Сети раскритиковали выплату ЕК в €1,5 млрд Киеву - 25.07.2023 Украина.ру
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"Достала ваша Украина". В Сети раскритиковали выплату ЕК в €1,5 млрд Киеву
"Достала ваша Украина". В Сети раскритиковали выплату ЕК в €1,5 млрд Киеву - 25.07.2023 Украина.ру
"Достала ваша Украина". В Сети раскритиковали выплату ЕК в €1,5 млрд Киеву
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о перечислении очередного транша Киеву в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом она написала в своём Twitter
2023-07-25T15:06
2023-07-25T15:06
новости
украина
ес
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
зарубежье
twitter
транш
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Пользователи сети не разделили радости фон дер Ляйен в выделении денег Украине. "Мы ждём выборов ЕС 2024 года. Люди устали от вас!", - отметил пользователь сети."Отдайте деньги Венгрии и Польше! Поддержка Украине не финансируется за счёт налогов европейского народа!", - отметил пользователь Twitter. В конце 2022 года в ЕС утвердили решение о макрофинансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро.В январе Еврокомиссия выплатила Украине первый транш на сумму 3 миллиарда евро. Начиная с марта, ЕК выплачивает ежемесячно по 1,5 миллиарда евро.
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новости, украина, ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, зарубежье, twitter, транш
Новости, Украина, ЕС, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Зарубежье, Twitter, транш

"Достала ваша Украина". В Сети раскритиковали выплату ЕК в €1,5 млрд Киеву

15:06 25.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о перечислении очередного транша Киеву в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом она написала в своём Twitter

"Сегодня мы заплатили ещё 1,5 миллиарда евро, чтобы помочь Украине функционировать и ремонтировать инфраструктуру. Будет ещё больше", - написала фон дер Ляйен.

Пользователи сети не разделили радости фон дер Ляйен в выделении денег Украине.
"Мы ждём выборов ЕС 2024 года. Люди устали от вас!", - отметил пользователь сети.
"Было бы гораздо гуманнее, если бы вы финансировали мир, вместо того, чтобы финансировать войну", - написал один из пользователей.
"Отдайте деньги Венгрии и Польше! Поддержка Украине не финансируется за счёт налогов европейского народа!", - отметил пользователь Twitter.
"Как насчёт того, чтобы взглянуть на людей в Европе, которые платят все эти деньги? Им нужна ваша работа, а не Украина. Просто нелояльно по отношению к людям, которые платят вам зарплату!", - отметил комментатор.
В конце 2022 года в ЕС утвердили решение о макрофинансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро.
В январе Еврокомиссия выплатила Украине первый транш на сумму 3 миллиарда евро. Начиная с марта, ЕК выплачивает ежемесячно по 1,5 миллиарда евро.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Вчера, 18:10
Большой блеф. Вступить в Евросоюз Украине будет сложнее, чем вступить в НАТОЗападная пропаганда заявляет, что будущее членство в Евросоюзе уже гарантировано для Украины. И это утверждение стало чем-то вроде общего места для многих современных масс-медиа
 
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