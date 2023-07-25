https://ukraina.ru/20230725/1048246019.html

"Достала ваша Украина". В Сети раскритиковали выплату ЕК в €1,5 млрд Киеву

"Достала ваша Украина". В Сети раскритиковали выплату ЕК в €1,5 млрд Киеву - 25.07.2023 Украина.ру

"Достала ваша Украина". В Сети раскритиковали выплату ЕК в €1,5 млрд Киеву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о перечислении очередного транша Киеву в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом она написала в своём Twitter

2023-07-25T15:06

2023-07-25T15:06

2023-07-25T15:06

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Пользователи сети не разделили радости фон дер Ляйен в выделении денег Украине. "Мы ждём выборов ЕС 2024 года. Люди устали от вас!", - отметил пользователь сети."Отдайте деньги Венгрии и Польше! Поддержка Украине не финансируется за счёт налогов европейского народа!", - отметил пользователь Twitter. В конце 2022 года в ЕС утвердили решение о макрофинансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро.В январе Еврокомиссия выплатила Украине первый транш на сумму 3 миллиарда евро. Начиная с марта, ЕК выплачивает ежемесячно по 1,5 миллиарда евро.

https://ukraina.ru/20230724/1048224807.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, зарубежье, twitter, транш