Зеленский попросил у Британии ПВО "для продолжения зерновой сделки" - 25.07.2023 Украина.ру
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Зеленский попросил у Британии ПВО "для продолжения зерновой сделки"
Зеленский попросил у Британии ПВО "для продолжения зерновой сделки" - 25.07.2023 Украина.ру
Зеленский попросил у Британии ПВО "для продолжения зерновой сделки"
Владимир Зеленский попросил у премьер-министра Британии Риши Сунака ПВО, мотивируя просьбу необходимостью продолжения зерновой сделки. Соответствующий пост он разместил в своем телеграм-канале 25 июля
2023-07-25T12:21
2023-07-25T12:21
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новости украины
украина
владимир зеленский
зерно
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Многие эксперты считают, что "зерновая" мотивация от Зеленского - не что иное как манипуляция, ведь проблема в страховщиках, дружно отказывающихся покрывать риски в новых обстоятельствах.В понедельник, 24 июля, стало известно, что многие страховщики отказались от работы на Украину. Оставшиеся игроки - на распутье."Страховщики военных рисков формируют свои собственные независимые мнения и решают, что именно они готовы страховать. Трудность в том, что… стоимость страхования для Украины в настоящее время невозможно моделировать", – сказал Дэвид Смит из страхового брокера McGill.Политолог Василий Стоякин уверен, что логика в просьбе Зеленского к Британии все же есть: главной угрозой для зерновой сделки без участия России является системное нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины, а усиление ПВО позволят решить эту проблему, и, главное, преодолеть - хотя бы частично - сомнения страховых компаний.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Представители России уведомили Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
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Зеленский попросил у Британии ПВО "для продолжения зерновой сделки"

12:21 25.07.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский попросил у премьер-министра Британии Риши Сунака ПВО, мотивируя просьбу необходимостью продолжения зерновой сделки. Соответствующий пост он разместил в своем телеграм-канале 25 июля

"Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты наших людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы. Сказал об этом во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком", - написал Зеленский.

Многие эксперты считают, что "зерновая" мотивация от Зеленского - не что иное как манипуляция, ведь проблема в страховщиках, дружно отказывающихся покрывать риски в новых обстоятельствах.
В понедельник, 24 июля, стало известно, что многие страховщики отказались от работы на Украину. Оставшиеся игроки - на распутье.
"Страховщики военных рисков формируют свои собственные независимые мнения и решают, что именно они готовы страховать. Трудность в том, что… стоимость страхования для Украины в настоящее время невозможно моделировать", – сказал Дэвид Смит из страхового брокера McGill.
Политолог Василий Стоякин уверен, что логика в просьбе Зеленского к Британии все же есть: главной угрозой для зерновой сделки без участия России является системное нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины, а усиление ПВО позволят решить эту проблему, и, главное, преодолеть - хотя бы частично - сомнения страховых компаний.
"Вероятность того, что Черноморский флот будет наносить удары по торговым судам в море считается невысокой - даже после показательно расстрела корвета "Тернополь" 21 июля. В общем, Зеленский полагает, что ПВО действительно может разблокировать порты. Действительно ли это рациональный расчет или наркоманский бред мы, конечно, можем только предполагать", - сказал Стоякин.
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Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Представители России уведомили Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
 
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