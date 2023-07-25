Зеленский попросил у Британии ПВО "для продолжения зерновой сделки"
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский попросил у премьер-министра Британии Риши Сунака ПВО, мотивируя просьбу необходимостью продолжения зерновой сделки. Соответствующий пост он разместил в своем телеграм-канале 25 июля
"Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты наших людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы. Сказал об этом во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком", - написал Зеленский.
Многие эксперты считают, что "зерновая" мотивация от Зеленского - не что иное как манипуляция, ведь проблема в страховщиках, дружно отказывающихся покрывать риски в новых обстоятельствах.
В понедельник, 24 июля, стало известно, что многие страховщики отказались от работы на Украину. Оставшиеся игроки - на распутье.
"Страховщики военных рисков формируют свои собственные независимые мнения и решают, что именно они готовы страховать. Трудность в том, что… стоимость страхования для Украины в настоящее время невозможно моделировать", – сказал Дэвид Смит из страхового брокера McGill.
Политолог Василий Стоякин уверен, что логика в просьбе Зеленского к Британии все же есть: главной угрозой для зерновой сделки без участия России является системное нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины, а усиление ПВО позволят решить эту проблему, и, главное, преодолеть - хотя бы частично - сомнения страховых компаний.
"Вероятность того, что Черноморский флот будет наносить удары по торговым судам в море считается невысокой - даже после показательно расстрела корвета "Тернополь" 21 июля. В общем, Зеленский полагает, что ПВО действительно может разблокировать порты. Действительно ли это рациональный расчет или наркоманский бред мы, конечно, можем только предполагать", - сказал Стоякин.
Вчера, 10:58"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с АфрикойЛишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни. После прекращения "зерновой сделки" Россия продолжит прорабатывать варианты поставок продовольствия и удобрений в Африку, написал президент России Владимир Путин в своей статье перед саммитом "Россия-Африка"
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Представители России уведомили Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.