https://ukraina.ru/20230725/1048238066.html

Зеленский попросил у Британии ПВО "для продолжения зерновой сделки"

Зеленский попросил у Британии ПВО "для продолжения зерновой сделки" - 25.07.2023 Украина.ру

Зеленский попросил у Британии ПВО "для продолжения зерновой сделки"

Владимир Зеленский попросил у премьер-министра Британии Риши Сунака ПВО, мотивируя просьбу необходимостью продолжения зерновой сделки. Соответствующий пост он разместил в своем телеграм-канале 25 июля

2023-07-25T12:21

2023-07-25T12:21

2023-07-25T12:21

новости

новости украины

украина

владимир зеленский

зерно

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048088066_0:67:1045:656_1920x0_80_0_0_97e01f8b6da6b81d02a1c93eea8002e3.jpg

Многие эксперты считают, что "зерновая" мотивация от Зеленского - не что иное как манипуляция, ведь проблема в страховщиках, дружно отказывающихся покрывать риски в новых обстоятельствах.В понедельник, 24 июля, стало известно, что многие страховщики отказались от работы на Украину. Оставшиеся игроки - на распутье."Страховщики военных рисков формируют свои собственные независимые мнения и решают, что именно они готовы страховать. Трудность в том, что… стоимость страхования для Украины в настоящее время невозможно моделировать", – сказал Дэвид Смит из страхового брокера McGill.Политолог Василий Стоякин уверен, что логика в просьбе Зеленского к Британии все же есть: главной угрозой для зерновой сделки без участия России является системное нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины, а усиление ПВО позволят решить эту проблему, и, главное, преодолеть - хотя бы частично - сомнения страховых компаний.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Представители России уведомили Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

https://ukraina.ru/20230724/1048206237.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, владимир зеленский, зерно, пво