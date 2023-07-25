Вице-спикер Рады назвала "сырым" принятый законопроект о легализации марихуаны
Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк 25 июля объяснила, почему многие депутаты считают законопроект о легализации марихуаны "сырым", передает украинское издание "Телеграф"
Украинский закон не решает вопрос неотложного оказания помощи лекарствами с содержанием каннабиса для больных людей. Есть соответствующая таблица, согласно которой правительство страны может лицензировать препараты с содержанием каннабиса и предоставлять их пациентам уже сейчас.
"Содержимое того, что есть в таблице, почему-то не перенесли в этот новый закон. Против такого подхода выступили активисты, которые лоббировали легитимность каннабиса в Украине. <...> Лекарство должно предоставляться уже сейчас, не дожидаясь, пока заработает наше производство. А закон эту проблему не решает. Второй вопрос – контроль и обращение. Никто даже не дал оценку, сколько нам нужно каннабиса для внутреннего применения. Одни говорят, что хватит 100 га, другие – 1000 га. Нет экономических обоснований, сколько это принесет инвестиций, а сколько расходов", - объяснила политик.
Она добавила, что в стране фактически нет контроля за оборотом алкогольных напитков, табака.
"А здесь такие ответственные новеллы, чувствительный вопрос и вообще не расписанный контроль. Я лично буду подавать правки ко второму чтению", - заверила Кондратюк.
Верховная Рада 13 июля в первом чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны, за решение проголосовали 268 депутатов.
До этого президент Украины Владимир Зеленский несколько раз призывал легализовать медицинскую марихуану.
В июне 2022 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект о легализации медицинского каннабиса.
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