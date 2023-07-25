Вице-спикер Рады назвала "сырым" принятый законопроект о легализации марихуаны

"Содержимое того, что есть в таблице, почему-то не перенесли в этот новый закон. Против такого подхода выступили активисты, которые лоббировали легитимность каннабиса в Украине. <...> Лекарство должно предоставляться уже сейчас, не дожидаясь, пока заработает наше производство. А закон эту проблему не решает. Второй вопрос – контроль и обращение. Никто даже не дал оценку, сколько нам нужно каннабиса для внутреннего применения. Одни говорят, что хватит 100 га, другие – 1000 га. Нет экономических обоснований, сколько это принесет инвестиций, а сколько расходов", - объяснила политик.