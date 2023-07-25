https://ukraina.ru/20230725/1048235688.html

Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик? Видео

Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик? Видео - 25.07.2023 Украина.ру

Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик? Видео

Что глава итальянской партии "Единая Италия" Амедео Авондет делает в Донбассе и как он связан с добровольческой разведывательно-штурмовой бригадой "Волки"?... Украина.ру, 25.07.2023

2023-07-25T11:25

2023-07-25T11:25

2023-07-25T11:25

видео

россия

украина

сво

италия

волки

добровольцы

гуманитарная помощь

донецк

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/19/1048235438_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f1e37884558e059dac2bea281ca3e25b.jpg

Что глава итальянской партии "Единая Италия" Амедео Авондет делает в Донбассе и как он связан с добровольческой разведывательно-штурмовой бригадой "Волки"? Почему решил помогать России и местным жителям и что им руководило? Об этом вы узнаете из материала нашего корреспондента Игоря Гомольского, которому удалось пообщаться с итальянским политиком и заместителем командира 1-я ДРШБр "Волки". Уверены, некоторые ответы вас удивят.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сво, италия, волки, добровольцы, гуманитарная помощь, донецк, донбасс, днр, видео