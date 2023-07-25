Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик? Видео - 25.07.2023 Украина.ру
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Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик? Видео
Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик? Видео - 25.07.2023 Украина.ру
Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик? Видео
Что глава итальянской партии "Единая Италия" Амедео Авондет делает в Донбассе и как он связан с добровольческой разведывательно-штурмовой бригадой "Волки"?... Украина.ру, 25.07.2023
2023-07-25T11:25
2023-07-25T11:25
видео
россия
украина
сво
италия
волки
добровольцы
гуманитарная помощь
донецк
донбасс
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Что глава итальянской партии "Единая Италия" Амедео Авондет делает в Донбассе и как он связан с добровольческой разведывательно-штурмовой бригадой "Волки"? Почему решил помогать России и местным жителям и что им руководило? Об этом вы узнаете из материала нашего корреспондента Игоря Гомольского, которому удалось пообщаться с итальянским политиком и заместителем командира 1-я ДРШБр "Волки". Уверены, некоторые ответы вас удивят.
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видео, россия, украина, сво, италия, волки, добровольцы, гуманитарная помощь, донецк, донбасс, днр, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Италия, Волки, добровольцы, гуманитарная помощь, Донецк, Донбасс, ДНР

Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик? Видео

11:25 25.07.2023
 
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Что глава итальянской партии "Единая Италия" Амедео Авондет делает в Донбассе и как он связан с добровольческой разведывательно-штурмовой бригадой "Волки"? Почему решил помогать России и местным жителям и что им руководило? Об этом вы узнаете из материала нашего корреспондента Игоря Гомольского, которому удалось пообщаться с итальянским политиком и заместителем командира 1-я ДРШБр "Волки". Уверены, некоторые ответы вас удивят.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОИталияВолкидобровольцыгуманитарная помощьДонецкДонбассДНР
 
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