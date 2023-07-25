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Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик? Видео
Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик? Видео - 25.07.2023 Украина.ру
Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик? Видео
Что глава итальянской партии "Единая Италия" Амедео Авондет делает в Донбассе и как он связан с добровольческой разведывательно-штурмовой бригадой "Волки"?... Украина.ру, 25.07.2023
2023-07-25T11:25
2023-07-25T11:25
2023-07-25T11:25
видео
россия
украина
сво
италия
волки
добровольцы
гуманитарная помощь
донецк
донбасс
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Что глава итальянской партии "Единая Италия" Амедео Авондет делает в Донбассе и как он связан с добровольческой разведывательно-штурмовой бригадой "Волки"? Почему решил помогать России и местным жителям и что им руководило? Об этом вы узнаете из материала нашего корреспондента Игоря Гомольского, которому удалось пообщаться с итальянским политиком и заместителем командира 1-я ДРШБр "Волки". Уверены, некоторые ответы вас удивят.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, италия, волки, добровольцы, гуманитарная помощь, донецк, донбасс, днр, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Италия, Волки, добровольцы, гуманитарная помощь, Донецк, Донбасс, ДНР
Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик? Видео
Что глава итальянской партии "Единая Италия" Амедео Авондет делает в Донбассе и как он связан с добровольческой разведывательно-штурмовой бригадой "Волки"? Почему решил помогать России и местным жителям и что им руководило? Об этом вы узнаете из материала нашего корреспондента Игоря Гомольского, которому удалось пообщаться с итальянским политиком и заместителем командира 1-я ДРШБр "Волки". Уверены, некоторые ответы вас удивят.