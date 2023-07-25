https://ukraina.ru/20230725/1048234476.html
В Киеве сбили двух военных, одного - насмерть
В Киеве сбили двух военных, одного - насмерть - 25.07.2023 Украина.ру
В Киеве сбили двух военных, одного - насмерть
На одном из блокпостов Киева в ночь на 25 июля были сбиты два военнослужащих. Один из них скончался на месте, второй - госпитализирован в тяжелом состоянии. Информацию об этом опубликовал Телеграм-канал Офиса генерального прокурора Украины
2023-07-25T11:04
2023-07-25T11:04
2023-07-25T11:04
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смерть
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Авария произошла около 00:05 ночи в Святошинском районе украинской столицы. По данным следствия, водитель автомобиля, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту. В результате ДТП один военный скончался на месте, второй – госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель задержан.Также утром 25 июля стало известно о еще одном ДТП в Киеве. Мужчина в военной форме на автомобиле с номерами ВСУ устроил тройное ДТП. По предварительной версии, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что злоумышленник представился как капитан ВСУ и отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.
https://ukraina.ru/20230725/1048233018.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, дтп, военные, смерть
Новости, Украина, Киев, ДТП, военные, смерть
В Киеве сбили двух военных, одного - насмерть
На одном из блокпостов Киева в ночь на 25 июля были сбиты два военнослужащих. Один из них скончался на месте, второй - госпитализирован в тяжелом состоянии. Информацию об этом опубликовал Телеграм-канал Офиса генерального прокурора Украины
Авария произошла около 00:05 ночи в Святошинском районе украинской столицы. По данным следствия, водитель автомобиля, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту.
В результате ДТП один военный скончался на месте, второй – госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель задержан.
Также утром 25 июля стало известно о еще одном ДТП в Киеве. Мужчина в военной форме на автомобиле с номерами ВСУ устроил тройное ДТП. По предварительной версии, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Известно, что злоумышленник представился как капитан ВСУ и отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.