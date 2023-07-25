https://ukraina.ru/20230725/1048232583.html
"Без России нельзя". Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении зерновой сделки
"Без России нельзя". Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении зерновой сделки - 25.07.2023 Украина.ру
"Без России нельзя". Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении зерновой сделки
Инициатива по транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов невозможна без России. Об этом 25 июля заявил журналистам на полях встречи ООН по продовольственным системам в Риме замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Вершинин
2023-07-25T10:03
2023-07-25T10:03
2023-07-25T10:03
зерновая сделка
мид рф
россия
владимир путин
новости
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"Без России этого сделать нельзя" - заверил он, отвечая на вопрос о реализации сделки без участия РФ.Дипломат подчеркнул, что без реализаций законных требований РФ продолжение черноморской инициативы не имело смысла.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Представители России уведомили Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
https://ukraina.ru/20230724/1048198372.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерновая сделка, мид рф, россия, владимир путин, новости
зерновая сделка, МИД РФ, Россия, Владимир Путин, Новости
"Без России нельзя". Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении зерновой сделки
Инициатива по транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов невозможна без России. Об этом 25 июля заявил журналистам на полях встречи ООН по продовольственным системам в Риме замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Вершинин
"Без России этого сделать нельзя" - заверил он, отвечая на вопрос о реализации сделки без участия РФ.
Дипломат подчеркнул, что без реализаций законных требований РФ продолжение черноморской инициативы не имело смысла.
"И об этом четко сказал президент России: будут они выполнены, будут не заявления и не обещания, а результаты, тогда можно рассмотреть в том числе возобновление черноморской инициативы", - сказал он.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Представители России уведомили Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.