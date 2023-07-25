https://ukraina.ru/20230725/1048232583.html

"Без России нельзя". Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении зерновой сделки

"Без России нельзя". Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении зерновой сделки - 25.07.2023 Украина.ру

"Без России нельзя". Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении зерновой сделки

Инициатива по транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов невозможна без России. Об этом 25 июля заявил журналистам на полях встречи ООН по продовольственным системам в Риме замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Вершинин

2023-07-25T10:03

2023-07-25T10:03

2023-07-25T10:03

зерновая сделка

мид рф

россия

владимир путин

новости

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"Без России этого сделать нельзя" - заверил он, отвечая на вопрос о реализации сделки без участия РФ.Дипломат подчеркнул, что без реализаций законных требований РФ продолжение черноморской инициативы не имело смысла.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Представители России уведомили Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

https://ukraina.ru/20230724/1048198372.html

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зерновая сделка, мид рф, россия, владимир путин, новости