"Без России нельзя". Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении зерновой сделки - 25.07.2023 Украина.ру
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"Без России нельзя". Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении зерновой сделки
"Без России нельзя". Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении зерновой сделки - 25.07.2023 Украина.ру
"Без России нельзя". Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении зерновой сделки
Инициатива по транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов невозможна без России. Об этом 25 июля заявил журналистам на полях встречи ООН по продовольственным системам в Риме замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Вершинин
2023-07-25T10:03
2023-07-25T10:03
зерновая сделка
мид рф
россия
владимир путин
новости
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"Без России этого сделать нельзя" - заверил он, отвечая на вопрос о реализации сделки без участия РФ.Дипломат подчеркнул, что без реализаций законных требований РФ продолжение черноморской инициативы не имело смысла.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Представители России уведомили Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
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зерновая сделка, мид рф, россия, владимир путин, новости
зерновая сделка, МИД РФ, Россия, Владимир Путин, Новости

"Без России нельзя". Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении зерновой сделки

10:03 25.07.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Инициатива по транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов невозможна без России. Об этом 25 июля заявил журналистам на полях встречи ООН по продовольственным системам в Риме замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Вершинин
"Без России этого сделать нельзя" - заверил он, отвечая на вопрос о реализации сделки без участия РФ.
Дипломат подчеркнул, что без реализаций законных требований РФ продолжение черноморской инициативы не имело смысла.
"И об этом четко сказал президент России: будут они выполнены, будут не заявления и не обещания, а результаты, тогда можно рассмотреть в том числе возобновление черноморской инициативы", - сказал он.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Представители России уведомили Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
Ракета
Вчера, 07:52
Зерновая сделка: военное измерение. Все упирается в американские ракеты ATACMSКак известно, зерновая сделка прекратилась 17 июля 2023 года, после того как Россия отказалась участвовать в ней из-за несоблюдения участниками соглашения условий, предложенных Москвой
 
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