Директор ИНП РАН Широв: заморозив российские резервы, США скомпрометировали другие валюты - 25.07.2023 Украина.ру
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Директор ИНП РАН Широв: заморозив российские резервы, США скомпрометировали другие валюты
Директор ИНП РАН Широв: заморозив российские резервы, США скомпрометировали другие валюты - 25.07.2023 Украина.ру
Директор ИНП РАН Широв: заморозив российские резервы, США скомпрометировали другие валюты
Уговоры США покупать у них больше долларов уже не работают, эта валюта теряет свои позиции. Об этом рассказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, передают РИА Новости
2023-07-25T10:05
2023-07-25T10:05
новости
санкции
валютный рынок
доллар
сша
экономика
россия
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Валюты развитых стран во всём мире теперь рассматривают как рискованные активы, сказал Широв. Он добавил, что блокировка золотовалютных резервов России со стороны США пошатнула позиции всех мировых валют.Эксперт добавил, что сейчас никто не желает хранить у себя доллары в прежних объемах. "Смысл? Чтобы в один прекрасный день американцы взяли, да и заморозили бы их", — подчеркнул директор ИНП РАН.Трудности, с которыми за последний год столкнулась Россия из-за санкций, в будущем позитивно отразятся на развитии отечественной экономики. Западные ограничения приведут к изменению всего внутреннего рынка и окажут позитивный эффект на развитие экономики, подчеркнул Широв.Перестройка экспорта с запада на восток доказало миру всю бессмысленность антироссийских санкций. Мировая экономика претерпела значительные изменения, западные страны уже не контролируют основные торговые потоки, заключил Широв.
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новости, санкции, валютный рынок, доллар, сша, экономика, россия
Новости, санкции, валютный рынок, доллар, США, экономика, Россия

Директор ИНП РАН Широв: заморозив российские резервы, США скомпрометировали другие валюты

10:05 25.07.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Уговоры США покупать у них больше долларов уже не работают, эта валюта теряет свои позиции. Об этом рассказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, передают РИА Новости
Валюты развитых стран во всём мире теперь рассматривают как рискованные активы, сказал Широв. Он добавил, что блокировка золотовалютных резервов России со стороны США пошатнула позиции всех мировых валют.
"Заморозив золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира", - указал Широв.
Эксперт добавил, что сейчас никто не желает хранить у себя доллары в прежних объемах.
"Смысл? Чтобы в один прекрасный день американцы взяли, да и заморозили бы их", — подчеркнул директор ИНП РАН.
Трудности, с которыми за последний год столкнулась Россия из-за санкций, в будущем позитивно отразятся на развитии отечественной экономики. Западные ограничения приведут к изменению всего внутреннего рынка и окажут позитивный эффект на развитие экономики, подчеркнул Широв.

"При всех сложностях, с которыми экономика России за последний год столкнулась, <...> в долгосрочной перспективе происходящие события должны иметь позитивный эффект для изменения характера и модели развития экономики", - отметил Широв.

Перестройка экспорта с запада на восток доказало миру всю бессмысленность антироссийских санкций. Мировая экономика претерпела значительные изменения, западные страны уже не контролируют основные торговые потоки, заключил Широв.
Денежные купюры России и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
08:55
Директор Института РАН рассказал, как санкции укрепят экономику России Введение Западом антироссийских санкций в долгосрочной перспективе окажут позитивное влияние на российскую экономику, заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. Об этом сообщили РИА Новости
 
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