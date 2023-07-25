https://ukraina.ru/20230725/1048232387.html

Директор ИНП РАН Широв: заморозив российские резервы, США скомпрометировали другие валюты

Директор ИНП РАН Широв: заморозив российские резервы, США скомпрометировали другие валюты - 25.07.2023 Украина.ру

Директор ИНП РАН Широв: заморозив российские резервы, США скомпрометировали другие валюты

Уговоры США покупать у них больше долларов уже не работают, эта валюта теряет свои позиции. Об этом рассказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, передают РИА Новости

2023-07-25T10:05

2023-07-25T10:05

2023-07-25T10:05

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Валюты развитых стран во всём мире теперь рассматривают как рискованные активы, сказал Широв. Он добавил, что блокировка золотовалютных резервов России со стороны США пошатнула позиции всех мировых валют.Эксперт добавил, что сейчас никто не желает хранить у себя доллары в прежних объемах. "Смысл? Чтобы в один прекрасный день американцы взяли, да и заморозили бы их", — подчеркнул директор ИНП РАН.Трудности, с которыми за последний год столкнулась Россия из-за санкций, в будущем позитивно отразятся на развитии отечественной экономики. Западные ограничения приведут к изменению всего внутреннего рынка и окажут позитивный эффект на развитие экономики, подчеркнул Широв.Перестройка экспорта с запада на восток доказало миру всю бессмысленность антироссийских санкций. Мировая экономика претерпела значительные изменения, западные страны уже не контролируют основные торговые потоки, заключил Широв.

https://ukraina.ru/20230725/1048230990.html

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новости, санкции, валютный рынок, доллар, сша, экономика, россия