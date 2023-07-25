https://ukraina.ru/20230725/1048232124.html

Резников: Киев продолжит атаковать Крым

Резников: Киев продолжит атаковать Крым - 25.07.2023 Украина.ру

Резников: Киев продолжит атаковать Крым

Украина продолжит атаковать Крым и Крымский мост. Такое заявление 24 июля в интервью американскому телеканалу CNN сделал министр обороны Алексей Резников

2023-07-25T09:45

2023-07-25T09:45

2023-07-25T09:45

новости

резников

украина

киев

атаки

крым

крымский мост

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"Все эти цели (Крым и Крымский мост - Ред.) являются официальными, потому что уменьшит их (россиян - Ред.) возможности воевать против нас и поможет спасти жизни украинцев. Это нормальная тактика разрушать логистические линии вашего противника, чтобы перерезать возможности по поставкам боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них", - сказал Резников.В день нового удара по Крымскому мосту Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является военной целью Киева, которая должна быть нейтрализована.А спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в тот же день назвал Крымский мост "излишней конструкцией", процитировав таким образом слова главы ГУР Кирилла Буданова.17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила серьезное ранение.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.Напомним, в день нового удара по Крымскому мосту Россия вышла из зерновой сделки и начала кампанию ударов по южным портам Украины, где, по информации разведки, изготавливаются безэкипажные катера, атаковавшие мост.

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новости, резников, украина, киев, атаки, крым, крымский мост