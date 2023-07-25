https://ukraina.ru/20230725/1048231984.html
Команда МАГАТЭ обнаружила рядом с ЗАЭС мины, которые не представляют угрозу станции
Команда МАГАТЭ обнаружила рядом с ЗАЭС мины, которые не представляют угрозу станции - 25.07.2023 Украина.ру
Команда МАГАТЭ обнаружила рядом с ЗАЭС мины, которые не представляют угрозу станции
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на периферии территории Запорожской АЭС противопехотные мины, которые не угрожают безопасности станции, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси
2023-07-25T10:02
2023-07-25T10:02
2023-07-25T10:02
новости
россия
запорожская аэс
мины
магатэ
рафаэль гросси
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Во время обхода 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, которые находятся в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта, говорится в заявлении.Эксперты МАГАТЭ подчеркнули, что мины находились в зоне ограниченного доступа, куда не может попасть обслуживающий персонал станции.На внутреннем периметре такие снаряды обнаружены не были.Гросси отметил, что наличие таких взрывчатых веществ не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ, но первоначальная оценка агентства заключается в том, что любой подрыв этих мин не должен повлиять на ядерную безопасность и системы безопасности объекта.Команда продолжит взаимодействие со станцией, добавил он.По результатам проверок на прошлой недели Гросси заявил, что эксперты агентства не обнаружили на Запорожской АЭС тяжелой военной техники, взрывчатый веществ или мин.
https://ukraina.ru/20230708/1047894586.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, запорожская аэс, мины, магатэ, рафаэль гросси
Новости, Россия, Запорожская АЭС, мины, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
Команда МАГАТЭ обнаружила рядом с ЗАЭС мины, которые не представляют угрозу станции
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на периферии территории Запорожской АЭС противопехотные мины, которые не угрожают безопасности станции, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси
Во время обхода 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, которые находятся в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта, говорится в заявлении
.
Эксперты МАГАТЭ подчеркнули, что мины находились в зоне ограниченного доступа, куда не может попасть обслуживающий персонал станции.
На внутреннем периметре такие снаряды обнаружены не были.
"Как я сообщал ранее, МАГАТЭ было проинформировано о предыдущем размещении мин за пределами периметра объекта, а также в определенных местах внутри. Наша команда обсудила это конкретное обнаружение со станцией, и им сказали, что это военное решение, в районе, контролируемом военными", - сказал генеральный директор Гросси.
Гросси отметил, что наличие таких взрывчатых веществ не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ, но первоначальная оценка агентства заключается в том, что любой подрыв этих мин не должен повлиять на ядерную безопасность и системы безопасности объекта.
Команда продолжит взаимодействие со станцией, добавил он.
По результатам проверок на прошлой недели Гросси заявил, что эксперты агентства не обнаружили на Запорожской АЭС тяжелой военной техники, взрывчатый веществ или мин.