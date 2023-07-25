https://ukraina.ru/20230725/1048231984.html

Команда МАГАТЭ обнаружила рядом с ЗАЭС мины, которые не представляют угрозу станции

Команда МАГАТЭ обнаружила рядом с ЗАЭС мины, которые не представляют угрозу станции - 25.07.2023 Украина.ру

Команда МАГАТЭ обнаружила рядом с ЗАЭС мины, которые не представляют угрозу станции

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на периферии территории Запорожской АЭС противопехотные мины, которые не угрожают безопасности станции, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси

2023-07-25T10:02

2023-07-25T10:02

2023-07-25T10:02

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мины

магатэ

рафаэль гросси

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Во время обхода 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, которые находятся в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта, говорится в заявлении.Эксперты МАГАТЭ подчеркнули, что мины находились в зоне ограниченного доступа, куда не может попасть обслуживающий персонал станции.На внутреннем периметре такие снаряды обнаружены не были.Гросси отметил, что наличие таких взрывчатых веществ не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ, но первоначальная оценка агентства заключается в том, что любой подрыв этих мин не должен повлиять на ядерную безопасность и системы безопасности объекта.Команда продолжит взаимодействие со станцией, добавил он.По результатам проверок на прошлой недели Гросси заявил, что эксперты агентства не обнаружили на Запорожской АЭС тяжелой военной техники, взрывчатый веществ или мин.

https://ukraina.ru/20230708/1047894586.html

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новости, россия, запорожская аэс, мины, магатэ, рафаэль гросси