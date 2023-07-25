Команда МАГАТЭ обнаружила рядом с ЗАЭС мины, которые не представляют угрозу станции - 25.07.2023 Украина.ру
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Команда МАГАТЭ обнаружила рядом с ЗАЭС мины, которые не представляют угрозу станции
Команда МАГАТЭ обнаружила рядом с ЗАЭС мины, которые не представляют угрозу станции - 25.07.2023 Украина.ру
Команда МАГАТЭ обнаружила рядом с ЗАЭС мины, которые не представляют угрозу станции
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на периферии территории Запорожской АЭС противопехотные мины, которые не угрожают безопасности станции, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси
2023-07-25T10:02
2023-07-25T10:02
новости
россия
запорожская аэс
мины
магатэ
рафаэль гросси
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Во время обхода 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, которые находятся в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта, говорится в заявлении.Эксперты МАГАТЭ подчеркнули, что мины находились в зоне ограниченного доступа, куда не может попасть обслуживающий персонал станции.На внутреннем периметре такие снаряды обнаружены не были.Гросси отметил, что наличие таких взрывчатых веществ не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ, но первоначальная оценка агентства заключается в том, что любой подрыв этих мин не должен повлиять на ядерную безопасность и системы безопасности объекта.Команда продолжит взаимодействие со станцией, добавил он.По результатам проверок на прошлой недели Гросси заявил, что эксперты агентства не обнаружили на Запорожской АЭС тяжелой военной техники, взрывчатый веществ или мин.
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новости, россия, запорожская аэс, мины, магатэ, рафаэль гросси
Новости, Россия, Запорожская АЭС, мины, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси

Команда МАГАТЭ обнаружила рядом с ЗАЭС мины, которые не представляют угрозу станции

10:02 25.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Энергодаре
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на периферии территории Запорожской АЭС противопехотные мины, которые не угрожают безопасности станции, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси
Во время обхода 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, которые находятся в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта, говорится в заявлении.
Эксперты МАГАТЭ подчеркнули, что мины находились в зоне ограниченного доступа, куда не может попасть обслуживающий персонал станции.
На внутреннем периметре такие снаряды обнаружены не были.

"Как я сообщал ранее, МАГАТЭ было проинформировано о предыдущем размещении мин за пределами периметра объекта, а также в определенных местах внутри. Наша команда обсудила это конкретное обнаружение со станцией, и им сказали, что это военное решение, в районе, контролируемом военными", - сказал генеральный директор Гросси.

Гросси отметил, что наличие таких взрывчатых веществ не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ, но первоначальная оценка агентства заключается в том, что любой подрыв этих мин не должен повлиять на ядерную безопасность и системы безопасности объекта.
Команда продолжит взаимодействие со станцией, добавил он.
По результатам проверок на прошлой недели Гросси заявил, что эксперты агентства не обнаружили на Запорожской АЭС тяжелой военной техники, взрывчатый веществ или мин.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
8 июля, 17:18
Триединая станция раздора. Об инфраструктурном, политическом и медийном аспектах кризиса вокруг ЗАЭССтрасти вокруг Запорожской атомной электростанции разгораются не то, что ежедневно, а ежечасно. Украинская власть нагоняет страху на собственное население, утверждая что "русские ее взорвут", чтобы сжечь радиацией Украину, командование ВС РФ и руководство станции это отрицают, И теперь в этот спор включилось МАГАТЭ
 
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