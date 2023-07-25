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"Много сожженных танков и бронемашин". Военный эксперт рассказал, как ВСУ помогают российской армии

"Много сожженных танков и бронемашин". Военный эксперт рассказал, как ВСУ помогают российской армии - 25.07.2023 Украина.ру

"Много сожженных танков и бронемашин". Военный эксперт рассказал, как ВСУ помогают российской армии

На самом деле сейчас российская армия проводит стратегическую операцию в СВО. Только оборонительную. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук

2023-07-25T07:50

2023-07-25T07:50

2023-07-25T07:50

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наемники

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То, что противник застрял в полосе обеспечение, а все репортажи военкоров крутятся вокруг полутора десятков населенных пунктов в серой зоне, совсем не означает, что операция не стратегическая.Более того, когда историки и военкоры несут ересь про сравнение СВО и ВОВ, они забывают главное – цели. Для нас в ВОВ целью было освобождение территории. А сейчас для нас цель - демилитаризация и денацификация Украины. Уничтожение живой силы и техники, а также иного военного потенциала.Более того, если сейчас ВСУ сделает отскок 30 километров вглубь своей территории, оставив арьергарды для задержки наших войск, и начнут срочно строить свою линию обороны с опорой на натовские танки, мы не сразу вперед пойдем.Они своими атаками настолько сейчас помогают нам в реализации нашего замысла по демилитаризации, что их отход порушит нам многие планы.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, сво, вов, танки, бронемашины, демилитаризация, денацификация, украина, наемники, националисты