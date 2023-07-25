https://ukraina.ru/20230725/1048224086.html
"Много сожженных танков и бронемашин". Военный эксперт рассказал, как ВСУ помогают российской армии
"Много сожженных танков и бронемашин". Военный эксперт рассказал, как ВСУ помогают российской армии - 25.07.2023 Украина.ру
"Много сожженных танков и бронемашин". Военный эксперт рассказал, как ВСУ помогают российской армии
На самом деле сейчас российская армия проводит стратегическую операцию в СВО. Только оборонительную. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук
2023-07-25T07:50
2023-07-25T07:50
2023-07-25T07:50
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демилитаризация
денацификация
украина
наемники
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То, что противник застрял в полосе обеспечение, а все репортажи военкоров крутятся вокруг полутора десятков населенных пунктов в серой зоне, совсем не означает, что операция не стратегическая.Более того, когда историки и военкоры несут ересь про сравнение СВО и ВОВ, они забывают главное – цели. Для нас в ВОВ целью было освобождение территории. А сейчас для нас цель - демилитаризация и денацификация Украины. Уничтожение живой силы и техники, а также иного военного потенциала.Более того, если сейчас ВСУ сделает отскок 30 километров вглубь своей территории, оставив арьергарды для задержки наших войск, и начнут срочно строить свою линию обороны с опорой на натовские танки, мы не сразу вперед пойдем.Они своими атаками настолько сейчас помогают нам в реализации нашего замысла по демилитаризации, что их отход порушит нам многие планы.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, сво, вов, танки, бронемашины, демилитаризация, денацификация, украина, наемники, националисты
Новости, ВСУ, СВО, ВОВ, танки, бронемашины, демилитаризация, денацификация, Украина, наемники, националисты
"Много сожженных танков и бронемашин". Военный эксперт рассказал, как ВСУ помогают российской армии
На самом деле сейчас российская армия проводит стратегическую операцию в СВО. Только оборонительную. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук
То, что противник застрял в полосе обеспечение, а все репортажи военкоров крутятся вокруг полутора десятков населенных пунктов в серой зоне, совсем не означает, что операция не стратегическая.
Более того, когда историки и военкоры несут ересь про сравнение СВО и ВОВ, они забывают главное – цели. Для нас в ВОВ целью было освобождение территории. А сейчас для нас цель - демилитаризация и денацификация Украины. Уничтожение живой силы и техники, а также иного военного потенциала.
"Перевожу на бытовой - не захват и присоединение территории или городов Украины, а много сожженных танков и бронемашин, а также много уничтоженных наемников, националистов и военнослужащих ВСУ. Поэтому, когда военкоры, историки и блогеры истерят по поводу потерянного населенного пункта, в который зашел взвод ВСУ, они проявляют свое невежество в понимании целей СВО", - сказал эксперт.
Более того, если сейчас ВСУ сделает отскок 30 километров вглубь своей территории, оставив арьергарды для задержки наших войск, и начнут срочно строить свою линию обороны с опорой на натовские танки, мы не сразу вперед пойдем.
Они своими атаками настолько сейчас помогают нам в реализации нашего замысла по демилитаризации, что их отход порушит нам многие планы.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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