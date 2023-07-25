"Много сожженных танков и бронемашин". Военный эксперт рассказал, как ВСУ помогают российской армии - 25.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230725/1048224086.html
"Много сожженных танков и бронемашин". Военный эксперт рассказал, как ВСУ помогают российской армии
"Много сожженных танков и бронемашин". Военный эксперт рассказал, как ВСУ помогают российской армии - 25.07.2023 Украина.ру
"Много сожженных танков и бронемашин". Военный эксперт рассказал, как ВСУ помогают российской армии
На самом деле сейчас российская армия проводит стратегическую операцию в СВО. Только оборонительную. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук
2023-07-25T07:50
2023-07-25T07:50
новости
всу
сво
вов
танки
бронемашины
демилитаризация
денацификация
украина
наемники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047944491_248:140:2655:1494_1920x0_80_0_0_c7a30437f2faacc366224329c8bd78ce.jpg
То, что противник застрял в полосе обеспечение, а все репортажи военкоров крутятся вокруг полутора десятков населенных пунктов в серой зоне, совсем не означает, что операция не стратегическая.Более того, когда историки и военкоры несут ересь про сравнение СВО и ВОВ, они забывают главное – цели. Для нас в ВОВ целью было освобождение территории. А сейчас для нас цель - демилитаризация и денацификация Украины. Уничтожение живой силы и техники, а также иного военного потенциала.Более того, если сейчас ВСУ сделает отскок 30 километров вглубь своей территории, оставив арьергарды для задержки наших войск, и начнут срочно строить свою линию обороны с опорой на натовские танки, мы не сразу вперед пойдем.Они своими атаками настолько сейчас помогают нам в реализации нашего замысла по демилитаризации, что их отход порушит нам многие планы.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047944491_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_5b345a3eef3c2d7265441a495a52b779.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, сво, вов, танки, бронемашины, демилитаризация, денацификация, украина, наемники, националисты
Новости, ВСУ, СВО, ВОВ, танки, бронемашины, демилитаризация, денацификация, Украина, наемники, националисты

"Много сожженных танков и бронемашин". Военный эксперт рассказал, как ВСУ помогают российской армии

07:50 25.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
На самом деле сейчас российская армия проводит стратегическую операцию в СВО. Только оборонительную. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук
То, что противник застрял в полосе обеспечение, а все репортажи военкоров крутятся вокруг полутора десятков населенных пунктов в серой зоне, совсем не означает, что операция не стратегическая.
Более того, когда историки и военкоры несут ересь про сравнение СВО и ВОВ, они забывают главное – цели. Для нас в ВОВ целью было освобождение территории. А сейчас для нас цель - демилитаризация и денацификация Украины. Уничтожение живой силы и техники, а также иного военного потенциала.
"Перевожу на бытовой - не захват и присоединение территории или городов Украины, а много сожженных танков и бронемашин, а также много уничтоженных наемников, националистов и военнослужащих ВСУ. Поэтому, когда военкоры, историки и блогеры истерят по поводу потерянного населенного пункта, в который зашел взвод ВСУ, они проявляют свое невежество в понимании целей СВО", - сказал эксперт.
Более того, если сейчас ВСУ сделает отскок 30 километров вглубь своей территории, оставив арьергарды для задержки наших войск, и начнут срочно строить свою линию обороны с опорой на натовские танки, мы не сразу вперед пойдем.
Они своими атаками настолько сейчас помогают нам в реализации нашего замысла по демилитаризации, что их отход порушит нам многие планы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиВСУСВОВОВтанкибронемашиныдемилитаризацияденацификацияУкраинанаемникинационалисты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Контрнаступление по-черепашьи, активизация боев, взрывы и разрушения. Главное на Украине на утро 25 июля
08:55Директор Института РАН рассказал, как санкции укрепят экономику России
08:25Польский вопрос и русский ответ
08:24Глава СК РФ Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту
08:20"Русские засыпают снарядами". Полковник ЛНР о том, почему полноценное наступление ВСУ еще впереди
08:06Российский рядовой в бою лично уничтожил более десятка украинских националистов - Минобороны РФ
08:00Последний полёт тов. Артёма
07:52Фестиваль иноагентов в Юрмале. Зачем Лайма Вайкуле объявила себя племянницей эсэсовца
07:50"Много сожженных танков и бронемашин". Военный эксперт рассказал, как ВСУ помогают российской армии
07:43В МИД РФ отметили, что у Запада не получилось "прогнуть" Африку
07:26Началась морская блокада украинского зерна. Дунай тоже перекрыт
07:10"Они красавчики". Военный эксперт объяснил истерику Пригожина вокруг наступления ВСУ под Артемовском
06:53Варшава лезет на рожон. Эксперты о роли Польши в российско-украинском конфликте
06:26Полковник Тимур Сыртланов: Россия уничтожит диверсантов ВСУ в тылу и пойдёт в наступление осенью
06:12"Противник действует исподтишка, но мы двигаемся". Что происходит на фронте под Кременной
05:58"Мы находимся в самом ужасном периоде истории нашей страны". В Киеве пытаются угадать свое будущее
05:46Алексей Кочетков: Перемалывание ВСУ в Донбассе будет напрасным, если весной Россия не освободит Одессу
04:00Политолог объяснил, чем обернётся для Польши вторжение на Западную Украину
21:57"Защита родной земли". Глава МВД Белоруссии обсудил сотрудничество с бойцами ЧВК "Вагнер
21:36Крупный шрифт, карточки и короткий трап: команда Байдена спасает его от старости
Лента новостейМолния