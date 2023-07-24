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Патрушев: в интересах всех государств не допустить диктата американцев

Патрушев: в интересах всех государств не допустить диктата американцев - 24.07.2023 Украина.ру

Патрушев: в интересах всех государств не допустить диктата американцев

Мировая тенденция перехода к многополярному миру вызывает стойкое неприятие у "западного меньшинства". Об этом секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил на заседании представителей стран БРИКС в столице ЮАР

2023-07-24T16:15

2023-07-24T16:15

2023-07-24T16:15

новости

брикс

запад

патрушев

объединение

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Ради сохранения мирового господства западные союзники будут использовать все возможные средства воздействия - от новых санкций до ведения гибридных войн, сказал Патрушев. При этом систему мироустройства, созданную по принципам ООН, западное меньшинство стремиться заменить порядком, основанным на собственных правилах, добавил он.Секретарь Совбеза РФ отметил, что между участниками БРИКС сформировалась культура диалога и суверенного равенства. По мнению Патрушева, это помогает странам находить точки взаимодействия даже по самым сложным вопросам.Патрушев объяснил высокий интерес других стран к БРИКС отсутствием в объединении "какой-либо конфронтационной или скрытой повестки". Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что входящие в объединение страны "выстраивают общение не на принципе "ведущий-ведомый", а по принципу согласованности подходов.Двадцать две страны официально подали заявки на вступление в БРИКС, об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на дипломата ЮАР Анила Суклала. Примерно такое же чисто государство неофициально выразили своё желание присоединиться к блоку.Суклал отмечал, что среди стран, которые официально обратились с просьбой стать членами БРИКС, Саудовская Аравия и Иран. А среди заинтересованных стран – ОАЭ, Алжир, Египет, Бахрейн и Индонезия. Китай поддержал идею расширения БРИКС за счёт новых стран-участниц.БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП.Встреча представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, стала уже 13-й по счету. В 2023 году председателем объединения выступила Южно-Африканская Республика. В 2024 году пост председательства в БРИКС перейдёт к Российской Федерации.

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новости, брикс, запад, патрушев, объединение