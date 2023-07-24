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Песков ответил на вопрос о работе ПВО в связи с атакой беспилотников

Песков ответил на вопрос о работе ПВО в связи с атакой беспилотников - 24.07.2023 Украина.ру

Песков ответил на вопрос о работе ПВО в связи с атакой беспилотников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последнее время увеличилась интенсивность попыток атаковать России с помощью беспилотников. Комментарий опубликовали авторы телеграм-канал "Вы слушали Маяк"

2023-07-24T14:55

2023-07-24T14:55

2023-07-24T14:55

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, справится ли российская система ПВО с увеличением атак беспилотников. По его словам, в России ведется очень напряженная, ежедневная, круглосуточная работаГлава Крыма Сергей Аксёнов утром 24 июля сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.В Департаменте транспорта Москвы сообщили о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачёва.

https://ukraina.ru/20230724/1048199973.html

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новости, россия, дмитрий песков, крым, москва, бпла, беспилотники, пво