Как в центре Ялты Арсений Яценюк колготками торговал - 24.07.2023 Украина.ру
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Как в центре Ялты Арсений Яценюк колготками торговал
Как в центре Ялты Арсений Яценюк колготками торговал - 24.07.2023 Украина.ру
Как в центре Ялты Арсений Яценюк колготками торговал
Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины, один из лидеров государственного переворота, "майдана", долгие годы владел кинотеатром в Ялте, прямо в центре... Украина.ру, 24.07.2023
2023-07-24T15:27
2023-07-24T15:27
эксклюзив
яценюк
украина
ялта
россия
крым
недвижимость
владимир зеленский
игорь коломойский
национализация
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Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины, один из лидеров государственного переворота, "майдана", долгие годы владел кинотеатром в Ялте, прямо в центре города. И не только самим кинотеатром!Его предприятие "Скай Плаза" получило в аренду центральную площадь Ялты, площадь Советскую.Как это получилось? Давайте выяснять.26 ЭТАЖЕЙ В ЦЕНТРЕ ЯЛТЫПлощадь Советская - самый центр города, который хорошо знают, наверное, все отдыхающие знаменитого курорта.На этой площади расположены Дом торговли, администрация города, фонтаны и собственно, сам знаменитый кинотеатр "Сатурн".Зачем Яценюку нужна была главная площадь Ялты? Это известно точно: он собирался построить "элитный" многоэтажный комплекс в 26 этажей (!) прямо в центре Ялты.А под площадью предполагалось сделать подземный многоуровневый гараж. Тоже, наверное, в десяток этажей.Можно представить, как "обрадовала" бы ялтинцев и гостей знаменитого курорта многолетняя стройка в центре города. Кроме того, вся Ялта - оползневой участок. Как бы отреагировал центр города, старые постройки, прошлого и позапрошлого века, на новое строительство, тем более такого масштаба?И можно только представить, сколько бы заработал на всём этом грандиозном проекте Яценюк. В ажиотаже личного обогащения украинский "царёк" готов был уничтожить всё вокруг.Но к счастью, этим планам не суждено было сбыться.ВИЛЛЫ В МАЙАМИ И СТЕНАСтроитель знаменитой "стены Яценюка" на границе Украины и России, на которую было потрачено больше миллиарда гривен из бюджета Украины, теперь тратит свои силы и средства на 30 вилл в Майами.Вообще Арсений Петрович чрезвычайно обогатился после "Майдана достоинства". Не зря он патетически восклицал с трибуны майдана:"куля в лоб, так куля в лоб", и делал трагический жест рукой. Мол, готов на смерть, друзья, ради идеалов "демократии".Ради этих идеалов он построил "стену", которую с апломбом назвал "Европейский вал". Стена, она же вал, представляла собой заборчик из колючей проволоки в два ряда в полметра высотой. Его легко мог преодолеть любой желающий. Кабаны, например, спокойно ходили через границу, целыми выводками, не обращая внимания на "вал Яценюка".А миллиард гривен (злые языки говорят - четыре миллиарда) остались в карманах "кули в лоб".Арсений Петрович учит работатьНадо сказать, что на заре своей блистательной карьеры Арсений Петрович работал в Крыму. В 27 лет сотрудник банка "Аваль" был назначен министром экономики Крыма.Как так могло получиться - доподлинно неизвестно, но есть предположение, что в Крым его привёз земляк, Геннадий Москаль, который в своё время преподавал криминалистику в том же Черновицком университете, где преподавал историю отец Яценюка.Как министр экономики, Яценюк в Крыму ничем не запомнился. А вот как "великий украинизатор" - да. Уже тогда, в 2001 году, Яценюк торжественно водрузил на свой кабинет табличку на украинском языке и потребовал перевести всё делопроизводство министерства экономики на украинский (тоже безуспешно, как и все начинания Яценюка).Также он прославился фразой: "если человек не может выучить украинский - у него интеллект на уровне нуля". Часто говорил друзьям на вопрос - чем занимается - "учу тут москалыкив працюваты". В 27 лет!Недаром один из самых известных и уважаемых крымских политиков - Борис Дейч, председатель Верховного совета Крыма, народный депутат Украины нескольких созывов, выделил в его характере такие черты как "зазнайство, чванство и высокомерие". И во время утверждения Яценюка министром иностранных дел Украины, прямо сказал об этом в своем выступлении в зале Рады.Площадь в арендеНо вернёмся в Ялту. Как зазнайка и выскочка из Черновцов собирался зарабатывать в Крыму? Через подставное лицо - говорят, что кинотеатром в центре Ялты владела скромная пенсионерка, тёща одноклассника Яценюка.Но как же в аренде у предприимчивого пройдохи оказалась центральная площадь города? Включая даже выход из городской администрации?- Площадь в центре Ялты сдал в аренду предприятию Яценюка один из бывших руководителей Ялты, некто Чабанов, член партии "Наша Украина", - рассказывает редактор газеты "Ялта" Сергей Сардыко.- Это человек странной биографии, настоящая фамилия его - Писаренко, но женившись на крымчанке, он стал Чабановым, поменял фамилию, видимо, скрывая свое прошлое. Место временно исполняющего обязанности головы Ялты досталось ему в результате возбуждённых "оранжевыми" уголовных дел в отношении мэра Ялты Сергея Брайко.В результате нескольких хитрых махинаций он занял кресло руководителя города.- И вот именно этот махинатор сдал в аренду Яценюку центр города. Это архитектурный ансамбль площади Советской, все здания на которой спроектированы и построены архитектором Татиевым. Сегодня это уже - стиль ушедшей эпохи, который надо беречь и реставрировать, чтобы оставить Ялту нашим потомкам как живой памятник истории. Все здания на площади построены в 1970-е годы. Там есть несколько интересных архитектурных и технических решений. Например, фонтаны связаны с кондиционерами Дома торговли системой оборотной воды.Кстати, сам кинотеатр "Сатурн", построенный в 1968 году, был техническим чудом. Экран дополнительно раздвигался и был в два раза больше, чем в обычном кинотеатре. Колонки располагались по окружности зала, создавая эффект объемного звучания. Уже тогда в СССР была современная технология стерео звука.Впоследствии кинотеатр сгорел, так как предприимчивый Яценюк превратил его в вещевой рынок, сдавал всем желающим.Чтобы как-то продолжать зарабатывать, предприятие Яценюка стало сдавать уже саму центральную площадь то под лунапарк, то под торговые ряды. В кинотеатре и возле него торговали всем подряд: колготки, сапоги, постельное белье, кастрюли...Вот такие истории происходили в то время, когда Ялта была украинской. Захват земли через "своих людей" во власти, договора аренды главной площади курортной столицы Крыма "на 50 лет". Вещевые рынки вместо кинотеатра с технологиями будущего.Удивительно, как саму администрацию не сдали в аренду. Под какой-нибудь очередной проект великой наживы.Как изворотливость помогалаИ что интересно, когда Крым уже вернулся на родину, никто из этих захватчиков даже не шевельнулся продать захваченное.Коломойский продолжал владеть десятками предприятий, недвижимости и АЗС. Его "раскулачили" более чем на 100 таких объектов в 2014 году, их забрали для расчета с вкладчиками "ПриватБанка", но кое-что осталось и будет национализировано в этом году.Продолжали владеть цементными заводами, макаронными фабриками, строительными и винодельческими предприятиями, пансионатами и санаториями Ахметов, Тарута, Шуфрич, множество других бизнесменов и политиков.О чем говорить, если даже Зеленские не продали свою квартиру.Хотя все они, как один, врали, что с Крымом их больше ничего не связывает. Но всё просто было оформлено на подставных лиц.Как, например, предприятие "Стройдеталь" в Феодосии, которое было записано на уважаемого ливанского бизнесмена Рафика Дау Булоса. Но на самом деле это - партнёр Ахметова.Недвижимость и земельный участок в Симеизе были записаны за родственниками Шуфрича.Яценюк вообще записал кинотеатр на пенсионерку.Но теперь всё это будет национализировано, хоть в некоторых случаях и приходилось распутывать невероятные детективы.А площадь Советская, к счастью, останется без подземного многоэтажного паркинга и 26 - этажного дома. И Ялта будет такая же уютная и спокойная, как раньше.Недавно провели масштабную реконструкцию площади, и теперь там большой современный фонтан, по которому в жару бегают дети, много новых скамеечек, деревьев, цветов. И Дом торговли стоит, такой же, как и 50 лет тому назад. И администрация.Как хорошо, что "мечта Яценюка" не сбылась. Во всех смыслах этих слов.
https://ukraina.ru/20230209/1043366450.html
https://ukraina.ru/20230524/1046534492.html
https://ukraina.ru/20230524/1046530682.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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эксклюзив, яценюк, украина, ялта, россия, крым, недвижимость, владимир зеленский, игорь коломойский, национализация
Эксклюзив, Яценюк, Украина, Ялта, Россия, Крым, Недвижимость, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, национализация

Как в центре Ялты Арсений Яценюк колготками торговал

15:27 24.07.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Читать в
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины, один из лидеров государственного переворота, "майдана", долгие годы владел кинотеатром в Ялте, прямо в центре города. И не только самим кинотеатром!
Его предприятие "Скай Плаза" получило в аренду центральную площадь Ялты, площадь Советскую.
Как это получилось? Давайте выяснять.
26 ЭТАЖЕЙ В ЦЕНТРЕ ЯЛТЫ
Площадь Советская - самый центр города, который хорошо знают, наверное, все отдыхающие знаменитого курорта.
На этой площади расположены Дом торговли, администрация города, фонтаны и собственно, сам знаменитый кинотеатр "Сатурн".
© krymania.ru
© krymania.ru
. Архивное фото
Зачем Яценюку нужна была главная площадь Ялты? Это известно точно: он собирался построить "элитный" многоэтажный комплекс в 26 этажей (!) прямо в центре Ялты.
А под площадью предполагалось сделать подземный многоуровневый гараж. Тоже, наверное, в десяток этажей.
Можно представить, как "обрадовала" бы ялтинцев и гостей знаменитого курорта многолетняя стройка в центре города. Кроме того, вся Ялта - оползневой участок. Как бы отреагировал центр города, старые постройки, прошлого и позапрошлого века, на новое строительство, тем более такого масштаба?
И можно только представить, сколько бы заработал на всём этом грандиозном проекте Яценюк. В ажиотаже личного обогащения украинский "царёк" готов был уничтожить всё вокруг.
Но к счастью, этим планам не суждено было сбыться.
Арсений Яценюк - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 05:09
"Пуля-в-лоб" Яценюк. Чем занят сейчас один из лидеров Майдана и явный агент США в УкраинеОдним из лидеров Евромайдана в 2014 году был экс-премьер-министр Арсений Яценюк, впоследствии неплохо заработавший на коррупционных схемах. Сейчас он пристроился под крышу "Атлантического совета" НАТО и регулярно советует всем государствам мира не стесняться быть зависимыми от США
ВИЛЛЫ В МАЙАМИ И СТЕНА
Строитель знаменитой "стены Яценюка" на границе Украины и России, на которую было потрачено больше миллиарда гривен из бюджета Украины, теперь тратит свои силы и средства на 30 вилл в Майами.
Вообще Арсений Петрович чрезвычайно обогатился после "Майдана достоинства". Не зря он патетически восклицал с трибуны майдана:
"куля в лоб, так куля в лоб", и делал трагический жест рукой. Мол, готов на смерть, друзья, ради идеалов "демократии".
Ради этих идеалов он построил "стену", которую с апломбом назвал "Европейский вал". Стена, она же вал, представляла собой заборчик из колючей проволоки в два ряда в полметра высотой. Его легко мог преодолеть любой желающий. Кабаны, например, спокойно ходили через границу, целыми выводками, не обращая внимания на "вал Яценюка".
А миллиард гривен (злые языки говорят - четыре миллиарда) остались в карманах "кули в лоб".
Арсений Петрович учит работать
Надо сказать, что на заре своей блистательной карьеры Арсений Петрович работал в Крыму. В 27 лет сотрудник банка "Аваль" был назначен министром экономики Крыма.
Как так могло получиться - доподлинно неизвестно, но есть предположение, что в Крым его привёз земляк, Геннадий Москаль, который в своё время преподавал криминалистику в том же Черновицком университете, где преподавал историю отец Яценюка.
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Как министр экономики, Яценюк в Крыму ничем не запомнился. А вот как "великий украинизатор" - да. Уже тогда, в 2001 году, Яценюк торжественно водрузил на свой кабинет табличку на украинском языке и потребовал перевести всё делопроизводство министерства экономики на украинский (тоже безуспешно, как и все начинания Яценюка).
Также он прославился фразой: "если человек не может выучить украинский - у него интеллект на уровне нуля". Часто говорил друзьям на вопрос - чем занимается - "учу тут москалыкив працюваты". В 27 лет!
Недаром один из самых известных и уважаемых крымских политиков - Борис Дейч, председатель Верховного совета Крыма, народный депутат Украины нескольких созывов, выделил в его характере такие черты как "зазнайство, чванство и высокомерие". И во время утверждения Яценюка министром иностранных дел Украины, прямо сказал об этом в своем выступлении в зале Рады.
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
24 мая, 13:53
"Единогласно!" - крымский парламент принял решение о национализации квартиры Зеленского Крымский парламент на сессии 24 мая принял решение о национализации недвижимости семьи Владимира Зеленского в Ливадии, сообщило РИА Новости
Площадь в аренде
Но вернёмся в Ялту. Как зазнайка и выскочка из Черновцов собирался зарабатывать в Крыму? Через подставное лицо - говорят, что кинотеатром в центре Ялты владела скромная пенсионерка, тёща одноклассника Яценюка.
Но как же в аренде у предприимчивого пройдохи оказалась центральная площадь города? Включая даже выход из городской администрации?
- Площадь в центре Ялты сдал в аренду предприятию Яценюка один из бывших руководителей Ялты, некто Чабанов, член партии "Наша Украина", - рассказывает редактор газеты "Ялта" Сергей Сардыко.
- Это человек странной биографии, настоящая фамилия его - Писаренко, но женившись на крымчанке, он стал Чабановым, поменял фамилию, видимо, скрывая свое прошлое. Место временно исполняющего обязанности головы Ялты досталось ему в результате возбуждённых "оранжевыми" уголовных дел в отношении мэра Ялты Сергея Брайко.
В результате нескольких хитрых махинаций он занял кресло руководителя города.
© wikimapia.org
© wikimapia.org
- И вот именно этот махинатор сдал в аренду Яценюку центр города. Это архитектурный ансамбль площади Советской, все здания на которой спроектированы и построены архитектором Татиевым. Сегодня это уже - стиль ушедшей эпохи, который надо беречь и реставрировать, чтобы оставить Ялту нашим потомкам как живой памятник истории. Все здания на площади построены в 1970-е годы. Там есть несколько интересных архитектурных и технических решений. Например, фонтаны связаны с кондиционерами Дома торговли системой оборотной воды.
Кстати, сам кинотеатр "Сатурн", построенный в 1968 году, был техническим чудом. Экран дополнительно раздвигался и был в два раза больше, чем в обычном кинотеатре. Колонки располагались по окружности зала, создавая эффект объемного звучания. Уже тогда в СССР была современная технология стерео звука.
Впоследствии кинотеатр сгорел, так как предприимчивый Яценюк превратил его в вещевой рынок, сдавал всем желающим.
© jalita.com
© jalita.com
Чтобы как-то продолжать зарабатывать, предприятие Яценюка стало сдавать уже саму центральную площадь то под лунапарк, то под торговые ряды. В кинотеатре и возле него торговали всем подряд: колготки, сапоги, постельное белье, кастрюли...
Вот такие истории происходили в то время, когда Ялта была украинской. Захват земли через "своих людей" во власти, договора аренды главной площади курортной столицы Крыма "на 50 лет". Вещевые рынки вместо кинотеатра с технологиями будущего.
Удивительно, как саму администрацию не сдали в аренду. Под какой-нибудь очередной проект великой наживы.
Владимир и Елена Зеленские
24 мая, 12:35
Аксенов: Госсовет Крыма национализирует имущество олигархов и квартиру ЗеленскогоГоссовет Крыма национализирует имущество украинских олигархов, включая недвижимость семьи Владимира Зеленского в Ялте, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в видеообращении в своём телеграм-канале 24 мая
Как изворотливость помогала
И что интересно, когда Крым уже вернулся на родину, никто из этих захватчиков даже не шевельнулся продать захваченное.
Коломойский продолжал владеть десятками предприятий, недвижимости и АЗС. Его "раскулачили" более чем на 100 таких объектов в 2014 году, их забрали для расчета с вкладчиками "ПриватБанка", но кое-что осталось и будет национализировано в этом году.
Продолжали владеть цементными заводами, макаронными фабриками, строительными и винодельческими предприятиями, пансионатами и санаториями Ахметов, Тарута, Шуфрич, множество других бизнесменов и политиков.
О чем говорить, если даже Зеленские не продали свою квартиру.
Хотя все они, как один, врали, что с Крымом их больше ничего не связывает. Но всё просто было оформлено на подставных лиц.
Как, например, предприятие "Стройдеталь" в Феодосии, которое было записано на уважаемого ливанского бизнесмена Рафика Дау Булоса. Но на самом деле это - партнёр Ахметова.
Недвижимость и земельный участок в Симеизе были записаны за родственниками Шуфрича.
Яценюк вообще записал кинотеатр на пенсионерку.
Но теперь всё это будет национализировано, хоть в некоторых случаях и приходилось распутывать невероятные детективы.
А площадь Советская, к счастью, останется без подземного многоэтажного паркинга и 26 - этажного дома. И Ялта будет такая же уютная и спокойная, как раньше.
Недавно провели масштабную реконструкцию площади, и теперь там большой современный фонтан, по которому в жару бегают дети, много новых скамеечек, деревьев, цветов. И Дом торговли стоит, такой же, как и 50 лет тому назад. И администрация.
Как хорошо, что "мечта Яценюка" не сбылась. Во всех смыслах этих слов.
© яцртдю.рф
© яцртдю.рф
 
ЭксклюзивЯценюкУкраинаЯлтаРоссияКрымНедвижимостьВладимир ЗеленскийИгорь Коломойскийнационализация
 
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Заголовок открываемого материала
15:43Карасев предложил обменять Крым на Одессу
15:31"Россияне стали умнее": украинские "колл-центры" нашли новых жертв
15:27Как в центре Ялты Арсений Яценюк колготками торговал
15:19"Нацеленность Запада на обострение ситуации". В МИД РФ осудили атаку беспилотников по Москве
14:59Атака беспилотников на Москву была спецоперацией ГУР Украины - СМИ
14:55Песков ответил на вопрос о работе ПВО в связи с атакой беспилотников
14:51Депутат Гурулев рассказал, как помешать украинским шпионам в России
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