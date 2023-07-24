https://ukraina.ru/20230724/1048213704.html
"Люди смеются над спецслужбами Украины, но кое в чем они свою работу знают" - узник СБУ. Видео
"Люди смеются над спецслужбами Украины, но кое в чем они свою работу знают" - узник СБУ. Видео - 24.07.2023 Украина.ру
"Люди смеются над спецслужбами Украины, но кое в чем они свою работу знают" - узник СБУ. Видео
Киевский продюсер и журналист Влад Донской рассказал, как стал ополченцем в ДНР, почему поехал на Украину и попал в плен, чего это ему стоило и как сейчас в... Украина.ру, 24.07.2023
2023-07-24T13:54
2023-07-24T13:54
2023-07-24T13:54
видео
россия
украина
сво
всу
сбу
ополченец
кино
патриотизм
пропаганда
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Киевский продюсер и журналист Влад Донской рассказал, как стал ополченцем в ДНР, почему поехал на Украину и попал в плен, чего это ему стоило и как сейчас в России приходится бороться за то, чтобы в стране снималось патриотическое кино: 0:46 – из Киева – в Донбасс: как столичный продюсер стал ополченцем; 5:15 – обратное путешествие на Украину: предательство друга и пытки в плену; 11:23 – гражданство ДНР, первый киносценарий и переезд в Москву; 13:10 – сколько жителей подконтрольной Киеву Украины воевали за ДНР; 15:10 – начало СВО: эффективность украинской пропаганды; 18:16 – почему российская киноотрасль не заинтересована в съемках патриотического кино.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, всу, сбу, ополченец, кино, патриотизм, пропаганда, днр, пытки, предательство, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, СБУ, ополченец, кино, патриотизм, пропаганда, ДНР, пытки, предательство