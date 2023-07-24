https://ukraina.ru/20230724/1048213704.html

"Люди смеются над спецслужбами Украины, но кое в чем они свою работу знают" - узник СБУ. Видео

"Люди смеются над спецслужбами Украины, но кое в чем они свою работу знают" - узник СБУ. Видео - 24.07.2023 Украина.ру

"Люди смеются над спецслужбами Украины, но кое в чем они свою работу знают" - узник СБУ. Видео

Киевский продюсер и журналист Влад Донской рассказал, как стал ополченцем в ДНР, почему поехал на Украину и попал в плен, чего это ему стоило и как сейчас в... Украина.ру, 24.07.2023

2023-07-24T13:54

2023-07-24T13:54

2023-07-24T13:54

видео

россия

украина

сво

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ополченец

кино

патриотизм

пропаганда

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Киевский продюсер и журналист Влад Донской рассказал, как стал ополченцем в ДНР, почему поехал на Украину и попал в плен, чего это ему стоило и как сейчас в России приходится бороться за то, чтобы в стране снималось патриотическое кино: 0:46 – из Киева – в Донбасс: как столичный продюсер стал ополченцем; 5:15 – обратное путешествие на Украину: предательство друга и пытки в плену; 11:23 – гражданство ДНР, первый киносценарий и переезд в Москву; 13:10 – сколько жителей подконтрольной Киеву Украины воевали за ДНР; 15:10 – начало СВО: эффективность украинской пропаганды; 18:16 – почему российская киноотрасль не заинтересована в съемках патриотического кино.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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