"Люди смеются над спецслужбами Украины, но кое в чем они свою работу знают" - узник СБУ. Видео - 24.07.2023 Украина.ру
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"Люди смеются над спецслужбами Украины, но кое в чем они свою работу знают" - узник СБУ. Видео
"Люди смеются над спецслужбами Украины, но кое в чем они свою работу знают" - узник СБУ. Видео - 24.07.2023 Украина.ру
"Люди смеются над спецслужбами Украины, но кое в чем они свою работу знают" - узник СБУ. Видео
Киевский продюсер и журналист Влад Донской рассказал, как стал ополченцем в ДНР, почему поехал на Украину и попал в плен, чего это ему стоило и как сейчас в... Украина.ру, 24.07.2023
2023-07-24T13:54
2023-07-24T13:54
видео
россия
украина
сво
всу
сбу
ополченец
кино
патриотизм
пропаганда
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Киевский продюсер и журналист Влад Донской рассказал, как стал ополченцем в ДНР, почему поехал на Украину и попал в плен, чего это ему стоило и как сейчас в России приходится бороться за то, чтобы в стране снималось патриотическое кино: 0:46 – из Киева – в Донбасс: как столичный продюсер стал ополченцем; 5:15 – обратное путешествие на Украину: предательство друга и пытки в плену; 11:23 – гражданство ДНР, первый киносценарий и переезд в Москву; 13:10 – сколько жителей подконтрольной Киеву Украины воевали за ДНР; 15:10 – начало СВО: эффективность украинской пропаганды; 18:16 – почему российская киноотрасль не заинтересована в съемках патриотического кино.
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видео, россия, украина, сво, всу, сбу, ополченец, кино, патриотизм, пропаганда, днр, пытки, предательство, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, СБУ, ополченец, кино, патриотизм, пропаганда, ДНР, пытки, предательство

"Люди смеются над спецслужбами Украины, но кое в чем они свою работу знают" - узник СБУ. Видео

13:54 24.07.2023
 
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Киевский продюсер и журналист Влад Донской рассказал, как стал ополченцем в ДНР, почему поехал на Украину и попал в плен, чего это ему стоило и как сейчас в России приходится бороться за то, чтобы в стране снималось патриотическое кино:
0:46 – из Киева – в Донбасс: как столичный продюсер стал ополченцем;
5:15 – обратное путешествие на Украину: предательство друга и пытки в плену;
11:23 – гражданство ДНР, первый киносценарий и переезд в Москву;
13:10 – сколько жителей подконтрольной Киеву Украины воевали за ДНР;
15:10 – начало СВО: эффективность украинской пропаганды;
18:16 – почему российская киноотрасль не заинтересована в съемках патриотического кино.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОВСУСБУополченецкинопатриотизмпропагандаДНРпыткипредательство
 
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