Польша ждёт "вагнеровцев" и формирует новые подразделения на границе - Блащак - 24.07.2023 Украина.ру
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Польша ждёт "вагнеровцев" и формирует новые подразделения на границе - Блащак
Польша ждёт "вагнеровцев" и формирует новые подразделения на границе - Блащак - 24.07.2023 Украина.ру
Польша ждёт "вагнеровцев" и формирует новые подразделения на границе - Блащак
Польша активно укрепляет восточную границу с Белоруссией. В ряде городов формируются подразделения теробороны. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает агентство PAP
2023-07-24T13:21
2023-07-24T13:21
новости
польша
тероборона
минобороны
белоруссия
граница
чвк "вагнер"
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Министерство обороны Польши предпринимает усилия по укреплению восточной границы, сказал Блащак. Новые подразделения формируются в Элке, Кольно и Августове. Также идёт формирование первой пехотной дивизии легионов в Подляшье. В субботу, 22 июля Блащак принял участие в церемонии присяги Сил польской территориальной обороны в Элке. Он поблагодарил всех, "кто посвящает часть своего свободного времени служению Польше".Министр обороны отметил, что Силы территориальной обороны состоят из солдат, которые готовы отдать службе "часть своего свободного времени". Польские добровольцы идут в армию, совмещая профессиональную деятельность с военной службой, это требует определённых жертв, отметил Блащак.Глава Минобороны заявил, что Польша ожидает переброски дополнительной группы "Вагнера" в Беларусь. В настоящее время "вагнеровцы" участвуют в учениях на полигоне в нескольких километрах от польской границы, добавил Блащак.Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в плохом настроении и хотят на Запад, заявил 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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новости, польша, тероборона, минобороны, белоруссия, граница, чвк "вагнер"
Новости, Польша, тероборона, Минобороны, Белоруссия, граница, ЧВК "Вагнер"

Польша ждёт "вагнеровцев" и формирует новые подразделения на границе - Блащак

13:21 24.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / Gerrit BurowПольша спецназ AGAT
Польша спецназ AGAT - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© commons.wikimedia.org / Gerrit Burow
Читать в
Польша активно укрепляет восточную границу с Белоруссией. В ряде городов формируются подразделения теробороны. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает агентство PAP
Министерство обороны Польши предпринимает усилия по укреплению восточной границы, сказал Блащак. Новые подразделения формируются в Элке, Кольно и Августове. Также идёт формирование первой пехотной дивизии легионов в Подляшье.
В субботу, 22 июля Блащак принял участие в церемонии присяги Сил польской территориальной обороны в Элке. Он поблагодарил всех, "кто посвящает часть своего свободного времени служению Польше".

"Мы приглашаем вас присоединиться к Войску Польскому, будь то добровольная основная военная служба, которая является способом стать профессиональным солдатом, или в Силы территориальной обороны. Оно действительно того стоит", - обнадежил глава Минобороны.

Министр обороны отметил, что Силы территориальной обороны состоят из солдат, которые готовы отдать службе "часть своего свободного времени". Польские добровольцы идут в армию, совмещая профессиональную деятельность с военной службой, это требует определённых жертв, отметил Блащак.
"Задача польских властей — укрепить границу", — сказал Блащак, добавив, что подразделения с запада страны уже передислоцированы в восточные регионы.
Глава Минобороны заявил, что Польша ожидает переброски дополнительной группы "Вагнера" в Беларусь. В настоящее время "вагнеровцы" участвуют в учениях на полигоне в нескольких километрах от польской границы, добавил Блащак.
Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в плохом настроении и хотят на Запад, заявил 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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