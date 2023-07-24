https://ukraina.ru/20230724/1048211209.html

Польша ждёт "вагнеровцев" и формирует новые подразделения на границе - Блащак

Польша ждёт "вагнеровцев" и формирует новые подразделения на границе - Блащак - 24.07.2023 Украина.ру

Польша ждёт "вагнеровцев" и формирует новые подразделения на границе - Блащак

Польша активно укрепляет восточную границу с Белоруссией. В ряде городов формируются подразделения теробороны. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает агентство PAP

2023-07-24T13:21

2023-07-24T13:21

2023-07-24T13:21

новости

польша

тероборона

минобороны

белоруссия

граница

чвк "вагнер"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/66/1034186646_0:325:6240:3835_1920x0_80_0_0_7b75062bb0abb8e87e85f988eaaa53c2.jpg

Министерство обороны Польши предпринимает усилия по укреплению восточной границы, сказал Блащак. Новые подразделения формируются в Элке, Кольно и Августове. Также идёт формирование первой пехотной дивизии легионов в Подляшье. В субботу, 22 июля Блащак принял участие в церемонии присяги Сил польской территориальной обороны в Элке. Он поблагодарил всех, "кто посвящает часть своего свободного времени служению Польше".Министр обороны отметил, что Силы территориальной обороны состоят из солдат, которые готовы отдать службе "часть своего свободного времени". Польские добровольцы идут в армию, совмещая профессиональную деятельность с военной службой, это требует определённых жертв, отметил Блащак.Глава Минобороны заявил, что Польша ожидает переброски дополнительной группы "Вагнера" в Беларусь. В настоящее время "вагнеровцы" участвуют в учениях на полигоне в нескольких километрах от польской границы, добавил Блащак.Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в плохом настроении и хотят на Запад, заявил 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко.

https://ukraina.ru/20230721/1048165739.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, тероборона, минобороны, белоруссия, граница, чвк "вагнер"