https://ukraina.ru/20230724/1048208087.html

Балицкий: на Запорожском направлении ВСУ подвозят новых солдат, которых отправят на убой

Балицкий: на Запорожском направлении ВСУ подвозят новых солдат, которых отправят на убой - 24.07.2023 Украина.ру

Балицкий: на Запорожском направлении ВСУ подвозят новых солдат, которых отправят на убой

На Запорожском направлении военнослужащие ВСУ не предпринимают активных действий, но их командование активно подвозит на позиции новых солдат. Об этом сообщил 24 июля в своем телеграм-канале врио главы региона Евгений Балицкий

2023-07-24T12:07

2023-07-24T12:07

2023-07-24T12:13

новости

всу

евгений балицкий

обстрелы

запорожская область

атаки

новые регионы

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На Пологовско-Ореховском и Времевском направлениях ВСУ не предпринимают активных действий, сообщил Балицкий. Украинское командование восполняет огромные потери и активно подвозит на позиции новых солдат, добавил он.23 июля Балицкий сообщил, что в районе сел Новоандреевка и Новопокровка российские подразделения обнаружили разведгруппу ВСУ. После обнаружения противник был уничтожен.Балицкий отметил, за сутки ВСУ 57 раз обстреляли населенные пункты в Запорожской области. Для атак противник использует "тактику просачивания", упорно отправляя на убой новые группы.Ранее Балицкий сообщил, что журналисты МИЦ "Известия" Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Военный корреспондент агентства РИА Новости Ростислав Журавлёв будет награждён посмертно.22 июля, передвигаясь на гражданском автомобиле по Запорожской области, группа журналистов попала под обстрел ВСУ: украинские военные использовали кассетные боеприпасы. Михальчевский, Шиков и Польшаков с ранениями были эвакуированы в Крым. Ростислав Журавлев погиб.

https://ukraina.ru/20230713/1047989673.html

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новости, всу, евгений балицкий, обстрелы, запорожская область, атаки, новые регионы