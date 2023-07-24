https://ukraina.ru/20230724/1048207685.html
Как трансформировалась Белоруссия после начала СВО и что произошло с рейтингом Лукашенко - Глушаков
Как трансформировалась Белоруссия после начала СВО и что произошло с рейтингом Лукашенко - Глушаков - 24.07.2023 Украина.ру
Как трансформировалась Белоруссия после начала СВО и что произошло с рейтингом Лукашенко - Глушаков
Журналист, историк, общественный активист из Белоруссии Юрий Глушаков в студии Украина.ру рассказал о том, как изменилась поддержка президента Александра... Украина.ру, 24.07.2023
2023-07-24T11:40
2023-07-24T11:40
2023-07-24T11:40
видео
россия
украина
сво
белоруссия
минск
ядерное оружие
корея
диктаторы
лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048207558_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_866c2f802508f5f5b9624881fa5ee210.jpg
Журналист, историк, общественный активист из Белоруссии Юрий Глушаков в студии Украина.ру рассказал о том, как изменилась поддержка президента Александра Лукашенко после начала СВО, сравнил Белоруссию и Северную Корею, а также оценил последствия получения Минском российского ядерного оружия: 1:00 – Последняя диктатура Европы: что общего у Белоруссии и Северной Кореи? 6:00 – как в Белоруссии при Лукашенко появились и закрепились националисты и прозападные либералы; 10:00 – на что в реальности похожи выборы президента в Белоруссии – комментарий кандидата; 12:35 – насколько изменилась Белоруссия после начала специальной военной операции?16:10 – новый виток затихшей холодной войны выплеснул наверх ультраправых – куда они сбежали из Белоруссии? 21:18 – ядерное оружие в Белоруссии: как оно страхует от провокаций Запада? 22:55 – союзное государство России и Белоруссии: что изменилось после начала СВО?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048207558_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11246fae5278766dbd28b0175226db28.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, белоруссия, минск, ядерное оружие, корея, диктаторы, лукашенко, националисты, холодная война, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Белоруссия, Минск, Ядерное оружие, Корея, диктаторы, Лукашенко, националисты, холодная война
Журналист, историк, общественный активист из Белоруссии Юрий Глушаков в студии Украина.ру рассказал о том, как изменилась поддержка президента Александра Лукашенко после начала СВО, сравнил Белоруссию и Северную Корею, а также оценил последствия получения Минском российского ядерного оружия:
1:00 – Последняя диктатура Европы: что общего у Белоруссии и Северной Кореи?
6:00 – как в Белоруссии при Лукашенко появились и закрепились националисты и прозападные либералы;
10:00 – на что в реальности похожи выборы президента в Белоруссии – комментарий кандидата;
12:35 – насколько изменилась Белоруссия после начала специальной военной операции?
16:10 – новый виток затихшей холодной войны выплеснул наверх ультраправых – куда они сбежали из Белоруссии?
21:18 – ядерное оружие в Белоруссии: как оно страхует от провокаций Запада?
22:55 – союзное государство России и Белоруссии: что изменилось после начала СВО?