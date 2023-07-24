Как трансформировалась Белоруссия после начала СВО и что произошло с рейтингом Лукашенко - Глушаков - 24.07.2023 Украина.ру
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Как трансформировалась Белоруссия после начала СВО и что произошло с рейтингом Лукашенко - Глушаков
Как трансформировалась Белоруссия после начала СВО и что произошло с рейтингом Лукашенко - Глушаков - 24.07.2023 Украина.ру
Как трансформировалась Белоруссия после начала СВО и что произошло с рейтингом Лукашенко - Глушаков
Журналист, историк, общественный активист из Белоруссии Юрий Глушаков в студии Украина.ру рассказал о том, как изменилась поддержка президента Александра... Украина.ру, 24.07.2023
2023-07-24T11:40
2023-07-24T11:40
видео
россия
украина
сво
белоруссия
минск
ядерное оружие
корея
диктаторы
лукашенко
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Журналист, историк, общественный активист из Белоруссии Юрий Глушаков в студии Украина.ру рассказал о том, как изменилась поддержка президента Александра Лукашенко после начала СВО, сравнил Белоруссию и Северную Корею, а также оценил последствия получения Минском российского ядерного оружия: 1:00 – Последняя диктатура Европы: что общего у Белоруссии и Северной Кореи? 6:00 – как в Белоруссии при Лукашенко появились и закрепились националисты и прозападные либералы; 10:00 – на что в реальности похожи выборы президента в Белоруссии – комментарий кандидата; 12:35 – насколько изменилась Белоруссия после начала специальной военной операции?16:10 – новый виток затихшей холодной войны выплеснул наверх ультраправых – куда они сбежали из Белоруссии? 21:18 – ядерное оружие в Белоруссии: как оно страхует от провокаций Запада? 22:55 – союзное государство России и Белоруссии: что изменилось после начала СВО?
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видео, россия, украина, сво, белоруссия, минск, ядерное оружие, корея, диктаторы, лукашенко, националисты, холодная война, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Белоруссия, Минск, Ядерное оружие, Корея, диктаторы, Лукашенко, националисты, холодная война

Как трансформировалась Белоруссия после начала СВО и что произошло с рейтингом Лукашенко - Глушаков

11:40 24.07.2023
 
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Журналист, историк, общественный активист из Белоруссии Юрий Глушаков в студии Украина.ру рассказал о том, как изменилась поддержка президента Александра Лукашенко после начала СВО, сравнил Белоруссию и Северную Корею, а также оценил последствия получения Минском российского ядерного оружия:
1:00 – Последняя диктатура Европы: что общего у Белоруссии и Северной Кореи?
6:00 – как в Белоруссии при Лукашенко появились и закрепились националисты и прозападные либералы;
10:00 – на что в реальности похожи выборы президента в Белоруссии – комментарий кандидата;
12:35 – насколько изменилась Белоруссия после начала специальной военной операции?
16:10 – новый виток затихшей холодной войны выплеснул наверх ультраправых – куда они сбежали из Белоруссии?
21:18 – ядерное оружие в Белоруссии: как оно страхует от провокаций Запада?
22:55 – союзное государство России и Белоруссии: что изменилось после начала СВО?
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОБелоруссияМинскЯдерное оружиеКореядиктаторыЛукашенконационалистыхолодная война
 
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