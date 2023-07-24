https://ukraina.ru/20230724/1048207685.html

Как трансформировалась Белоруссия после начала СВО и что произошло с рейтингом Лукашенко - Глушаков

Как трансформировалась Белоруссия после начала СВО и что произошло с рейтингом Лукашенко - Глушаков - 24.07.2023 Украина.ру

Как трансформировалась Белоруссия после начала СВО и что произошло с рейтингом Лукашенко - Глушаков

Журналист, историк, общественный активист из Белоруссии Юрий Глушаков в студии Украина.ру рассказал о том, как изменилась поддержка президента Александра... Украина.ру, 24.07.2023

2023-07-24T11:40

2023-07-24T11:40

2023-07-24T11:40

видео

россия

украина

сво

белоруссия

минск

ядерное оружие

корея

диктаторы

лукашенко

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Журналист, историк, общественный активист из Белоруссии Юрий Глушаков в студии Украина.ру рассказал о том, как изменилась поддержка президента Александра Лукашенко после начала СВО, сравнил Белоруссию и Северную Корею, а также оценил последствия получения Минском российского ядерного оружия: 1:00 – Последняя диктатура Европы: что общего у Белоруссии и Северной Кореи? 6:00 – как в Белоруссии при Лукашенко появились и закрепились националисты и прозападные либералы; 10:00 – на что в реальности похожи выборы президента в Белоруссии – комментарий кандидата; 12:35 – насколько изменилась Белоруссия после начала специальной военной операции?16:10 – новый виток затихшей холодной войны выплеснул наверх ультраправых – куда они сбежали из Белоруссии? 21:18 – ядерное оружие в Белоруссии: как оно страхует от провокаций Запада? 22:55 – союзное государство России и Белоруссии: что изменилось после начала СВО?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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