Bloomberg: Украине нужно вернуть своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики - 24.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230724/1048206700.html
Bloomberg: Украине нужно вернуть своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики
Bloomberg: Украине нужно вернуть своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики - 24.07.2023 Украина.ру
Bloomberg: Украине нужно вернуть своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики
Украине нужно вернуть хотя бы часть из 2,8 миллионов уехавших из страны женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики. В противном случае потери составят $20 млрд в год, что с легкостью "сведет на нет" предложенный ЕС четырехлетний пакет помощи Киеву. Такое заключение сделали журналисты американского издания Bloomberg 24 июля
2023-07-24T10:56
2023-07-24T10:56
новости
украина
bloomberg
женщины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/47/1033544744_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_4ec0392f3e52a9cdb3e69f89682ebc23.jpg
В статье говорится, что у украинского правительства есть амбициозные планы послевоенного восстановления, которые, по задумке, должны удвоить размер экономики к 2032 году.Однако для этого, пишут авторы публикации, стране не хватает 4,5 миллионов рабочих и предпринимателей. Поэтому в Киеве якобы работают над стимулами для возвращения женщин-беженок."ВВП экономики составляют только люди. Я боюсь, что очень много умных и умных людей, молодежи, особенно женщин, уезжают из Украины", - сказал исполнительный директор Монобанка Олег Гороховский, отметив, что женщины оказывают непропорционально большое влияние на потребительский спрос, и "без них будет очень тяжело".По разным данным, Украину могла покинуть почти треть населения. При этом потеря рабочей силы не менее важна, чем потеря спроса, отмечают специалисты.По словам главного аналитика Центробанка Украины по денежно-кредитной и экономической политике Александра Жолуда, ситуация настолько патовая, что Киев ищет способы восполнить грядущий дефицит и с помощью иммиграции.В то время как в других местах вопросы иммиграции часто вызывают проблемы, "у нас в Украине уже идут дебаты о необходимости новых иностранных иммигрантов после войны", — сказал он.
https://ukraina.ru/20230724/1048205535.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/47/1033544744_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a76764af361f8e4a8eb0acd06cdb72aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, bloomberg, женщины
Новости, Украина, bloomberg, женщины

Bloomberg: Украине нужно вернуть своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики

10:56 24.07.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЭвакуационный центр МЧС ДНР в селе Безыменное
Эвакуационный центр МЧС ДНР в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Украине нужно вернуть хотя бы часть из 2,8 миллионов уехавших из страны женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики. В противном случае потери составят $20 млрд в год, что с легкостью "сведет на нет" предложенный ЕС четырехлетний пакет помощи Киеву. Такое заключение сделали журналисты американского издания Bloomberg 24 июля
В статье говорится, что у украинского правительства есть амбициозные планы послевоенного восстановления, которые, по задумке, должны удвоить размер экономики к 2032 году.
Однако для этого, пишут авторы публикации, стране не хватает 4,5 миллионов рабочих и предпринимателей. Поэтому в Киеве якобы работают над стимулами для возвращения женщин-беженок.
"ВВП экономики составляют только люди. Я боюсь, что очень много умных и умных людей, молодежи, особенно женщин, уезжают из Украины", - сказал исполнительный директор Монобанка Олег Гороховский, отметив, что женщины оказывают непропорционально большое влияние на потребительский спрос, и "без них будет очень тяжело".
По разным данным, Украину могла покинуть почти треть населения. При этом потеря рабочей силы не менее важна, чем потеря спроса, отмечают специалисты.
По словам главного аналитика Центробанка Украины по денежно-кредитной и экономической политике Александра Жолуда, ситуация настолько патовая, что Киев ищет способы восполнить грядущий дефицит и с помощью иммиграции.
В то время как в других местах вопросы иммиграции часто вызывают проблемы, "у нас в Украине уже идут дебаты о необходимости новых иностранных иммигрантов после войны", — сказал он.
- РИА Новости, 1920, 24.07.2023
10:27
Mysl Polska назвала семь критических ошибок ЗеленскогоПольское издание Mysl Polska выпустило статью под названием "Семь критических ошибок Зеленского", среди которых не только неподобающий внешний вид, но и полная политическая близорукость
 
НовостиУкраинаbloombergженщины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:53ГБР задержало в Киеве "испанского" военкома Борисова
11:40Поезда на Крымский полуостров следуют с задержкой
11:40Как трансформировалась Белоруссия после начала СВО и что произошло с рейтингом Лукашенко - Глушаков
11:27В Москве от взрыва БПЛА выбило несколько окон на Комсомольском проспекте - Собянин
11:24Депутат Госдумы назвал бредом прогноз Резникова по Украине в НАТО
11:15На девушку, которая "пощекотала" "Родину-мать" в Волгограде, завели уголовное дело
10:58"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с Африкой
10:56Bloomberg: Украине нужно вернуть своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики
10:55В Джанкойском районе Крыма возобновлено движение поездов и автомобилей
10:55Россия — и точка. Как российские банки уходят из недружественных стран после начала СВО
10:55Останки советского разведчика Кузнецова попытались выкрасть из могилы во Львове - мэр
10:42Григорий Михайлов: США не заставят Среднюю Азию отказаться от крайне выгодной торговли с Россией
10:27Mysl Polska назвала семь критических ошибок Зеленского
10:24Глава Минцифры Украины Фёдоров подтвердил атаку беспилотников по России
10:23Беспилотник без взрывчатки упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы
10:07"Договорняк": украинское ПВО уничтожило здание, выставленное на продажу
10:00В Минобороны РФ заявили о провалившейся атаке беспилотников на Крым
09:58Исчезновение Цинь Гана: американский след в биографии главы МИД Китая
09:42Порт в Одесской области поврежден из-за взрывов
09:16Аксенов сообщил об эвакуации населения из-за атаки беспилотников на Крым
Лента новостейМолния