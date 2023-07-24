https://ukraina.ru/20230724/1048206700.html

Bloomberg: Украине нужно вернуть своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики

Bloomberg: Украине нужно вернуть своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики - 24.07.2023 Украина.ру

Bloomberg: Украине нужно вернуть своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики

Украине нужно вернуть хотя бы часть из 2,8 миллионов уехавших из страны женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики. В противном случае потери составят $20 млрд в год, что с легкостью "сведет на нет" предложенный ЕС четырехлетний пакет помощи Киеву. Такое заключение сделали журналисты американского издания Bloomberg 24 июля

2023-07-24T10:56

2023-07-24T10:56

2023-07-24T10:56

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В статье говорится, что у украинского правительства есть амбициозные планы послевоенного восстановления, которые, по задумке, должны удвоить размер экономики к 2032 году.Однако для этого, пишут авторы публикации, стране не хватает 4,5 миллионов рабочих и предпринимателей. Поэтому в Киеве якобы работают над стимулами для возвращения женщин-беженок."ВВП экономики составляют только люди. Я боюсь, что очень много умных и умных людей, молодежи, особенно женщин, уезжают из Украины", - сказал исполнительный директор Монобанка Олег Гороховский, отметив, что женщины оказывают непропорционально большое влияние на потребительский спрос, и "без них будет очень тяжело".По разным данным, Украину могла покинуть почти треть населения. При этом потеря рабочей силы не менее важна, чем потеря спроса, отмечают специалисты.По словам главного аналитика Центробанка Украины по денежно-кредитной и экономической политике Александра Жолуда, ситуация настолько патовая, что Киев ищет способы восполнить грядущий дефицит и с помощью иммиграции.В то время как в других местах вопросы иммиграции часто вызывают проблемы, "у нас в Украине уже идут дебаты о необходимости новых иностранных иммигрантов после войны", — сказал он.

https://ukraina.ru/20230724/1048205535.html

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