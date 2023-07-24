В Джанкойском районе Крыма возобновлено движение поездов и автомобилей - 24.07.2023 Украина.ру
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В Джанкойском районе Крыма возобновлено движение поездов и автомобилей
В Джанкойском районе Крыма возобновлено движение поездов и автомобилей - 24.07.2023 Украина.ру
В Джанкойском районе Крыма возобновлено движение поездов и автомобилей
В Крыму между станциями Урожайная и Джанкой после ограничения движения возобновлено движение поездов. Об этом 24 июля сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в телеграм-канале
2023-07-24T10:55
2023-07-24T10:56
новости
транспорт
крым
николай лукашенко
беспилотники
атака
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Также возобновлено автомобильное движение по трассе Джанкой – Симферополь, написал Лукашенко.Из-за атаки беспилотников в Джанкойском районе Крыма временно изменилась схема движения поездов, ранее написал Лукашенко. Перевозка пассажиров была организована по схеме поезд-автобус-поезд. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 украинских беспилотников. По его словам Аксёнова, в Джанкойском районе Крыма беспилотник попал в склад боеприпасов. Обломками еще одного БПЛА был поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.Аксёнов сообщил, что принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в Джанкойском районе в районе в радиусе пяти километров от места ЧП.
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новости, транспорт, крым, николай лукашенко, беспилотники, атака
Новости, транспорт, Крым, Николай Лукашенко, беспилотники, атака

В Джанкойском районе Крыма возобновлено движение поездов и автомобилей

10:55 24.07.2023 (обновлено: 10:56 24.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОткрытие движения по первой очереди трассы "Таврида"
Открытие движения по первой очереди трассы Таврида - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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В Крыму между станциями Урожайная и Джанкой после ограничения движения возобновлено движение поездов. Об этом 24 июля сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в телеграм-канале
"Возобновлено железнодорожное движение в Джанкойском районе, которое было ранее приостановлено в целях безопасности", - написал Лукашенко.
Также возобновлено автомобильное движение по трассе Джанкой – Симферополь, написал Лукашенко.
Из-за атаки беспилотников в Джанкойском районе Крыма временно изменилась схема движения поездов, ранее написал Лукашенко. Перевозка пассажиров была организована по схеме поезд-автобус-поезд.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 украинских беспилотников. По его словам Аксёнова, в Джанкойском районе Крыма беспилотник попал в склад боеприпасов. Обломками еще одного БПЛА был поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.
Аксёнов сообщил, что принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в Джанкойском районе в районе в радиусе пяти километров от места ЧП.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
09:16
Аксенов сообщил об эвакуации населения из-за атаки беспилотников на КрымПринято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где произошло попадание в склад с боеприпасами. Об этом сообщил 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
 
НовоститранспортКрымНиколай Лукашенкобеспилотникиатака
 
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