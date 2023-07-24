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В Джанкойском районе Крыма возобновлено движение поездов и автомобилей

В Джанкойском районе Крыма возобновлено движение поездов и автомобилей - 24.07.2023 Украина.ру

В Джанкойском районе Крыма возобновлено движение поездов и автомобилей

В Крыму между станциями Урожайная и Джанкой после ограничения движения возобновлено движение поездов. Об этом 24 июля сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в телеграм-канале

2023-07-24T10:55

2023-07-24T10:55

2023-07-24T10:56

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Также возобновлено автомобильное движение по трассе Джанкой – Симферополь, написал Лукашенко.Из-за атаки беспилотников в Джанкойском районе Крыма временно изменилась схема движения поездов, ранее написал Лукашенко. Перевозка пассажиров была организована по схеме поезд-автобус-поезд. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 украинских беспилотников. По его словам Аксёнова, в Джанкойском районе Крыма беспилотник попал в склад боеприпасов. Обломками еще одного БПЛА был поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.Аксёнов сообщил, что принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в Джанкойском районе в районе в радиусе пяти километров от места ЧП.

https://ukraina.ru/20230724/1048201220.html

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новости, транспорт, крым, николай лукашенко, беспилотники, атака