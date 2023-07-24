https://ukraina.ru/20230724/1048205535.html
Mysl Polska назвала семь критических ошибок Зеленского
Mysl Polska назвала семь критических ошибок Зеленского - 24.07.2023 Украина.ру
Mysl Polska назвала семь критических ошибок Зеленского
Польское издание Mysl Polska выпустило статью под названием "Семь критических ошибок Зеленского", среди которых не только неподобающий внешний вид, но и полная политическая близорукость
2023-07-24T10:27
2023-07-24T10:27
2023-07-24T10:31
новости
владимир зеленский
ошибки
сми
польша
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Первая ошибка Зеленского, пишет Mysl Polska, состоит в том, что он совершенно не разбирается в политике и действует по указке Запада, фактически являясь политическим аватаром.Вторая ошибка Зеленского, утверждают польские журналисты, это его внешний вид, ведь у Зеленского нет ни военного образования, ни воинского звания, но он все равно носит одежду, сшитую "по мотивам" военной формы.Третья ошибка - Зеленский не принимает мирных российских условий по урегулированию конфликта.Четвертая - он критикует лидеров стран, а потом требует от них лояльности.Пятая - своими действиями Зеленский также теряет поддержку украинского народа.Шестая - политик понятия не имеет, как восстанавливать собственную страну.Седьмая ошибка, по мнению газеты, связана с тем, что Зеленский доверяет США, несмотря на факт использования Украины со стороны Вашингтона.
https://ukraina.ru/20230724/1048197557.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, владимир зеленский, ошибки, сми, польша
Mysl Polska назвала семь критических ошибок Зеленского
10:27 24.07.2023 (обновлено: 10:31 24.07.2023)
Польское издание Mysl Polska выпустило статью под названием "Семь критических ошибок Зеленского", среди которых не только неподобающий внешний вид, но и полная политическая близорукость
Первая ошибка Зеленского, пишет Mysl Polska, состоит в том, что он совершенно не разбирается в политике и действует по указке Запада, фактически являясь политическим аватаром.
Вторая ошибка Зеленского, утверждают польские журналисты, это его внешний вид, ведь у Зеленского нет ни военного образования, ни воинского звания, но он все равно носит одежду, сшитую "по мотивам" военной формы.
Третья ошибка - Зеленский не принимает мирных российских условий по урегулированию конфликта.
Четвертая - он критикует лидеров стран, а потом требует от них лояльности.
Пятая - своими действиями Зеленский также теряет поддержку украинского народа.
Шестая - политик понятия не имеет, как восстанавливать собственную страну.
Седьмая ошибка, по мнению газеты, связана с тем, что Зеленский доверяет США, несмотря на факт использования Украины со стороны Вашингтона.