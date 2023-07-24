Mysl Polska назвала семь критических ошибок Зеленского - 24.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230724/1048205535.html
Mysl Polska назвала семь критических ошибок Зеленского
Mysl Polska назвала семь критических ошибок Зеленского - 24.07.2023 Украина.ру
Mysl Polska назвала семь критических ошибок Зеленского
Польское издание Mysl Polska выпустило статью под названием "Семь критических ошибок Зеленского", среди которых не только неподобающий внешний вид, но и полная политическая близорукость
2023-07-24T10:27
2023-07-24T10:31
новости
владимир зеленский
ошибки
сми
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047958433_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9adb12c0ae70cf066c159af14166ba3e.jpg
Первая ошибка Зеленского, пишет Mysl Polska, состоит в том, что он совершенно не разбирается в политике и действует по указке Запада, фактически являясь политическим аватаром.Вторая ошибка Зеленского, утверждают польские журналисты, это его внешний вид, ведь у Зеленского нет ни военного образования, ни воинского звания, но он все равно носит одежду, сшитую "по мотивам" военной формы.Третья ошибка - Зеленский не принимает мирных российских условий по урегулированию конфликта.Четвертая - он критикует лидеров стран, а потом требует от них лояльности.Пятая - своими действиями Зеленский также теряет поддержку украинского народа.Шестая - политик понятия не имеет, как восстанавливать собственную страну.Седьмая ошибка, по мнению газеты, связана с тем, что Зеленский доверяет США, несмотря на факт использования Украины со стороны Вашингтона.
https://ukraina.ru/20230724/1048197557.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047958433_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_97de15a0dff525525628643add0402db.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, ошибки, сми, польша
Новости, Владимир Зеленский, ошибки, СМИ, Польша

Mysl Polska назвала семь критических ошибок Зеленского

10:27 24.07.2023 (обновлено: 10:31 24.07.2023)
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP / Yves Herman
Читать в
Польское издание Mysl Polska выпустило статью под названием "Семь критических ошибок Зеленского", среди которых не только неподобающий внешний вид, но и полная политическая близорукость
Первая ошибка Зеленского, пишет Mysl Polska, состоит в том, что он совершенно не разбирается в политике и действует по указке Запада, фактически являясь политическим аватаром.
Вторая ошибка Зеленского, утверждают польские журналисты, это его внешний вид, ведь у Зеленского нет ни военного образования, ни воинского звания, но он все равно носит одежду, сшитую "по мотивам" военной формы.
Третья ошибка - Зеленский не принимает мирных российских условий по урегулированию конфликта.
Четвертая - он критикует лидеров стран, а потом требует от них лояльности.
Пятая - своими действиями Зеленский также теряет поддержку украинского народа.
Шестая - политик понятия не имеет, как восстанавливать собственную страну.
Седьмая ошибка, по мнению газеты, связана с тем, что Зеленский доверяет США, несмотря на факт использования Украины со стороны Вашингтона.
07:12
Жадность Зеленского дала НАТО шанс на мир с РоссиейДо сих пор одной из главных проблем США и Запада в целом, давно сообразивших, что ни на поле боя, ни путём экономического давления они Россию не победят и изнутри не развалят, была невозможность согласиться на мир на российских условиях из-за потери лица
 
НовостиВладимир ЗеленскийошибкиСМИПольша
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:53ГБР задержало в Киеве "испанского" военкома Борисова
11:40Поезда на Крымский полуостров следуют с задержкой
11:40Как трансформировалась Белоруссия после начала СВО и что произошло с рейтингом Лукашенко - Глушаков
11:27В Москве от взрыва БПЛА выбило несколько окон на Комсомольском проспекте - Собянин
11:24Депутат Госдумы назвал бредом прогноз Резникова по Украине в НАТО
11:15На девушку, которая "пощекотала" "Родину-мать" в Волгограде, завели уголовное дело
10:58"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с Африкой
10:56Bloomberg: Украине нужно вернуть своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики
10:55В Джанкойском районе Крыма возобновлено движение поездов и автомобилей
10:55Россия — и точка. Как российские банки уходят из недружественных стран после начала СВО
10:55Останки советского разведчика Кузнецова попытались выкрасть из могилы во Львове - мэр
10:42Григорий Михайлов: США не заставят Среднюю Азию отказаться от крайне выгодной торговли с Россией
10:27Mysl Polska назвала семь критических ошибок Зеленского
10:24Глава Минцифры Украины Фёдоров подтвердил атаку беспилотников по России
10:23Беспилотник без взрывчатки упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы
10:07"Договорняк": украинское ПВО уничтожило здание, выставленное на продажу
10:00В Минобороны РФ заявили о провалившейся атаке беспилотников на Крым
09:58Исчезновение Цинь Гана: американский след в биографии главы МИД Китая
09:42Порт в Одесской области поврежден из-за взрывов
09:16Аксенов сообщил об эвакуации населения из-за атаки беспилотников на Крым
Лента новостейМолния