https://ukraina.ru/20230724/1048199490.html

Резников: обучение украинских пилотов на F-16 начнётся в августе

Резников: обучение украинских пилотов на F-16 начнётся в августе - 24.07.2023 Украина.ру

Резников: обучение украинских пилотов на F-16 начнётся в августе

Обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 начнётся в августе, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщили журналисты CNN

2023-07-24T08:07

2023-07-24T08:07

2023-07-24T08:07

новости

украина

алексей резников

f-16

обучение

дания

нидерланды

великобритания

польша

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/95/1034129516_2:0:690:387_1920x0_80_0_0_8ab78fc3dc15b1c00728ffc94d220f21.jpg

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских военных пилотированию американских истребителей F-16 начнётся в августе.Он отметил, что обучение займёт минимум 6 месяцев и что Украине ещё необходимо обеспечить инфраструктуру для истребителей.По мнению Резникова, украинские пилоты смогут эксплуатировать истребители к весне следующего года.Обучение пилотированию F-16 пройдёт в Дании и Нидерландах, а также, возможно, в Великобритании или Польше, отметили в статье. Обучение будет в себя также включать интенсивные занятия для технических специалистов, добавил он.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Украине понадобится более 5 лет и миллиарды рублей, чтобы построить на Украине новый военный аэродром, заявил генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев в интервью изданию Украина.ру. Пока Украина ждёт F-16, спецоперация может закончиться, добавил он.Горбачёв сказал, что помимо временных и денежных затрат на постройку приличного аэродрома, украинские лётчики должны научиться летать на американских истребителях и уметь их обслуживать.Летчика для транспортного средства порой легче подготовить, чем специалиста по техническому обслуживанию самолета. Чтобы отрегулировать работу двигателя или устранить его поломку, люди учатся по 5–6 лет, отметил эксперт.Горбачёв полагает, что Украина вряд ли дождётся поставок F-16, и не получит их после завершения военных действий. "А дальше мы прекрасно знаем, какая должна быть Украина: практически без армии, в нейтральном статусе. Может быть останутся какие-то военные батальоны, но как таковой украинской армии не будет. И зачем им тогда F-16?" - добавил он.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230713/1047995945.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, алексей резников, f-16, обучение, дания, нидерланды, великобритания, польша, зарубежье, истребители