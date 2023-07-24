Резников: обучение украинских пилотов на F-16 начнётся в августе - 24.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230724/1048199490.html
Резников: обучение украинских пилотов на F-16 начнётся в августе
Резников: обучение украинских пилотов на F-16 начнётся в августе - 24.07.2023 Украина.ру
Резников: обучение украинских пилотов на F-16 начнётся в августе
Обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 начнётся в августе, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщили журналисты CNN
2023-07-24T08:07
2023-07-24T08:07
новости
украина
алексей резников
f-16
обучение
дания
нидерланды
великобритания
польша
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/95/1034129516_2:0:690:387_1920x0_80_0_0_8ab78fc3dc15b1c00728ffc94d220f21.jpg
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских военных пилотированию американских истребителей F-16 начнётся в августе.Он отметил, что обучение займёт минимум 6 месяцев и что Украине ещё необходимо обеспечить инфраструктуру для истребителей.По мнению Резникова, украинские пилоты смогут эксплуатировать истребители к весне следующего года.Обучение пилотированию F-16 пройдёт в Дании и Нидерландах, а также, возможно, в Великобритании или Польше, отметили в статье. Обучение будет в себя также включать интенсивные занятия для технических специалистов, добавил он.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Украине понадобится более 5 лет и миллиарды рублей, чтобы построить на Украине новый военный аэродром, заявил генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев в интервью изданию Украина.ру. Пока Украина ждёт F-16, спецоперация может закончиться, добавил он.Горбачёв сказал, что помимо временных и денежных затрат на постройку приличного аэродрома, украинские лётчики должны научиться летать на американских истребителях и уметь их обслуживать.Летчика для транспортного средства порой легче подготовить, чем специалиста по техническому обслуживанию самолета. Чтобы отрегулировать работу двигателя или устранить его поломку, люди учатся по 5–6 лет, отметил эксперт.Горбачёв полагает, что Украина вряд ли дождётся поставок F-16, и не получит их после завершения военных действий. "А дальше мы прекрасно знаем, какая должна быть Украина: практически без армии, в нейтральном статусе. Может быть останутся какие-то военные батальоны, но как таковой украинской армии не будет. И зачем им тогда F-16?" - добавил он.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230713/1047995945.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/95/1034129516_88:0:604:387_1920x0_80_0_0_42babbde3d5286d7492a0485881a7cbf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, алексей резников, f-16, обучение, дания, нидерланды, великобритания, польша, зарубежье, истребители
Новости, Украина, Алексей Резников, F-16, обучение, Дания, Нидерланды, Великобритания, Польша, Зарубежье, истребители

Резников: обучение украинских пилотов на F-16 начнётся в августе

08:07 24.07.2023
 
© Фото : пресс-служба Минобороны УкраиныАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : пресс-служба Минобороны Украины
Читать в
Обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 начнётся в августе, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщили журналисты CNN
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских военных пилотированию американских истребителей F-16 начнётся в августе.
Он отметил, что обучение займёт минимум 6 месяцев и что Украине ещё необходимо обеспечить инфраструктуру для истребителей.
По мнению Резникова, украинские пилоты смогут эксплуатировать истребители к весне следующего года.
Обучение пилотированию F-16 пройдёт в Дании и Нидерландах, а также, возможно, в Великобритании или Польше, отметили в статье. Обучение будет в себя также включать интенсивные занятия для технических специалистов, добавил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Украине понадобится более 5 лет и миллиарды рублей, чтобы построить на Украине новый военный аэродром, заявил генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев в интервью изданию Украина.ру. Пока Украина ждёт F-16, спецоперация может закончиться, добавил он.
Горбачёв сказал, что помимо временных и денежных затрат на постройку приличного аэродрома, украинские лётчики должны научиться летать на американских истребителях и уметь их обслуживать.
Летчика для транспортного средства порой легче подготовить, чем специалиста по техническому обслуживанию самолета. Чтобы отрегулировать работу двигателя или устранить его поломку, люди учатся по 5–6 лет, отметил эксперт.
Горбачёв полагает, что Украина вряд ли дождётся поставок F-16, и не получит их после завершения военных действий. "А дальше мы прекрасно знаем, какая должна быть Украина: практически без армии, в нейтральном статусе. Может быть останутся какие-то военные батальоны, но как таковой украинской армии не будет. И зачем им тогда F-16?" - добавил он.
Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
- РИА Новости, 1920, 13.07.2023
13 июля, 13:59
"Самолётная коалиция" приблизила ядерную войнуНа саммите НАТО в Вильнюсе было сделано несколько последовательных шагов по нагнетанию глобальной напряжённости. Большую часть из них мы уже разбирали в предыдущих публикациях.
 
НовостиУкраинаАлексей РезниковF-16обучениеДанияНидерландыВеликобританияПольшаЗарубежьеистребители
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42Порт в Одесской области поврежден из-за взрывов
09:16Аксенов сообщил об эвакуации населения из-за атаки беспилотников на Крым
09:10ФСБ сообщила о следах взрывчатки в трюме сухогруза, следовавшего в Ростов-на-Дону
09:06"Акт международного терроризма". Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Москву
09:00Попытки атаковать Москву и Крым, взрывы, мечты о НАТО. Главное на Украине на утро 24 июля
08:58Резников рассчитывает, что Украину примут в НАТО в 75-летие создания альянса
08:07Резников: обучение украинских пилотов на F-16 начнётся в августе
08:00Княгиня Ольга: пять фактов о первом матриархе русской истории
07:52Зерновая сделка: военное измерение. Все упирается в американские ракеты ATACMS
07:39В Москве пресекли атаку украинских беспилотников - Минобороны РФ
07:22Москву атаковали два беспилотника - Собянин
07:12Жадность Зеленского дала НАТО шанс на мир с Россией
05:02Дмитрий Дробницкий: Когда возьмут Одессу, дедушка Байден сразу заболеет и его быстро сольют
04:59Пожизненное за переписку. Украинского прокурора из Николаева посадили за общение с блогером Подолякой
18:00Киевские корни теории древнерусской народности
17:54Минспорта Украины собирается пересмотреть бойкот соревнований, на которых выступают россияне
17:38Лукашенко рассказал о плохом настроении "вагнеровцев", которые хотят на экскурсию в Варшаву
17:18Военкор Ростислав Журавлёв получит орден посмертно
17:09Львовяне против мобилизации: военкомов не пустили в село
16:55Найдены обломки HIMARS: ВСУ пытались убить мэра Алёшек
Лента новостейМолния