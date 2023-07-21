https://ukraina.ru/20230721/1048151813.html

Виктор Горбачев: России нужно закончить СВО за 5 лет, чтобы не сбивать F-16 на Украине

Виктор Горбачев: России нужно закончить СВО за 5 лет, чтобы не сбивать F-16 на Украине - 21.07.2023 Украина.ру

Виктор Горбачев: России нужно закончить СВО за 5 лет, чтобы не сбивать F-16 на Украине

Чтобы построить на Украине новый военный аэродром потребуется более 5 лет и миллиарды рублей. Пока Украина ждет истребители F-16 и мечтает о новых аэродромах, спецоперация (СВО) может закончится. Об этом изданию Украина.ру рассказал генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев.

2023-07-21T09:16

2023-07-21T09:16

2023-07-21T09:16

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В Румынии объявили набор инструкторов для обучения украинских пилотов управлению самолетами F-16. Об этом сообщает издание Ziare 20 июля.— Виктор Иванович, давайте вспомним, какое авиационное наследие получила Украина от СССР?— На Украине была построена в советское время достаточно мощная сеть, по-моему, из 25–30 аэропортов, в том числе международных и военных — один только Борисполь чего стоил. Жулианы возродились — это второй аэропорт в Киеве. Были объекты в Николаеве, Харькове, Львове, Одессе. Строительство аэропортов и аэродромов на Украине шло, и колоссальные деньги выделялись еще во времена СССР на это. На сегодняшний день ни один украинский аэропорт вплоть до Львова не действует из-за того, что идут военные действия.— Могут ли перестроить имеющуюся инфраструктуру аэропортов Украины под современные военные аэродромы?— В период военных действий перестраивать старые аэропорты или создавать новые военные аэродромы бесполезно и глупо. Хорошо говорить "мы построим, мы построим" — постройте. Когда, где и какими силами? Своих денег у Украины нет и не будет. Ладно, денег Запад даст, но где материалы доставать для строительства взлетно-посадочных полос, ангаров и тому подобного? Заводы-то разрушены. Сегодня авиация для украинской армии идет через Польшу или через другие западные аэропорты.— Много ли средств и времени нужно, чтобы подготовить военный аэродром?— Нужны самолеты, сам аэродром, с чего взлетать и куда садиться; ангары для хранения или ремонта воздушных судов, топливные заправки. Должна быть инженерная служба и служба спецтранспорта, чтобы ремонтировать и обслуживать эти самолеты; система управления воздушным движением, чтобы регулировать взлет и посадку машин. Должны быть административные здания для персонала, для техников и летчиков — например, военные авиагородки.Важный момент — техника для обслуживания аэродрома, которая необходима, чтобы чистить взлетно-посадочную полосу, подвозить к машинам топливо. Нужна аварийно-спасательная служба. Это целая инфраструктура, сложнейший комплекс. Чтобы построить новый приличный аэродром потребуется не менее 5-6 лет и не менее 10–15 миллиардов рублей — и это только на инфраструктуру (здания, сооружения). Это я не включил в стоимость техникb для обслуживания и необходимый людской ресурс.— На Украине ждут поставок истребителей F-16. Что нужно для их функционирования и какие здесь могут быть сложности?— Во-первых, на западных машинах не только нужно уметь летать — нужно уметь их ремонтировать и обслуживать. И если летчиков для вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас готовят в Европе, необходимы еще техники для обслуживания: снять-поставить колесо, наладить двигатель, загрузить боеприпасы и так далее.Летчика для транспортного средства порой легче подготовить, чем специалиста по техническому обслуживанию самолета. Чтобы отрегулировать работу двигателя или устранить его поломку, люди учатся по 5–6 лет. Все-таки авиационная техника — может рухнуть в чисто поле, в лес, а может и на город.Во-вторых, я считаю, вряд ли Украина дождется поставок F-16. Она их не получит до завершения военных действий. А дальше мы прекрасно знаем, какая должна быть Украина: практически без армии, в нейтральном статусе. Может быть останутся какие-то военные батальоны, но как таковой украинской армии не будет. И зачем им тогда F-16?

https://ukraina.ru/20230720/1048136764.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия (рф), ссср, киев, польша, спецоперация, f-16, всу, самолеты, летчики, аэродромы, аэропорт, авиация