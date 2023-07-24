В Москве пресекли атаку украинских беспилотников - Минобороны РФ - 24.07.2023 Украина.ру
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В Москве пресекли атаку украинских беспилотников - Минобороны РФ
В Москве пресекли атаку украинских беспилотников - Минобороны РФ - 24.07.2023 Украина.ру
В Москве пресекли атаку украинских беспилотников - Минобороны РФ
Власти киевского режима попытались осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с использованием двух беспилотников. Оба БПЛА потерпели крушение, никто не пострадал, сообщили в Министерстве обороны РФ 24 июля
2023-07-24T07:39
2023-07-24T07:39
новости
россия
москва
минобороны рф
сергей собянин
беспилотники
теракт
киевский режим
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Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.Пострадавших в результате пресеченной террористической атаки киевского режима нет, отметили в МО РФ.Утром 24 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 4 часов утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в Москве. Серьёзных разрушений и пострадавших нет, отметил мэр.В Департаменте транспорта Москвы сообщили о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачёва.
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новости, россия, москва, минобороны рф, сергей собянин, беспилотники, теракт, киевский режим
Новости, Россия, Москва, Минобороны РФ, Сергей Собянин, беспилотники, теракт, киевский режим

В Москве пресекли атаку украинских беспилотников - Минобороны РФ

07:39 24.07.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВ Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников
В Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Власти киевского режима попытались осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с использованием двух беспилотников. Оба БПЛА потерпели крушение, никто не пострадал, сообщили в Министерстве обороны РФ 24 июля
Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.
„Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - сообщили в ведомстве.
Пострадавших в результате пресеченной террористической атаки киевского режима нет, отметили в МО РФ.
Утром 24 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 4 часов утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в Москве. Серьёзных разрушений и пострадавших нет, отметил мэр.
В Департаменте транспорта Москвы сообщили о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачёва.
В Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
07:22
Москву атаковали два беспилотника - СобянинУтром 24 июля два беспилотника нанесли удары по нежилым зданиям в Москве, сообщил мэр города в своём телеграм-канале
 
НовостиРоссияМоскваМинобороны РФСергей Собянинбеспилотникитеракткиевский режим
 
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