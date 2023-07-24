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В Москве пресекли атаку украинских беспилотников - Минобороны РФ
В Москве пресекли атаку украинских беспилотников - Минобороны РФ - 24.07.2023 Украина.ру
В Москве пресекли атаку украинских беспилотников - Минобороны РФ
Власти киевского режима попытались осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с использованием двух беспилотников. Оба БПЛА потерпели крушение, никто не пострадал, сообщили в Министерстве обороны РФ 24 июля
2023-07-24T07:39
2023-07-24T07:39
2023-07-24T07:39
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москва
минобороны рф
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беспилотники
теракт
киевский режим
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Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.Пострадавших в результате пресеченной террористической атаки киевского режима нет, отметили в МО РФ.Утром 24 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 4 часов утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в Москве. Серьёзных разрушений и пострадавших нет, отметил мэр.В Департаменте транспорта Москвы сообщили о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачёва.
https://ukraina.ru/20230724/1048198767.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, минобороны рф, сергей собянин, беспилотники, теракт, киевский режим
Новости, Россия, Москва, Минобороны РФ, Сергей Собянин, беспилотники, теракт, киевский режим
В Москве пресекли атаку украинских беспилотников - Минобороны РФ
Власти киевского режима попытались осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с использованием двух беспилотников. Оба БПЛА потерпели крушение, никто не пострадал, сообщили в Министерстве обороны РФ 24 июля