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В Москве пресекли атаку украинских беспилотников - Минобороны РФ

В Москве пресекли атаку украинских беспилотников - Минобороны РФ - 24.07.2023 Украина.ру

В Москве пресекли атаку украинских беспилотников - Минобороны РФ

Власти киевского режима попытались осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с использованием двух беспилотников. Оба БПЛА потерпели крушение, никто не пострадал, сообщили в Министерстве обороны РФ 24 июля

2023-07-24T07:39

2023-07-24T07:39

2023-07-24T07:39

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Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.Пострадавших в результате пресеченной террористической атаки киевского режима нет, отметили в МО РФ.Утром 24 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 4 часов утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в Москве. Серьёзных разрушений и пострадавших нет, отметил мэр.В Департаменте транспорта Москвы сообщили о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачёва.

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новости, россия, москва, минобороны рф, сергей собянин, беспилотники, теракт, киевский режим