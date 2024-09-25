https://ukraina.ru/20240925/1057666150.html

Экономика Украины и война: дыру в бюджете залатали, а киловатты не нашли

Экономика Украины и война: дыру в бюджете залатали, а киловатты не нашли - 25.09.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: дыру в бюджете залатали, а киловатты не нашли

С приближением холодов евробюрократы и их коллеги из международных организаций вспомнили об украинских энергетических бедах, развернув бурную дискуссию о том, что ждёт Украину с началом холодов. Одновременно Киев наконец-то закончил эпопею с поиском 500 млрд гривен на армию.

2024-09-25T05:13

2024-09-25T05:13

2024-09-25T05:13

эксклюзив

украина

россия

киев

денис шмыгаль

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

ес

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Об этих и других событиях в украинской экономике и финансах — в традиционном обзоре по средам.Спасение электроэнергетикиПо мере приближения холодов, активизируется внимание как украинских, так и европейских чиновников к состоянию украинской тепло-, и электроэнергетики. И, даже несмотря на отсутствие новых серьёзных атак по энергоинфраструктуре со стороны ВКС РФ, факторов, вызывающих тревогу, становится всё больше.Во-первых, сказывается накопительный эффект от предыдущих ударов. Во-вторых, продолжаются локальные и ставшие уже фоном удары по небольшим объектам генерации и распределения электроэнергии. Так только за 23 сентября на подконтрольной киевской власти территории были обесточены 536 населённых пунктов в семи областях. В-третьих, российские авиабомбы, после очередной модернизации, начали долетать до Запорожья, являющегося важным тыловым городом и узлом распределения электроэнергии. Увеличение дальности полёта приведёт к более активному использованию авиабомб как недорогих средств поражения целей и, соответственно, большему количеству авиаударов в том числе по целям, на которые военные ранее предпочитали не расходовать дорогие ракеты. Следовательно, проблем с теплом и электроэнергией у Украины будет становиться всё больше.Эксперты уже бьют тревогу. Святослав Павлюк из Ассоциации энергоэффективных городов Украины сообщает, что в 2023 году украинская энергосистема располагала 18 ГВт доступной мощности, но к июлю 2024 года рабочая мощность сократилась до 10 ГВт, из которых 8 ГВт — АЭС. А если верить заявлениям главы Еврокомиссии, то Украине требуется 17 ГВт. Подготовить с учётом ненадёжной "зелёной" генерации к зиме успеют не больше 14-15 ГВт.Поэтому Украине вновь принялись помогать её союзники. Кто-то — как Дания и Япония — выделяют деньги. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила целые планы по спасению украинской электроэнергетики. ЕС желает:· Восстановить часть повреждённых объектов генерации, чтобы те могли покрыть 15% от потребностей Украины в электроэнергии;· Увеличить экспорт электроэнергии, чтобы покрыть ещё 12% потребностей Украины;Всего ЕС хотел бы помочь обеспечить Украине 4,5 ГВт электроэнергетических мощностей из 9 ГВт потерянных.Для этого ЕС до начала отопительного сезона выделит Украине 160 млн евро, в том числе 100 млн из доходов от замороженных активов России. Кроме того, ЕС за всё время поставил Украине свыше 10 тыс. электрогенераторов и трансформаторов.В общем, выглядит красиво, но несбыточно. И дело не в деньгах и генераторах, а во времени и мощностях.До начала отопительного сезона осталось меньше месяца. За это время восстановить серьёзно пострадавшие от ударов объекты не получится, равно как и нарастить пропускную способность ЛЭП. Кроме того, не решён вопрос с главным — силовыми трансформаторами сверхвысокого класса напряжения. Несколько таких трансформаторов передали из Прибалтики, но этого мало.Поэтому одновременно с озвученными планами появились и другие заявления, куда менее оптимистичные.· Глава МИД Андрей Сибига пугает Запад грядущими и неизбежными — как удары в 2023 году, которых не было — по украинским ядерным объектам — открытым распределительным устройствам (ОРУ) АЭС. Это на них Киев уже позвал наблюдателей от МАГАТЭ. А "Энергоатом" заявил, что недавно российский дрон пролетал над Хмельницкой АЭС. В общем, нагоняют жути.· Международное энергетическое агентство предупреждает, что грядущая зима станет для украинской энергетики самым серьёзным испытанием с 2022 года.· Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ) сообщила, что зимой отключения электроэнергии будут продолжаться от 4 до 18 часов ежедневно.В общем, настрой Сибиги понятен — он пытается привлечь внимание к проблемам и добиться увеличения объёмов помощи. А остальная активность, включая доклады и констатации, скорее отдают попыткой снять с себя ответственность так как спасти Украину от её энергетических бед уже не получится.А сами украинские чиновники в лице "Укрэнерго" предлагают увеличить на 2025 год тариф на передачу электроэнергии на 48%.К слову, про тепло и газ. Переговоры с Азербайджаном о поставках газа по украинской ГТС в ЕС вместо России предсказуемо завершились ничем. От европейских компаний пока не поступало заявок, а сам Азербайджан не обладает излишками газа, которые мог бы направить по украинской трубе в ЕС. Поэтому, как пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник в Кабмине, рассматривается вариант с работой ГТС в реверсном режиме, то есть без прокачки газа в ЕС. Как оно будет в итоге пока не ясно.Деньги на войнуЗеленский подписал принятый Радой закон о выделении дополнительных 500 млрд гривен на финансирование боевых действий. Источники латания бюджетных "дыр" выглядят следующим образом:· 115,4 млрд гривен — сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга;· 216 млрд гривен — дополнительное размещение облигаций внутреннего государственного долга (ОВГЗ);· 100 млрд гривен — перевыполнение плана по сбору налогов;· 30 млрд гривен — налоговые поступления от повышения налогов;· 12,7 млрд гривен принесет повышение ставок акцизного налога на табак и топливо.Теперь киевская власть может не бояться, что её солдаты станут уходить в самоволку ещё и по причине перебоев с выплатой денежного довольствия.Однако всплыли два интересных момента, связанных с бюджетом и МВФ.Первый — в случае роста неподкреплённых доходами расходов в бюджете 2025 года МВФ будет требовать от киевской власти повышения ставки НДС. При этом сам бюджет на 2025 год уже согласован с МВФ и существенных изменений в него вноситься не будет.Второй — банкиры, пытаясь саботировать введение для них 50% ставки налога на доходы банков, угрожали прекратить покупку облигаций внутреннего государственного займа. Именно поэтому депутаты в первый раз провалили голосование за закон о повышении налогов. Однако сопротивление банковского лобби удалось сломить, заявив, что налог в 50% — это устное требование МВФ. Бумажек депутаты требовать не стали и сдались.В общем, без МВФ в стране в финансовом плане мало что принимается, а сам Фонд вполне корректно называть ещё одним правительством Украины. Какое из них обладает большими реальными полномочиями пока не ясно.К слову, глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев называл проект бюджета на 2025 год "бюджетом пессимизма". А чтобы скрасить пессимизм ЕС готовится предоставить Украине до 40 млрд евро до конца 2024 года. На США в ЕС уже не надеются, однако опасаются саботажа со стороны Венгрии. Для погашения кредита все равно будут использовать доходы от замороженных российских активов в размере 2,5-3 млрд евро в год. Сейчас эти доходы направляют киевской власти через бюджет ЕС.А ещё планируется поднять акцизы на табачные изделия так как они из самых низких в Европе. Итоговых ставок пока не озвучили — депутаты ещё дискутируют. Но, с учётом озвученных экспертом Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным, цифр в 46-47 евро за тысячу сигарет и европейской ставке свыше 90 евро (а в Финляндии и вовсе 300 евро) депутатам есть о чём дискутировать. А курильщикам есть чего опасаться и есть ради чего делать стратегические запасы сигарет.Гарант, но не для всехПремьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при внутренних потребностях Украины в 6 млн тонн пшеницы, урожай составил 22 млн тонн. Подал эти цифры Шмыгаль с пафосом, позиционируя Украины как "гаранта продовольственной безопасности для многих стран".Но есть несколько проблем.Первая — к началу сентября запасы пшеницы на Украине составляли 18,7 млн тонн, что меньше показателя предыдущих сезонов (20 млн тонн), а с учётом ежемесячного экспорта в районе 2 млн тонн, вывезут всё это зерно уже в марту-апрелю 2025 года.Вторая проблема состоит в том, что наибольшим спросом на мировом рынке пользуется продовольственная пшеница, которая уходит на экспорт первой. И в 2021 году её вывезли уже к концу октября, после чего Украина импортировала муку для своих хлебопеков.Поэтому может Украина и является гарантом продовольственной безопасности, но точно не своей. К слову, активнее всего Украина укрепляет продовольственную безопасность Испании в части животноводства: там активно покупают украинскую кукурузу. Всего Украина отправит на экспорт 15-17 млн тонн кукурузы.Прочие новостиСотовый оператор "Киевстар" заявил, что 65% его базовых станций смогут работать без электроэнергии до 4 часов, а остальные проработают до 2 часов. Ни о каких 10 часах, о которых твердили чиновники Госпецсвязи, речи не идёт вовсе. Таким образом, с началом холодов и возобновлением отключений электроэнергии связь на Украине будет работать с перебоями. Лучшее, на что могут рассчитывать абоненты "Киевстара" — 6 часов. Но это не точно.Топливный рынок ощутил первые последствия повышения акцизов. Если дизель и бензин ещё держатся — сказывается общемировое снижение цен на нефть, — то автогаз пошёл в рост. Цена за литр с 16 по 23 сентября выросла на 1,65 гривны. Сказывается сокращение отгрузок из Польши и рост потребления со стороны аграриев, которые сушат зерно.Саудовская инвестиционная компания SALIC, дочерняя структура Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, приобрела 12,6% акций агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт". Эр-Рияд давно работает над обеспечением своей продовольственной безопасности.В августе 2024 года промышленная инфляция в Украине составила 31,2% в годовом измерении. Наибольший годовой рост цен зафиксирован в энергетике (поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха) — на 56,2%.За год Украина экспортировала в ЕС 690 тыс. тонн сахара, что на 60% больше, чем годом ранее. 77% украинского экспорта сахара ушло в страны Евросоюза, прежде всего в Италию (19% от этого объема), Болгарию (18%) и Венгрию с Румынией (по 14%). Но сладкий период в жизни сахарозаводчиков закончился ещё 2 июля — ЕС задействовал защитный механизм и отгородился от украинского сахара.В Харькове возобновила работу типография "Фактор", которая печатала кроме книг для продажи, учебники для школ. В уничтожении типографии киевская власть обвиняла Россию, дескать она обстреляла объект ракетами от ЗРК С-300. Однако в действительности речь шла скорее о промахе украинской ПВО, а не о намеренном ударе — России есть чем бить по площадным объектам и тратить на это зенитные ракеты глупо.Сорвалась приватизация запорожского "Института титана" — не нашлось покупателей. Теперь институт можно будет купить за полцены или 48,5 млн гривен. Но реальная стоимость актива будет на 67 млн гривен больше — предприятие накопило солидные долги.О главных событиях на минувшей неделе в мировой энергетике - в статье Олега Хавича "Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, украина, россия, киев, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, ес, мвф, еврокомиссия