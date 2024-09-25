https://ukraina.ru/20240925/1057654604.html

На данном этапе достаточно: эксперт пояснил, зачем Россия увеличила численность армии на 180 тысяч

На данном этапе достаточно: эксперт пояснил, зачем Россия увеличила численность армии на 180 тысяч - 25.09.2024 Украина.ру

На данном этапе достаточно: эксперт пояснил, зачем Россия увеличила численность армии на 180 тысяч

Именно руководство Украины начало масштабную вооруженную агрессию: в апреле 2014 года против мирного населения Донбасса а затем, в сентябре 2023 года, и против России — после вхождения в ее состав Донбасса и Новороссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин

2024-09-25T05:30

2024-09-25T05:30

2024-09-25T05:30

новости

россия

владимир путин

украина

армия

вс рф

донбасс

нато

мир

агрессия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042592149_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_2263768d34cf0741caa7d7c042137617.jpg

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ на 180 тысяч человек (по сравнению с декабрем прошлого года) — до примерно 2,4 миллионов человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу 1 декабря 2024 года.По мнению дипломата, на данном этапе такой численности вполне достаточно. Названный максимальный уровень личного состава ВС РФ тщательно просчитан с точностью до одного человека, отметил он.Такой уровень личного состава учитывает нынешнее развитие военно-политической обстановки на европейском континенте и в мире в целом, сообщил историк.По мнению эксперта, именно такая используемая квалификация [украинского режима], давно должна быть одобрена высшими законодательными органами России.Именно руководство Украины начало масштабную вооруженную агрессию: в апреле 2014 года против мирного населения Донбасса а затем, в сентябре 2023 года, и против России — после вхождения в ее состав исторических территорий (Донбасса и Новороссии), резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.руО событиях 2014 года, первых днях СВО, мотивации личного состава тогда и сейчас — в интервью командира 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240924/1057628392.html

россия

украина

армия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, украина, армия, вс рф, донбасс, нато, мир, агрессия, киевский режим, сво