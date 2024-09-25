На данном этапе достаточно: эксперт пояснил, зачем Россия увеличила численность армии на 180 тысяч - 25.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240925/1057654604.html
На данном этапе достаточно: эксперт пояснил, зачем Россия увеличила численность армии на 180 тысяч
На данном этапе достаточно: эксперт пояснил, зачем Россия увеличила численность армии на 180 тысяч - 25.09.2024 Украина.ру
На данном этапе достаточно: эксперт пояснил, зачем Россия увеличила численность армии на 180 тысяч
Именно руководство Украины начало масштабную вооруженную агрессию: в апреле 2014 года против мирного населения Донбасса а затем, в сентябре 2023 года, и против России — после вхождения в ее состав Донбасса и Новороссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
2024-09-25T05:30
2024-09-25T05:30
новости
россия
владимир путин
украина
армия
вс рф
донбасс
нато
мир
агрессия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042592149_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_2263768d34cf0741caa7d7c042137617.jpg
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ на 180 тысяч человек (по сравнению с декабрем прошлого года) — до примерно 2,4 миллионов человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу 1 декабря 2024 года.По мнению дипломата, на данном этапе такой численности вполне достаточно. Названный максимальный уровень личного состава ВС РФ тщательно просчитан с точностью до одного человека, отметил он.Такой уровень личного состава учитывает нынешнее развитие военно-политической обстановки на европейском континенте и в мире в целом, сообщил историк.По мнению эксперта, именно такая используемая квалификация [украинского режима], давно должна быть одобрена высшими законодательными органами России.Именно руководство Украины начало масштабную вооруженную агрессию: в апреле 2014 года против мирного населения Донбасса а затем, в сентябре 2023 года, и против России — после вхождения в ее состав исторических территорий (Донбасса и Новороссии), резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.руО событиях 2014 года, первых днях СВО, мотивации личного состава тогда и сейчас — в интервью командира 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240924/1057628392.html
россия
украина
армия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042592149_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_338a34de553f418e5e2bc308a6aaa283.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, украина, армия, вс рф, донбасс, нато, мир, агрессия, киевский режим, сво
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Армия, ВС РФ, Донбасс, НАТО, мир, агрессия, киевский режим, СВО

На данном этапе достаточно: эксперт пояснил, зачем Россия увеличила численность армии на 180 тысяч

05:30 25.09.2024
 
© vk.com/milармия, срочники
армия, срочники
© vk.com/mil
Читать в
Именно руководство Украины начало масштабную вооруженную агрессию: в апреле 2014 года против мирного населения Донбасса а затем, в сентябре 2023 года, и против России — после вхождения в ее состав Донбасса и Новороссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ на 180 тысяч человек (по сравнению с декабрем прошлого года) — до примерно 2,4 миллионов человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу 1 декабря 2024 года.
По мнению дипломата, на данном этапе такой численности вполне достаточно. Названный максимальный уровень личного состава ВС РФ тщательно просчитан с точностью до одного человека, отметил он.
Такой уровень личного состава учитывает нынешнее развитие военно-политической обстановки на европейском континенте и в мире в целом, сообщил историк.
"А также [он учитывает] ее возможное обострение в ближайшей перспективе в результате усиления милитаристского потенциала НАТО, продвижения его военной машины к нашим рубежам в виде наступательных группировок передового базирования и сил быстрого развертывания, а также агрессивно-террористической линии бывшего и нынешнего украинского режима", — отметил Козин.
По мнению эксперта, именно такая используемая квалификация [украинского режима], давно должна быть одобрена высшими законодательными органами России.
Именно руководство Украины начало масштабную вооруженную агрессию: в апреле 2014 года против мирного населения Донбасса а затем, в сентябре 2023 года, и против России — после вхождения в ее состав исторических территорий (Донбасса и Новороссии), резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
О событиях 2014 года, первых днях СВО, мотивации личного состава тогда и сейчас — в интервью командира 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 05:50
Алексей Анпилогов: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром в последнее время у нас нет практики лобовых штурмов. Нас остановили после взятия Новогродовки, мы пошли на Селидово. В Селидово уперлись - взяли Украинск. После Украинска быстрое продвижение закончилось - пошли на Цукурино и на Горняк
 
НовостиРоссияВладимир ПутинУкраинаАрмияВС РФДонбассНАТОмирагрессиякиевский режимСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Нарушитель законов Зеленский, провалы ВСУ, саммит-пропаганда. Главное на Украине на утро 25 сентября
08:13Главное за ночь 25 сентября
08:00Забытая трагедия. Как польские боевики убили более 150 украинцев села Скопов
07:00"Полностью соответствует фамилии". Чем занят экс-глава МИД Украины, клинический русофоб Владимир Огрызко
06:52Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронте
06:45Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово
06:30"Так, короче, за мной!" Командир Москаленко рассказал, как поднимал в бой роту вчерашних шахтеров
06:15Эксперт рассказал, что будет с энергосистемой Украины, если Россия выбьет переток электричества с АЭС
06:10Сергей Сазонов: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине
06:08Кашпировский снова исцеляет! И обещает "не прекращаться" даже когда распадется на молекулы
06:00Дополнительная мобилизация в России не требуется, но нужно следить за обострением обстановки — Козин
05:50Самое лучшее - бежать из Украины. Украинские эксперты утверждают, что самое худшее будет в 2025-26 годах
05:45Три АЭС плюс каскад ГЭС: Юшков раскрыл, почему энергетика Украина напоминает "колосса на трех ногах"
05:37Прощупывают почву в США, стараются урвать из бюджета напоследок и воруют. Чем занимаются украинские элиты
05:30На данном этапе достаточно: эксперт пояснил, зачем Россия увеличила численность армии на 180 тысяч
05:25Сергей Ермаков: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России
05:15Россия должна ответить адекватно: дипломат о том, почему нужно уничтожить военную машину Украины
05:13Экономика Украины и война: дыру в бюджете залатали, а киловатты не нашли
05:00"Пока это только слова": эксперт пояснил, что означают заявления Запада про блокаду Финского залива
04:45Эксперт рассказал, как меняется ценообразование на газ и какой будет ситуация на спотовых рынках
Лента новостейМолния