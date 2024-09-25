На данном этапе достаточно: эксперт пояснил, зачем Россия увеличила численность армии на 180 тысяч
© vk.com/milармия, срочники
© vk.com/mil
Именно руководство Украины начало масштабную вооруженную агрессию: в апреле 2014 года против мирного населения Донбасса а затем, в сентябре 2023 года, и против России — после вхождения в ее состав Донбасса и Новороссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ на 180 тысяч человек (по сравнению с декабрем прошлого года) — до примерно 2,4 миллионов человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу 1 декабря 2024 года.
По мнению дипломата, на данном этапе такой численности вполне достаточно. Названный максимальный уровень личного состава ВС РФ тщательно просчитан с точностью до одного человека, отметил он.
Такой уровень личного состава учитывает нынешнее развитие военно-политической обстановки на европейском континенте и в мире в целом, сообщил историк.
"А также [он учитывает] ее возможное обострение в ближайшей перспективе в результате усиления милитаристского потенциала НАТО, продвижения его военной машины к нашим рубежам в виде наступательных группировок передового базирования и сил быстрого развертывания, а также агрессивно-террористической линии бывшего и нынешнего украинского режима", — отметил Козин.
По мнению эксперта, именно такая используемая квалификация [украинского режима], давно должна быть одобрена высшими законодательными органами России.
Именно руководство Украины начало масштабную вооруженную агрессию: в апреле 2014 года против мирного населения Донбасса а затем, в сентябре 2023 года, и против России — после вхождения в ее состав исторических территорий (Донбасса и Новороссии), резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
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