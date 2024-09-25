https://ukraina.ru/20240925/1057664720.html

Реакторы малой мощности: Игорь Юшков рассказал о перспективах строительства малых АЭС

Реакторы малой мощности: Игорь Юшков рассказал о перспективах строительства малых АЭС - 25.09.2024 Украина.ру

Реакторы малой мощности: Игорь Юшков рассказал о перспективах строительства малых АЭС

Малая АЭС может обеспечить и потребности небольшого города на годы вперед даже без замены топлива. В последнее время Росатом активно продвигает эти проекты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2024-09-25T03:45

2024-09-25T03:45

2024-09-25T03:45

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россия

дальний восток

игорь юшков

росатом

атомная энергетика

аэс

строительство

проект

турция

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В разных частях России планируется построить 11 АЭС. Преимущественно, здесь идет речь о малых атомных электростанциях. В последнее время Росатом активно продвигает эти проекты, сообщил эксперт.Он добавил, что на ВЭФ обсуждалось строительство такой АЭС на Дальнем Востоке возле промышленного объекта. Такой реактор полностью обеспечит его нужды. Малая АЭС может обеспечить и потребности небольшого города на годы вперед даже без замены топлива, указал специалист.Потребность в дополнительных источниках энергии будет возрастать на Дальнем Востоке и на юге, где развивается туризм и аграрный сектор. Поэтому Росатому есть, чем заняться на внутреннем рынке, сказал эксперт."Либо надо обсуждать тарифы, чтобы Росатом мог вернуть свои инвестиции. Или должна быть помощь от государства. Когда Росатом реализует проекты за рубежом, например, в Турции, он приходит с государственными кредитами. Было бы логично, если бы эта схема реализовалась на внутреннем рынке", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.руО том, почему Зеленскому никто и никогда не даст ядерное оружие — в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240924/1057628392.html

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новости, россия, дальний восток, игорь юшков, росатом, атомная энергетика, аэс, строительство, проект, турция