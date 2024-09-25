"Нормальная армия": командир о том, как ополчение преобразовалось в корпуса Народной милиции Донбасса
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на линии разграничения между ДНР и Украиной
В первый месяц СВО основная нагрузка легла на Донецкий и Луганский корпуса. Они на тот момент были наиболее подготовленными и мотивированными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир 95-го стрелкового полка Виктор Москаленко, известный под позывным "Сид"
Времена, когда я пришел в ополчение, уже поистерлись в памяти. Сейчас это уже совсем не то, что было тогда. И противник не таким серьезным был, и сами бойцы были добровольцами, рассказал командир.
Это ведь ополчение, и кто здесь главный – было непонятно. Знали, что где-то далеко есть министр обороны ДНР Игорь Стрелков. У нас был "Батя" и его команды, конечно, мы выполняли, сказал Москаленко.
В какой-то момент на Донбассе были сформированы корпуса Народной милиции, которые куда больше походили на современную российскую армию. Если не принимать во внимание интенсивность боевых действий, то, в принципе, то же самое, отметил военный.
"Нормальная армия, высокомотивированная. В первый месяц СВО основная нагрузка легла на Донецкий и Луганский корпуса. Они на тот момент были наиболее подготовленными и мотивированными", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
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