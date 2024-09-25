"Нормальная армия": командир о том, как ополчение преобразовалось в корпуса Народной милиции Донбасса - 25.09.2024 Украина.ру
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"Нормальная армия": командир о том, как ополчение преобразовалось в корпуса Народной милиции Донбасса
"Нормальная армия": командир о том, как ополчение преобразовалось в корпуса Народной милиции Донбасса - 25.09.2024 Украина.ру
"Нормальная армия": командир о том, как ополчение преобразовалось в корпуса Народной милиции Донбасса
В первый месяц СВО основная нагрузка легла на Донецкий и Луганский корпуса. Они на тот момент были наиболее подготовленными и мотивированными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир 95-го стрелкового полка Виктор Москаленко, известный под позывным "Сид"
2024-09-25T03:30
2024-09-25T03:30
донбасс
россия
донецкая народная республика
игорь стрелков
ополчение
народная милиция лднр
сво
армия
доброволец
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Времена, когда я пришел в ополчение, уже поистерлись в памяти. Сейчас это уже совсем не то, что было тогда. И противник не таким серьезным был, и сами бойцы были добровольцами, рассказал командир.Это ведь ополчение, и кто здесь главный – было непонятно. Знали, что где-то далеко есть министр обороны ДНР Игорь Стрелков. У нас был "Батя" и его команды, конечно, мы выполняли, сказал Москаленко.В какой-то момент на Донбассе были сформированы корпуса Народной милиции, которые куда больше походили на современную российскую армию. Если не принимать во внимание интенсивность боевых действий, то, в принципе, то же самое, отметил военный."Нормальная армия, высокомотивированная. В первый месяц СВО основная нагрузка легла на Донецкий и Луганский корпуса. Они на тот момент были наиболее подготовленными и мотивированными", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.руО том, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ — в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября на сайте Украина.ру
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донбасс
россия
донецкая народная республика
армия
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донбасс, россия, донецкая народная республика, игорь стрелков, ополчение, народная милиция лднр, сво, армия, доброволец
Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Игорь Стрелков, ополчение, Народная милиция ЛДНР, СВО, Армия, доброволец

"Нормальная армия": командир о том, как ополчение преобразовалось в корпуса Народной милиции Донбасса

03:30 25.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на линии разграничения между ДНР и Украиной
Ситуация на линии разграничения между ДНР и Украиной - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В первый месяц СВО основная нагрузка легла на Донецкий и Луганский корпуса. Они на тот момент были наиболее подготовленными и мотивированными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир 95-го стрелкового полка Виктор Москаленко, известный под позывным "Сид"
Времена, когда я пришел в ополчение, уже поистерлись в памяти. Сейчас это уже совсем не то, что было тогда. И противник не таким серьезным был, и сами бойцы были добровольцами, рассказал командир.
Это ведь ополчение, и кто здесь главный – было непонятно. Знали, что где-то далеко есть министр обороны ДНР Игорь Стрелков. У нас был "Батя" и его команды, конечно, мы выполняли, сказал Москаленко.
В какой-то момент на Донбассе были сформированы корпуса Народной милиции, которые куда больше походили на современную российскую армию. Если не принимать во внимание интенсивность боевых действий, то, в принципе, то же самое, отметил военный.
"Нормальная армия, высокомотивированная. В первый месяц СВО основная нагрузка легла на Донецкий и Луганский корпуса. Они на тот момент были наиболее подготовленными и мотивированными", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
О том, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ — в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября на сайте Украина.ру
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ДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаИгорь СтрелковополчениеНародная милиция ЛДНРСВОАрмиядоброволец
 
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