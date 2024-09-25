https://ukraina.ru/20240925/1057648208.html

"Нормальная армия": командир о том, как ополчение преобразовалось в корпуса Народной милиции Донбасса

"Нормальная армия": командир о том, как ополчение преобразовалось в корпуса Народной милиции Донбасса - 25.09.2024 Украина.ру

"Нормальная армия": командир о том, как ополчение преобразовалось в корпуса Народной милиции Донбасса

В первый месяц СВО основная нагрузка легла на Донецкий и Луганский корпуса. Они на тот момент были наиболее подготовленными и мотивированными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир 95-го стрелкового полка Виктор Москаленко, известный под позывным "Сид"

2024-09-25T03:30

2024-09-25T03:30

2024-09-25T03:30

донбасс

россия

донецкая народная республика

игорь стрелков

ополчение

народная милиция лднр

сво

армия

доброволец

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Времена, когда я пришел в ополчение, уже поистерлись в памяти. Сейчас это уже совсем не то, что было тогда. И противник не таким серьезным был, и сами бойцы были добровольцами, рассказал командир.Это ведь ополчение, и кто здесь главный – было непонятно. Знали, что где-то далеко есть министр обороны ДНР Игорь Стрелков. У нас был "Батя" и его команды, конечно, мы выполняли, сказал Москаленко.В какой-то момент на Донбассе были сформированы корпуса Народной милиции, которые куда больше походили на современную российскую армию. Если не принимать во внимание интенсивность боевых действий, то, в принципе, то же самое, отметил военный."Нормальная армия, высокомотивированная. В первый месяц СВО основная нагрузка легла на Донецкий и Луганский корпуса. Они на тот момент были наиболее подготовленными и мотивированными", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.руО том, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ — в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240924/1057643770.html

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россия

донецкая народная республика

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донбасс, россия, донецкая народная республика, игорь стрелков, ополчение, народная милиция лднр, сво, армия, доброволец