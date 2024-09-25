https://ukraina.ru/20240925/1057647083.html

Не бандиты, но повстанцы: командир Москаленко рассказал, как воевало народное ополчение Донбасса

Не бандиты, но повстанцы: командир Москаленко рассказал, как воевало народное ополчение Донбасса - 25.09.2024 Украина.ру

Не бандиты, но повстанцы: командир Москаленко рассказал, как воевало народное ополчение Донбасса

Сейчас в армии служат контрактники и мобилизованные, а тогда были добровольцы. С 2014 года полностью все изменилось. Масштаб, интенсивность боевых действий. К тому же ополчение – это не армия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир 95-го стрелкового полка Виктор Москаленко, известный под позывным "Сид"

2024-09-25T03:00

2024-09-25T03:00

2024-09-25T03:00

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Времена, когда я пришел в ополчение, уже поистерлись в памяти. Сейчас это уже совсем не то, что было тогда. И противник не таким серьезным был, и сами бойцы были добровольцами, рассказал командир.Сейчас служат контрактники и мобилизованные, а тогда были добровольцы. Они шли воевать по зову сердца. С 2014 года полностью все изменилось. Масштаб, интенсивность боевых действий. К тому же ополчение – это не армия, добавил военнослужащий.Тогда были группировки. Все воевали против ВСУ, но и между собой тоже иногда "подвоевывали". Не бандиты, конечно, но повстанцы. "Для кого-то бандиты, для кого-то – герои", заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.руО том, каким будет отопительный сезон для Украины и способна ли ее энергетика пережить грядущую зиму — в интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.ру

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новости, украина, донецкая народная республика, россия, игорь стрелков, ополчение, донбасс, 2014, доброволец, сво