Не бандиты, но повстанцы: командир Москаленко рассказал, как воевало народное ополчение Донбасса
Сейчас в армии служат контрактники и мобилизованные, а тогда были добровольцы. С 2014 года полностью все изменилось. Масштаб, интенсивность боевых действий. К тому же ополчение – это не армия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир 95-го стрелкового полка Виктор Москаленко, известный под позывным "Сид"
Времена, когда я пришел в ополчение, уже поистерлись в памяти. Сейчас это уже совсем не то, что было тогда. И противник не таким серьезным был, и сами бойцы были добровольцами, рассказал командир.
Сейчас служат контрактники и мобилизованные, а тогда были добровольцы. Они шли воевать по зову сердца. С 2014 года полностью все изменилось. Масштаб, интенсивность боевых действий. К тому же ополчение – это не армия, добавил военнослужащий.
"Это ведь ополчение! Кто главный – непонятно. Знали, что где-то далеко есть Стрелков - министр обороны (2-й Министр обороны ДНР Игорь Стрелков. — Ред.). У нас вот "Батя" был, и его команды, конечно, мы выполняли", — отметил Москаленко.
Тогда были группировки. Все воевали против ВСУ, но и между собой тоже иногда "подвоевывали". Не бандиты, конечно, но повстанцы. "Для кого-то бандиты, для кого-то – герои", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
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