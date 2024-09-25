https://ukraina.ru/20240925/1057664029.html

Демаркация границы и выплата репараций: дипломат о возможности урегулирования конфликта на Украине

Демаркация границы и выплата репараций: дипломат о возможности урегулирования конфликта на Украине - 25.09.2024 Украина.ру

Демаркация границы и выплата репараций: дипломат о возможности урегулирования конфликта на Украине

Если Украина выступит в реально миротворческой инициативой, то Москва и Киев должны подписать и ратифицировать Договор о взаимном нейтралитете и ненападении. Украина должна взять обязательство о невступлении в НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин

2024-09-25T04:15

2024-09-25T04:15

2024-09-25T04:15

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Если вместо враждебного "мирного плана" Зеленского Киев выступит с иной, реально миротворческой инициативой, выдвинув ее без всяких предварительных условий, то, вполне очевидно, что Москва проявит готовность рассмотреть все это в деловом ключе, но с легитимной властью на Украине, рассказал дипломат.Москва и Киев должны подписать и ратифицировать Договор о взаимном нейтралитете и ненападении. Украина должна взять обязательство о невступлении в НАТО, добавил он.Историк отметил, что в этом документе должны быть четко отражены требование фиксации постоянного безъядерного статуса Украины и зоны, где не будут размещаться другие виды оружия массового поражения. Дипломат подчеркнул, что в соглашении нужно отразить сохранение территории Украины свободной от размещения иностранных военных баз и военных пунктов управления и разведки, отказ от проведения любых военных учений и маневров со странами-участницами НАТО."Стороны могли бы подписать соглашение о демаркации государственной границы, которая учитывала бы вступление в состав России всех 7 новых территорий (Донбасс, Новороссия, Крым, Николаевская и Одесская области. — Ред.) а также соглашение о выплате Украиной к определенному сроку репараций за ущерб, который она нанесла с 14 апреля 2014 года России и новым присоединившимся к ней территориям", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.руПодробнее о "плане победы" Зеленского и его поездке в США — в статье Виктории Титовой Наполеоновские планы Зеленского: что его ждет в США на сайте Украина.ру

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новости, украина, москва, киев, владимир зеленский, граница, территория, соглашение, оружие, вооружения, нато, нейтралитет