Демаркация границы и выплата репараций: дипломат о возможности урегулирования конфликта на Украине - 25.09.2024 Украина.ру
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Демаркация границы и выплата репараций: дипломат о возможности урегулирования конфликта на Украине
Демаркация границы и выплата репараций: дипломат о возможности урегулирования конфликта на Украине - 25.09.2024 Украина.ру
Демаркация границы и выплата репараций: дипломат о возможности урегулирования конфликта на Украине
Если Украина выступит в реально миротворческой инициативой, то Москва и Киев должны подписать и ратифицировать Договор о взаимном нейтралитете и ненападении. Украина должна взять обязательство о невступлении в НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
2024-09-25T04:15
2024-09-25T04:15
новости
украина
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киев
владимир зеленский
граница
территория
соглашение
оружие
вооружения
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Если вместо враждебного "мирного плана" Зеленского Киев выступит с иной, реально миротворческой инициативой, выдвинув ее без всяких предварительных условий, то, вполне очевидно, что Москва проявит готовность рассмотреть все это в деловом ключе, но с легитимной властью на Украине, рассказал дипломат.Москва и Киев должны подписать и ратифицировать Договор о взаимном нейтралитете и ненападении. Украина должна взять обязательство о невступлении в НАТО, добавил он.Историк отметил, что в этом документе должны быть четко отражены требование фиксации постоянного безъядерного статуса Украины и зоны, где не будут размещаться другие виды оружия массового поражения. Дипломат подчеркнул, что в соглашении нужно отразить сохранение территории Украины свободной от размещения иностранных военных баз и военных пунктов управления и разведки, отказ от проведения любых военных учений и маневров со странами-участницами НАТО."Стороны могли бы подписать соглашение о демаркации государственной границы, которая учитывала бы вступление в состав России всех 7 новых территорий (Донбасс, Новороссия, Крым, Николаевская и Одесская области. — Ред.) а также соглашение о выплате Украиной к определенному сроку репараций за ущерб, который она нанесла с 14 апреля 2014 года России и новым присоединившимся к ней территориям", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.руПодробнее о "плане победы" Зеленского и его поездке в США — в статье Виктории Титовой Наполеоновские планы Зеленского: что его ждет в США на сайте Украина.ру
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новости, украина, москва, киев, владимир зеленский, граница, территория, соглашение, оружие, вооружения, нато, нейтралитет
Новости, Украина, Москва, Киев, Владимир Зеленский, граница, территория, соглашение, оружие, вооружения, НАТО, нейтралитет

Демаркация границы и выплата репараций: дипломат о возможности урегулирования конфликта на Украине

04:15 25.09.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Если Украина выступит в реально миротворческой инициативой, то Москва и Киев должны подписать и ратифицировать Договор о взаимном нейтралитете и ненападении. Украина должна взять обязательство о невступлении в НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Если вместо враждебного "мирного плана" Зеленского Киев выступит с иной, реально миротворческой инициативой, выдвинув ее без всяких предварительных условий, то, вполне очевидно, что Москва проявит готовность рассмотреть все это в деловом ключе, но с легитимной властью на Украине, рассказал дипломат.
Москва и Киев должны подписать и ратифицировать Договор о взаимном нейтралитете и ненападении. Украина должна взять обязательство о невступлении в НАТО, добавил он.
Историк отметил, что в этом документе должны быть четко отражены требование фиксации постоянного безъядерного статуса Украины и зоны, где не будут размещаться другие виды оружия массового поражения.
"Имеется ввиду введение запрета на полеты, пролеты тяжелых стратегических и тактических бомбардировщиков-носителей ядерного оружия иностранных государств в воздушном пространстве Украины и их посадка на ее территории", — уточнил Козин.
Дипломат подчеркнул, что в соглашении нужно отразить сохранение территории Украины свободной от размещения иностранных военных баз и военных пунктов управления и разведки, отказ от проведения любых военных учений и маневров со странами-участницами НАТО.
"Стороны могли бы подписать соглашение о демаркации государственной границы, которая учитывала бы вступление в состав России всех 7 новых территорий (Донбасс, Новороссия, Крым, Николаевская и Одесская области. — Ред.) а также соглашение о выплате Украиной к определенному сроку репараций за ущерб, который она нанесла с 14 апреля 2014 года России и новым присоединившимся к ней территориям", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о "плане победы" Зеленского и его поездке в США — в статье Виктории Титовой Наполеоновские планы Зеленского: что его ждет в США на сайте Украина.ру
Андрей Клинцевич (СВО) - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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Военный эксперт Андрей Клинцевич: ВСУ сдадут Угледар после возвращения Зеленского из США Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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