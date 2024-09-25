Демаркация границы и выплата репараций: дипломат о возможности урегулирования конфликта на Украине
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Если Украина выступит в реально миротворческой инициативой, то Москва и Киев должны подписать и ратифицировать Договор о взаимном нейтралитете и ненападении. Украина должна взять обязательство о невступлении в НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Если вместо враждебного "мирного плана" Зеленского Киев выступит с иной, реально миротворческой инициативой, выдвинув ее без всяких предварительных условий, то, вполне очевидно, что Москва проявит готовность рассмотреть все это в деловом ключе, но с легитимной властью на Украине, рассказал дипломат.
Москва и Киев должны подписать и ратифицировать Договор о взаимном нейтралитете и ненападении. Украина должна взять обязательство о невступлении в НАТО, добавил он.
Историк отметил, что в этом документе должны быть четко отражены требование фиксации постоянного безъядерного статуса Украины и зоны, где не будут размещаться другие виды оружия массового поражения.
"Имеется ввиду введение запрета на полеты, пролеты тяжелых стратегических и тактических бомбардировщиков-носителей ядерного оружия иностранных государств в воздушном пространстве Украины и их посадка на ее территории", — уточнил Козин.
Дипломат подчеркнул, что в соглашении нужно отразить сохранение территории Украины свободной от размещения иностранных военных баз и военных пунктов управления и разведки, отказ от проведения любых военных учений и маневров со странами-участницами НАТО.
"Стороны могли бы подписать соглашение о демаркации государственной границы, которая учитывала бы вступление в состав России всех 7 новых территорий (Донбасс, Новороссия, Крым, Николаевская и Одесская области. — Ред.) а также соглашение о выплате Украиной к определенному сроку репараций за ущерб, который она нанесла с 14 апреля 2014 года России и новым присоединившимся к ней территориям", — резюмировал собеседник издания.
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