Россия должна ответить адекватно: дипломат о том, почему нужно уничтожить военную машину Украины

Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане

США поставили Израилю массу оружия, но мы видим, как оппозиция выступает против Нетаньяху, и ситуация далеко не такая стабильная, как этого бы хотелось людям, которые там проживают. Расширить зону эскалации нетрудно, а выйти из этого почти невозможно. Подобного рода конфликты обычно затягиваются, о чем свидетельствует опыт Первой мировой войны.