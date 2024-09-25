Россия должна ответить адекватно: дипломат о том, почему нужно уничтожить военную машину Украины - 25.09.2024 Украина.ру
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Россия должна ответить адекватно: дипломат о том, почему нужно уничтожить военную машину Украины
Россия должна ответить адекватно: дипломат о том, почему нужно уничтожить военную машину Украины - 25.09.2024 Украина.ру
Россия должна ответить адекватно: дипломат о том, почему нужно уничтожить военную машину Украины
На агрессивно-террористический "план" Киева Россия должна будет ответить адекватно. Военная машина Украины должна быть полностью уничтожена в самые короткие сроки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
2024-09-25T05:15
2024-09-25T05:15
новости
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владимир путин
вооружения
донбасс
новороссия
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На агрессивно-террористический "план" Киева Россия должна будет ответить адекватно. Тем более, что из Вашингтона идут сигналы о том, что он должен быть "максималистским", считает дипломат.По его мнению, военная машина Украины должна быть уничтожена в самые короткие сроки. Должны понести серьезную ответственность и страны-поставщики смертоносных видов и систем вооружений для ВСУ, указал историк.Он полагает, что в обновленном Стамбульском парафированном главами делегаций России и Украины проекте соглашения о политическом урегулировании Украина должна будет признать вхождение в состав России четырех территорий Донбасса, Новороссии и Крыма, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.руПодробнее о "плане победы" Зеленского и его поездке в США — в статье Виктории Титовой Наполеоновские планы Зеленского: что его ждет в США на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооружения, донбасс, новороссия, крым
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, вооружения, Донбасс, Новороссия, Крым

Россия должна ответить адекватно: дипломат о том, почему нужно уничтожить военную машину Украины

05:15 25.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На агрессивно-террористический "план" Киева Россия должна будет ответить адекватно. Военная машина Украины должна быть полностью уничтожена в самые короткие сроки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
На агрессивно-террористический "план" Киева Россия должна будет ответить адекватно. Тем более, что из Вашингтона идут сигналы о том, что он должен быть "максималистским", считает дипломат.
По его мнению, военная машина Украины должна быть уничтожена в самые короткие сроки. Должны понести серьезную ответственность и страны-поставщики смертоносных видов и систем вооружений для ВСУ, указал историк.

"Если же Киев выступит с иной, реально миротворческой инициативой, выдвинув ее без всяких предварительных и обязательных условий, позитивно откликнется на конструктивные предложения России и ряда других государств мира, то, вполне очевидно, что Москва проявит готовность рассмотреть все это в деловом ключе, но с легитимной властью на Украине", — подчеркнул Козин.

Он полагает, что в обновленном Стамбульском парафированном главами делегаций России и Украины проекте соглашения о политическом урегулировании Украина должна будет признать вхождение в состав России четырех территорий Донбасса, Новороссии и Крыма, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о "плане победы" Зеленского и его поездке в США — в статье Виктории Титовой Наполеоновские планы Зеленского: что его ждет в США на сайте Украина.ру
Каринэ Геворгян интервью
Вчера, 06:30
Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в ЛиванеСША поставили Израилю массу оружия, но мы видим, как оппозиция выступает против Нетаньяху, и ситуация далеко не такая стабильная, как этого бы хотелось людям, которые там проживают. Расширить зону эскалации нетрудно, а выйти из этого почти невозможно. Подобного рода конфликты обычно затягиваются, о чем свидетельствует опыт Первой мировой войны.
 
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