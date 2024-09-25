Россия должна ответить адекватно: дипломат о том, почему нужно уничтожить военную машину Украины
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
На агрессивно-террористический "план" Киева Россия должна будет ответить адекватно. Военная машина Украины должна быть полностью уничтожена в самые короткие сроки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
На агрессивно-террористический "план" Киева Россия должна будет ответить адекватно. Тем более, что из Вашингтона идут сигналы о том, что он должен быть "максималистским", считает дипломат.
По его мнению, военная машина Украины должна быть уничтожена в самые короткие сроки. Должны понести серьезную ответственность и страны-поставщики смертоносных видов и систем вооружений для ВСУ, указал историк.
"Если же Киев выступит с иной, реально миротворческой инициативой, выдвинув ее без всяких предварительных и обязательных условий, позитивно откликнется на конструктивные предложения России и ряда других государств мира, то, вполне очевидно, что Москва проявит готовность рассмотреть все это в деловом ключе, но с легитимной властью на Украине", — подчеркнул Козин.
Он полагает, что в обновленном Стамбульском парафированном главами делегаций России и Украины проекте соглашения о политическом урегулировании Украина должна будет признать вхождение в состав России четырех территорий Донбасса, Новороссии и Крыма, резюмировал собеседник издания.
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