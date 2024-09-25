"Сила Сибири": эксперт объяснил, по какому принципу Россия рассчитывает стоимость газа для Китая - 25.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240925/1057664874.html
"Сила Сибири": эксперт объяснил, по какому принципу Россия рассчитывает стоимость газа для Китая
"Сила Сибири": эксперт объяснил, по какому принципу Россия рассчитывает стоимость газа для Китая - 25.09.2024 Украина.ру
"Сила Сибири": эксперт объяснил, по какому принципу Россия рассчитывает стоимость газа для Китая
В Китай по газопроводу "Сила Сибири" Россия продает газ с привязкой к стоимости нефти. И цены на газовых и нефтяных рынках лишь отдаленно коррелируют друг с другом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2024-09-25T04:00
2024-09-25T04:00
новости
россия
китай
европа
игорь юшков
сила сибири
газ
нефть
цена
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103323/09/1033230918_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_1082ad27faef63fc76de1e03465e0fbf.jpg
Есть мнение, что в российский бюджет якобы заложена тридцатипроцентная скидка на газ для Китая и при этом убытки составляют порядка 11 млрд долларов. На самом деле ситуация выглядит совсем не так. Это непонимание того, как выстраиваются контракты и что такое доходы бюджета от этих контрактов, сказал эксперт.Когда Газпром поставляет газ в западном направлении, там контракты определяют стоимость с привязкой к спотовому рынку. Газ на спотовом рынке — это краткосрочные контракты, баланс спроса и предложения, подчеркнул он.В Китай по газопроводу "Сила Сибири" Россия продает топливо с привязкой к стоимости нефти. В этом есть свои плюсы и минусы. И цены на газовых и нефтяных рынках лишь отдаленно коррелируют друг с другом, добавил специалист."Поэтому Минэкономразвития взяло за основу, сколько будет стоить нефть в 2025 году и далее. И отсюда посчитало стоимость газа, который мы будем продавать в Китай. То есть в прогнозе предположили, что цены на спотовых рынках будут все-таки выше", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.руО мрачных последствиях ожидаемого с 2025 года прекращения транзита российского газа в Европу — в материале Олега Хавича "Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240924/1057658912.html
россия
китай
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103323/09/1033230918_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_1ca3474fc0ae3dfa0b8271c06aa14aa8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, европа, игорь юшков, сила сибири, газ, нефть, цена, энергетика, топливо, экономика
Новости, Россия, Китай, Европа, Игорь Юшков, Сила Сибири, газ, нефть, цена, энергетика, топливо, экономика

"Сила Сибири": эксперт объяснил, по какому принципу Россия рассчитывает стоимость газа для Китая

04:00 25.09.2024
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
В Китай по газопроводу "Сила Сибири" Россия продает газ с привязкой к стоимости нефти. И цены на газовых и нефтяных рынках лишь отдаленно коррелируют друг с другом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Есть мнение, что в российский бюджет якобы заложена тридцатипроцентная скидка на газ для Китая и при этом убытки составляют порядка 11 млрд долларов.
На самом деле ситуация выглядит совсем не так. Это непонимание того, как выстраиваются контракты и что такое доходы бюджета от этих контрактов, сказал эксперт.
"Есть прогноз Минэкономразвития, который предполагает, как мы будем подавать газ. И СМИ, которые распространяют эту информацию, взяли предположительную цену на газ для Европы, и цену на газ для Китая. И увидев разницу в 30% стали заявлять, что это скидка, мы все потеряли...", — отметил Юшков.
Когда Газпром поставляет газ в западном направлении, там контракты определяют стоимость с привязкой к спотовому рынку. Газ на спотовом рынке — это краткосрочные контракты, баланс спроса и предложения, подчеркнул он.
В Китай по газопроводу "Сила Сибири" Россия продает топливо с привязкой к стоимости нефти. В этом есть свои плюсы и минусы. И цены на газовых и нефтяных рынках лишь отдаленно коррелируют друг с другом, добавил специалист.
"Поэтому Минэкономразвития взяло за основу, сколько будет стоить нефть в 2025 году и далее. И отсюда посчитало стоимость газа, который мы будем продавать в Китай. То есть в прогнозе предположили, что цены на спотовых рынках будут все-таки выше", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.ру
О мрачных последствиях ожидаемого с 2025 года прекращения транзита российского газа в Европу — в материале Олега Хавича "Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии" на сайте Украина.ру
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Вчера, 18:04
Угледар накануне падения. После мощного авиаудара по ВСУ в город вошли российские штурмовикиДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о военной ситуации вокруг Селидово, Курахово и Угледара
 
НовостиРоссияКитайЕвропаИгорь ЮшковСила Сибиригазнефтьценаэнергетикатопливоэкономика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:25Сергей Ермаков: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России
05:15Россия должна ответить адекватно: дипломат о том, почему нужно уничтожить военную машину Украины
05:13Экономика Украины и война: дыру в бюджете залатали, а киловатты не нашли
05:00"Пока это только слова": эксперт пояснил, что означают заявления Запада про блокаду Финского залива
04:45Эксперт рассказал, как меняется ценообразование на газ и какой будет ситуация на спотовых рынках
04:30Вступление в НАТО и удары вглубь РФ: Козин о том, почему "план победы" Зеленского стал еще враждебнее
04:15Демаркация границы и выплата репараций: дипломат о возможности урегулирования конфликта на Украине
04:00"Сила Сибири": эксперт объяснил, по какому принципу Россия рассчитывает стоимость газа для Китая
03:45Реакторы малой мощности: Игорь Юшков рассказал о перспективах строительства малых АЭС
03:30"Нормальная армия": командир о том, как ополчение преобразовалось в корпуса Народной милиции Донбасса
03:15Мирная передача Николаева и Одессы и невступление Украины в НАТО: Козин рассказал про Стамбульский проект
03:00Не бандиты, но повстанцы: командир Москаленко рассказал, как воевало народное ополчение Донбасса
18:04Угледар накануне падения. После мощного авиаудара по ВСУ в город вошли российские штурмовики
18:00ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине
17:57"Сегодня дружба, завтра вражда". Басаев действительно считается героем Абхазии?
17:52Военный эксперт Андрей Клинцевич: ВСУ сдадут Угледар после возвращения Зеленского из США
17:44Не успел Зеленский прилететь в Штаты, как вмешался в американские выборы, а встреча с Трампом сорвалась
17:32Патриарх Кирилл высказался об опасности неоязычества
17:30Абхазии подрезали пенсии: где еще получают российские выплаты и что с ними будет
16:43Мир приближается к состоянию пороховой бочки - Гутерреш
Лента новостейМолния