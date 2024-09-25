"Сила Сибири": эксперт объяснил, по какому принципу Россия рассчитывает стоимость газа для Китая
В Китай по газопроводу "Сила Сибири" Россия продает газ с привязкой к стоимости нефти. И цены на газовых и нефтяных рынках лишь отдаленно коррелируют друг с другом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Есть мнение, что в российский бюджет якобы заложена тридцатипроцентная скидка на газ для Китая и при этом убытки составляют порядка 11 млрд долларов.
На самом деле ситуация выглядит совсем не так. Это непонимание того, как выстраиваются контракты и что такое доходы бюджета от этих контрактов, сказал эксперт.
"Есть прогноз Минэкономразвития, который предполагает, как мы будем подавать газ. И СМИ, которые распространяют эту информацию, взяли предположительную цену на газ для Европы, и цену на газ для Китая. И увидев разницу в 30% стали заявлять, что это скидка, мы все потеряли...", — отметил Юшков.
Когда Газпром поставляет газ в западном направлении, там контракты определяют стоимость с привязкой к спотовому рынку. Газ на спотовом рынке — это краткосрочные контракты, баланс спроса и предложения, подчеркнул он.
В Китай по газопроводу "Сила Сибири" Россия продает топливо с привязкой к стоимости нефти. В этом есть свои плюсы и минусы. И цены на газовых и нефтяных рынках лишь отдаленно коррелируют друг с другом, добавил специалист.
"Поэтому Минэкономразвития взяло за основу, сколько будет стоить нефть в 2025 году и далее. И отсюда посчитало стоимость газа, который мы будем продавать в Китай. То есть в прогнозе предположили, что цены на спотовых рынках будут все-таки выше", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.ру
О мрачных последствиях ожидаемого с 2025 года прекращения транзита российского газа в Европу — в материале Олега Хавича "Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии" на сайте Украина.ру