https://ukraina.ru/20240925/1057664874.html

"Сила Сибири": эксперт объяснил, по какому принципу Россия рассчитывает стоимость газа для Китая

"Сила Сибири": эксперт объяснил, по какому принципу Россия рассчитывает стоимость газа для Китая - 25.09.2024 Украина.ру

"Сила Сибири": эксперт объяснил, по какому принципу Россия рассчитывает стоимость газа для Китая

В Китай по газопроводу "Сила Сибири" Россия продает газ с привязкой к стоимости нефти. И цены на газовых и нефтяных рынках лишь отдаленно коррелируют друг с другом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2024-09-25T04:00

2024-09-25T04:00

2024-09-25T04:00

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игорь юшков

сила сибири

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цена

энергетика

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Есть мнение, что в российский бюджет якобы заложена тридцатипроцентная скидка на газ для Китая и при этом убытки составляют порядка 11 млрд долларов. На самом деле ситуация выглядит совсем не так. Это непонимание того, как выстраиваются контракты и что такое доходы бюджета от этих контрактов, сказал эксперт.Когда Газпром поставляет газ в западном направлении, там контракты определяют стоимость с привязкой к спотовому рынку. Газ на спотовом рынке — это краткосрочные контракты, баланс спроса и предложения, подчеркнул он.В Китай по газопроводу "Сила Сибири" Россия продает топливо с привязкой к стоимости нефти. В этом есть свои плюсы и минусы. И цены на газовых и нефтяных рынках лишь отдаленно коррелируют друг с другом, добавил специалист."Поэтому Минэкономразвития взяло за основу, сколько будет стоить нефть в 2025 году и далее. И отсюда посчитало стоимость газа, который мы будем продавать в Китай. То есть в прогнозе предположили, что цены на спотовых рынках будут все-таки выше", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.руО мрачных последствиях ожидаемого с 2025 года прекращения транзита российского газа в Европу — в материале Олега Хавича "Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240924/1057658912.html

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новости, россия, китай, европа, игорь юшков, сила сибири, газ, нефть, цена, энергетика, топливо, экономика