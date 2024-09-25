https://ukraina.ru/20240925/1057649716.html

Самое лучшее - бежать из Украины. Украинские эксперты утверждают, что самое худшее будет в 2025-26 годах

Самое лучшее - бежать из Украины. Украинские эксперты утверждают, что самое худшее будет в 2025-26 годах - 25.09.2024 Украина.ру

Самое лучшее - бежать из Украины. Украинские эксперты утверждают, что самое худшее будет в 2025-26 годах

В украинском экспертном сообществе осознали, что если Запад даст Киеву дальнобойные ракеты и разрешит применять их против России, это не переломит ход боевых действий. Даже если на Западе заявят о готовности принять Украину в НАТО, это не будет означать конец войны.

2024-09-25T05:50

2024-09-25T05:50

2024-09-25T06:15

эксклюзив

сво

всу

владимир зеленский

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рустем умеров

руслан бортник

запад

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Зеленский в ходе визита в США пытается добиться разрешения бить дальнобойными ракетами по объектам в глубине России и просит больше оружия, это основа его пресловутого "плана победы".Однако не все на Украине верят в чудодейственную силу дальнобоя. Так, бывший замкомандующего Сил специальных операций (ССО) Украины, экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил в эфире одного из ютуб-каналов, что сейчас русские "усиленно перетаскивают все, что можно перетащить как можно глубже на те расстояния, где мы не можем их достать".Поэтому, по словам Кривоноса, "рассказы о разрешении бить по определенным объектам уже не имеют никакого смысла, потому что то, что мы могли доставать, они уже оттуда убрали на ту дальность, где это оружие не сработает".Он также отметил, что самих этих дальнобойных ракет Киев может получить не так уж и много, "потому они точно не могут стать переломом в этой войне".О недостаточном количестве ракет говорит и экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Правда, в данном случае речь о своих ракетах. По его словам, "у Украины есть ракеты, достигающие Москвы"."Вопрос в том, сколько их у нас. Одна-две ракеты, даже десять погоды не сделают", – отметил Чалый в эфире львовского телеканала NTA.В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров заверил украинцев, что его ведомство разработало "достаточно мощную" ракетную программу. Он в эфире канала "Рада" сообщил, что от западных партнеров получено пока что устное согласие эту программу финансировать. Теперь ждут письменного ответа.Даже если западные партнеры дадут Киеву разрешение на применение дальнобойного оружия, то это повлияет на ситуацию на фронте месяца на два-три, но кардинально ход боевых действий не изменит, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, даже если партнеры заявят, что принимают Украину в НАТО и начнут соответствующую процедуру, то и "это не ведет к концу войны". Если Запад предоставит Киеву новые пакеты помощи, это тоже войну не закончит."Поэтому в этом подходе в принципе стратегически нет конца войны", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka. Он добавил, что помощь для Украины (для киевского режима – Ред.), конечно, важна – "если мы всего этого не получим, то скорее всего, к началу зимы, к 1 декабря, фронт уже будет где-то на границах или внутри Днепропетровской области, и мы потеряем большинство ключевых городов в центральной южной (части – Ред.) Донецкой области…".Тогда Россия запустит железнодорожное сообщение с Мариуполем и, возможно, с Мариуполя на Крым, что увеличит мобильность российской группировки, изменит ситуацию на южном фронте, выразил опасение Бортник. Он добавил, что сейчас в ВСУ сформировано 14 новых бригад, но они все еще не вооружены (а иногда, по его словам, кажется, что руководство бригад и не спешит получать оружие, понимая, что это прямая дорога на фронт).Если эти бригады вооружат, то это поможет стабилизировать фронт – но все равно это не конец войны, подчеркнул эксперт. По его мнению, стоит прислушаться к высказыванию министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми, который сказал, что война будет длиться еще долго и, скорее всего, наиболее тяжелая ситуация сложится в 2025-2026 годах.Политолог заявил, что людям, живущим на Украине, это надо понимать и принимать решения. По его словам, тем, кто живет в районе Запорожья, Днепра (Днепропетровска – Ред.), Никополя, Кривого Рога, Марганца – "уже лучше выезжать".Подробнее на эту тему — в интервью командира 95-го стрелкового полка "Сида": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной".

https://ukraina.ru/20240924/1057621571.html

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Сергей Зуев

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